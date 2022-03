Kriens-Luzern trifft auf Suhr Aarau

QHL-Handball Kriens-Luzern kriegt es mit Aarau und Shootingstar Manuel Zehnder zu tun Der HC Kriens-Luzern gastiert am Mittwochabend bei Suhr Aarau. Dort spielt Manuel Zehnder, die Attraktion der Schweizer Liga. Der 22-Jährige hat Ähnlichkeiten mit Andy Schmid. Stephan Santschi 09.03.2022, 05.00 Uhr

Der 22-jährige Aargauer Manuel Zehnder. Marc Schumacher/Freshfocus

Es sind Momente, in denen ein Spieler über die Landesgrenze hinaus auf sich aufmerksam macht. Im Rückspiel der 2. Runde des European Cups verlor Suhr Aarau in Krems zwar mit 27:29, entschied das Duell beim Gesamtskore von 52:52 dank der grösseren Anzahl Auswärtstore aber für sich. Ausschlaggebend war der letzte Treffer von Manuel Zehnder, den er praktisch mit dem Schlusspfiff erzielte. Insgesamt 14-mal traf der 22-jährige Aargauer und löste im Oktober 2021 ein Interesse aus, das im Januar 2022 zur Vertragsunterschrift beim HC Erlangen führte. Und so wird der Schweizer Shooting-Star ab nächster Saison in der Deutschen Bundesliga auflaufen.

Heute Abend gastiert der HC Kriens-Luzern bei Suhr Aarau (20 Uhr, Schachenhalle), und auch in der QHL ist Zehnder die stärkste Offensivwaffe seines Teams. In der aktuellen Saison erzielte der Rückraumspieler in 21 Partien 152 Tore und steht auf Platz zwei der Torschützenliste. «Manuel ist zu einem klasse Spieler geworden», lobt Kriens-Trainer Goran Perkovac und fügt an: «Er ist sehr schnell, sehr wendig, kann Täuschungen auf beiden Seiten anbringen – er wird auch in Erlangen eine Bereicherung sein.»

Deshalb wird er nicht Schmids Nachfolger

Wer Zehnder spielen sieht, stellt unweigerlich Vergleiche mit Andy Schmid an. Die beiden sind mit 1,90 Metern nicht nur gleich gross, sondern beanspruchen auch gerne die entscheidenden Aktionen für sich. «Mir macht es extrem Spass, wenn viel über mich läuft. Ich übernehme sehr gerne Verantwortung», bestätigt Zehnder. Während er wie Schmid oft in den Abschluss geht, unterscheidet sich sein Spiel ansonsten doch wesentlich von jenem des Luzerner Superstars. Zehnder sucht sowohl als Spielmacher, als auch im linken Aufbau mit Tempo die 1:1-Situation, nennt den ungemein dynamischen Franzosen Daniel Narcisse sein Vorbild, während Schmid ein genialer Passgeber ist.

Zum Nachfolger des mittlerweile 38-jährigen Schmids im Nationalteam avanciert Zehnder voraussichtlich jedoch nicht. Zwar debütierte er Ende 2021 an einem Vierländerturnier für die Schweiz und brillierte mit 23 Treffern in drei Spielen als interner Topskorer. Die Pläne Zehnders sehen indes eine Zukunft im deutschen Nationalteam vor. «Als ich als Kind Handball schaute, war die Schweiz nicht an Welt- und Europameisterschaften dabei. In mir wuchs der Traum, an grossen Turnieren für Deutschland zu spielen», erklärt der Sohn einer Deutschen und eines Schweizers.

Starke Nachwuchsarbeit bei Suhr Aarau

Vorderhand gilt sein Fokus aber seinem Stammverein, der mit seiner Juniorenarbeit immer wieder von sich reden macht. In den letzten fünf Jahren wurde viermal ein Spieler der Aargauer zum Newcomer des Jahres gewählt – 2020 war es Manuel Zehnder gewesen. «Dank der Sportschule in Buchs trainierte ich schon als 12-Jähriger 10-mal pro Woche. Und wir profitieren davon, dass wir in der NLA früh sehr viel Vertrauen erhalten», erklärt Zehnder, der beruflich voll auf Handball setzt. Speziell erwähnt er Ex-Trainer Misha Kaufmann, der «während 24 Stunden an sieben Tagen die Woche darum bemüht war, mich besser zu machen».

Als Mannschaft blieb Suhr Aarau bisher jedoch hinter den Erwartungen zurück, ebenso wie Kriens-Luzern. Beide Teams verrieten zuletzt aber eine steigende Formkurve und so kommt es heute zu einem Duell zweier Teams, die sich ins Mittelfeld der Tabelle absetzen wollen.