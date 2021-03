Mässige Zeit über die 400-Meter-Strecke: Die Zugerin Silke Lemmens ist enttäuscht von sich Die Innerschweizer Bilanz der Hallenleichtathletik-Europameisterschaften in Torun (POL) fällt durchzogen aus. Jörg Greb 07.03.2021, 21.25 Uhr

Silke Lemmens (rechts) verliess vor dem EM-Start der Mut. Claudio De Capitani/Freshfocus

Blieb noch eine. Nachdem die Topsiebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl vom STV Altbüron auf die Hallensaison verzichtete, war’s die 400-m-Läuferin Silke Lemmens, welche die Region an den kontinentalen Titelkämpfen vertrat. Eine Riesenfreude verspürte die 21-Jährige in den Tagen vor ihren ersten internationalen Meisterschaften bei der Elite. Doch die Euphorie wandelte sich in den letzten Stunden in Angst. «Ich fürchtete mich, zu schnell und übermotiviert anzulaufen und dann einzubrechen», sagte sie rückblickend. Hinzu kam der Respekt vor der Konkurrenz. Femke Bol ist das Paradebeispiel, die spätere Europameisterin aus Holland. Mit ihrer angriffigen Vorwärtstaktik irritierte sie auch Lemmens.

Ihre Aufgabe meisterte Lemmens in der Retrospektive mässig. Klar zu verhalten lief sie die erste Streckenhälfte an. Das Rennen war gelaufen. Sie konstatierte: «Aufholen und auf der zweiten Runde das Verpasste wettzumachen, das war nicht mehr möglich.» Ins Ziel lief sie nach 54,58 Sekunden, ihrer klar schwächsten Zeit dieses Winters (Bestleistung 53,37). «Ich habe nicht gezeigt, was ich kann», war ihr sofort klar. Und mit Erstaunen stellte sie fest: «Im Vergleich mit anderen Rennen bin ich viel weniger müde.»

Trost von Trainer Flavio Zberg

Die Enttäuschung war doppelt gross. Mit etwas Abstand erkannte sie aber das Erfreuliche: den Gewinn von wichtiger internationaler Erfahrung und die Idee, wie sie solche Situationen in Zukunft angehen könnte. «Ich kann viel mitnehmen in die Sommersaison», sagt sie. Diese Meinung teilt auch ihr Coach im LC Zürich, der Nidwaldner Flavio Zberg. Er nannte «den grossen Schritt in die richtige Richtung bezogen auf den ganzen Winter». Der Schwachpunkt: Sie vermochte ihre neue Qualität im Zielwettkampf nicht abzurufen. Zberg aber nahm Lemmens in Schutz und riet ihr:

«Abhaken und abbuchen unter dem Aspekt Erfahrung sammeln.»

Hindern an der weiteren Entwicklung in Richtung internationaler Konkurrenzfähigkeit solle und dürfe dieses Negativerlebnis die Athletin in keiner Art und Weise – «auch solche Erlebnisse sind wichtig».

Petrucciani: Knapp am Finaleinzug gescheitert

Von Zbergs hochkarätiger Trainingsgruppe standen neben Lemmens an dieser EM vier weitere Athleten im Einsatz: Agne Serksniene, die erfahrene Litauerin zusätzlich bei den Frauen, sowie 200-m-Spezialist William Reais über 60 m und über 400 m Ricky Petrucciani und Filippo Moggi. Für das Ausrufezeichen sorgte Petrucciani. Der 20-jährige U20-EM-Silbermedaillengewinner des vorletzten Sommers über 400 m stellte mit seiner offensiven Taktik am selben Tag zwei persönliche Bestleistungen auf: im Vorlauf mit 46,76 Sekunden, im Halbfinal mit 46,72. Bitterer Beigeschmack: Er verpasste den Final um lediglich 5 Hundertstel. Zuerst überwog die Enttäuschung. Mit etwas Distanz gelang es Petrucciani aber, den Wert seiner beiden Leistungen zu schätzen und das Besondere ins Zentrum zu stellen. In diese Richtung zielte auch Trainer Zberg ab, indem er sagte: «Ricky hat sein Potenzial noch nicht ausgereizt. Vielmehr hat er angedeutet, was möglich ist.»

Und das zeigten vor allem auch Reais und Serksniene. Der 200-m-Sprinter lief über 60 m, weil seine Spezialdistanz nicht im EM-Programm figurierte. Mit der Zeit von 7,74 Sekunden kam er seiner Bestzeit von 7,66 nahe, «obwohl mir das Rennen von Start bis Ziel nicht wirklich gefiel». Die Steigerung auf der Kurzstrecke eröffnet ihm dennoch hervorragende Perspektiven für den Sommer. Die erfahrene Litauerin Serksniene verpasste zwar den Final, zeigte aber, dass ihre Formkurve wieder ansteigt. Und als Erkenntnis für Silke Lemmens: Auch Serksniene lief die erste Runde zu langsam an. Erfahrung schützt also nicht immer vor solchen Gefahren.