Bernhard Alpsteag will Ilja Kaenzig und DJ Bobo beim FC Luzern

Machtkampf in Luzern So könnte Bernhard Alpstaegs FC Luzern aussehen: ein alter Bekannter als Geschäftsführer, ein unbekannter Emporkömmling als Sportchef und ein Popstar als neues VR-Mitglied Trotz kurzfristig verschobener Generalversammlung: Sobald Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg die alleinige Macht hat, wird er die Führung auswechseln. Hinter den Kulissen bastelt er bereits am neuen FCL. Wir kennen seine Favoriten.

Alpstaegs Favoriten: Ilja Kaenzig, Patrik Schuler und DJ Bobo (v.l.n.r.). CH Media / YB / Keystone

In Mettmenstetten, wenige Kilometer von Bernhard Alpstaegs Büro entfernt, sitzt einer zu Hause rum, der geradezu brennt auf einen Job im Fussball: Fredy Bickel. Weil er sich nach eigenen Aussagen in den letzten Wochen einige Male mit dem Patron des FC Luzern ausgetauscht hat, liegt die Vermutung nahe: Fredy Bickel wird neuer Sportchef beim FC Luzern.

Tönt im ersten Moment nicht abwegig. Bickel ist verfügbar, hat mehrjährige Erfahrung, kann Erfolge (dreimal Meister mit dem FCZ) vorweisen, ist eloquent, kennt die Fallstricke des Geschäfts, kann vermitteln und hat ein Gespür dafür, wie er mit Vorgesetzten und Untergebenen umgehen muss. Ausserdem, und das ist nicht unwesentlich: Er hat keine Vergangenheit beim FC Luzern, ist also unbelastet.

Zuletzt, bis Sommer 2020, war Fredy Bickel als CEO von GC tätig. Christian Merz / KEYSTONE

Bickel macht auch keinen Hehl daraus, dass ihn der Job reizt, wenn Alpstaeg erst mal die alleinige Macht hat, den Verwaltungsrat mehrheitlich neu bestellt, das Arbeitsverhältnis mit Präsident Stefan Wolf auflöst und Sportchef Remo Meyer vom Hof jagt. Aber Bickel hat ein Problem. Die Leute, die Alpstaeg derzeit beraten, sind nicht seine Freunde.

Natürlich wissen wir nicht, wie gross der Einfluss dieser Leute ist. Aber wenn Alpstaeg ihren Rat befolgt, hat Bickel keine Chance auf einen Job beim FC Luzern. Egal ob als Sportchef oder Geschäftsführer. Dafür kursieren andere Namen in der Szene.

Bernhard Alpstaeg will «personelle Exzellenz»

Alpstaeg will in einem ersten Schritt das Präsidentenamt selbst übernehmen. Was er aber nicht kann, ist auch noch den Job des Geschäftsführers und jenen des Sportchefs zu übernehmen. Dafür braucht er Cracks, allein, um seinem Anspruch («Schluss ist mit der Verherrlichung von Mittelmässigkeit und Niederlagen») gerecht zu werden. Der 77-jährige Patron fordert «personelle Exzellenz», die bestmöglichen Führungspersönlichkeiten auf jeder Schlüsselposition.

Wer könnte das sein? Ein Name, der als neuer Geschäftsführer hoch gehandelt wird, ist jener von Ilja Kaenzig. Bei ihm müssen wir nicht gross über personelle Exzellenz diskutieren. Der 49-Jährige bringt Erfahrungen und Kontakte mit, die für viele Fussball-Manager mit Schweizer Pass unerreichbar sind. Kommt dazu, dass Kaenzig Innerschweizer ist, seine Familie mit drei Kindern in Sursee lebt und so auch lokalpatriotische Aspekte erfüllt sind.

Kehrt Ilja Kaenzig nach Hause zurück?

Kaenzig stieg 1994 als 21-jähriger ins Fussballbusiness ein. Er, der eine russische Mutter hat, machte bei GC als Assistent des Sportchef-Doyens Erich Vogel einen derart guten Job, dass ihn der deutsche Kultmanager Rainer Calmund 1998 nach Leverkusen lotste. Später arbeitete Kaenzig bei Hannover, den Young Boys und Sochaux. Seit Februar 2018 ist er kaufmännischer Geschäftsführer beim VfL Bochum.

Als Kaenzig im Ruhrpott anfing, spielte man in der 2. Bundesliga, herrschte Unruhe im Klub, konnten sich die unterschiedlichen Interessengruppen nicht auf eine Strategie verständigen, betrug das Budget 30 Millionen Euro. Heute spielt Bochum in der 1. Bundesliga. Zwar nicht glanzvoll, aber immerhin. Ausserdem hat es Kaenzig geschafft, das Profil des VfL Bochum als bodenständiges, volksnahes Fussballunternehmen zu schärfen. Aber klar ist auch: Kaenzig hat Bochum so weit nach oben geführt, dass Wachstum kaum noch möglich ist. Vielleicht ist der Zenit schon erreicht. Ausserdem steuert der Klub Richtung 2. Liga. Immerhin würde der Etat in der Zweitklassigkeit 50 Millionen betragen. Für einen Geschäftsführer bedeutet das trotzdem die undankbare Aufgabe die Kosten zu senken.

Will er sein Erbe im Ruhrpott weiter verwalten oder den FC Alpstaeg - Äxgüsi, den FC Luzern - beim Volk beliebt machen? Das ist eine Frage, die sich Kaenzig derzeit nicht stellt, weil er noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag ist. Aber dass Verträge im Fussball nicht absolut bindend sind, wissen wir längst. Ausserdem: Kaenzig soll Alpstaegs Kronfavorit sein.

Neuer Sportchef: Patrik Schuler oder Sandro Burki

Als neue Sportchefs werden Sandro Burki und Patrik Schuler gehandelt. Patrik wer? Als Verteidiger des FC Winterthur absolvierte er 161 Spiele in der Challenge League. 2017 beendete er mit 27 seine Laufbahn als Fussballer. Zwei Jahre später stieg er bei YB als Assistent des damaligen Sportchefs Christoph Spycher ein. Parallel dazu schloss er seinen Master in Business-Management an der Uni St. Gallen ab.

Sandro Burki, seit 2017 Sportchef beim FC Aarau. Claudio Thoma / freshfocus

Ein junger Emporkömmling ist auch Sandro Burki. Doch im Unterschied zu Schuler hat er bereits Erfahrung als Sportchef. Seit 2017 führt der 37-Jährige diesen Job beim FC Aarau aus. Das grosse Ziel Aufstieg hat er in dieser Zeit zwar nicht erreicht, aber insbesondere in der letzten Transferphase ist es ihm gelungen, vier Spieler gewinnbringend zu verkaufen.

DJ Bobo und sein grosses FCL-Herz

Ein anderer interessanter Name, der als neues VR-Mitglied gehandelt wird, ist jener von DJ Bobo. Personelle Exzellenz? Beschreibt er sich nicht selbst als personifiziertes Mittelmass? Doch, das tut er. Aber da ist wohl auch einiges an Koketterie dabei. Schliesslich hat er sich vom Wander-Disco-DJ zu einem weltweit bekannten Entertainer entwickelt. Und egal, ob man seine Musik mag oder nicht. Unbestritten ist, dass DJ Bobo die Unterhaltungsindustrie aus dem Effeff kennt. Und zu dieser Industrie zählt auch sein FC Luzern, mit der er schon seit Jahrzehnten eng verbunden ist.

