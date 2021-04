Matchbericht & Noten «Unglaublich, was er wieder für Paraden ausgepackt hat» – Marius Müller bringt den FC Luzern in den Cup-Halbfinal Der FC Luzern überwindet im Schweizer Cup die Viertelfinal-Hürde Lugano mit 2:1 nach Verlängerung. Matchwinner ist Goalie Marius Müller mit einer Torvorlage und einem gehaltenen Penalty – die Torschützen für Luzern heissen Pascal Schürpf und Ibrahima Ndiaye. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 13.04.2021, 23.20 Uhr

Was für eine Dramatik in der Nachspielzeit der Verlängerung: In der 122. Minute grätscht Luzerns Innenverteidiger Lucas Alves in Lugano-Stürmer Asumah Abubakar. Der Ex-Krienser fällt im Strafraum, Schiedsrichter Alain Bieri pfeift und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Ist es wie so oft in dieser Saison ein individueller Aussetzer, welcher den FC Luzern um seinen Lohn bringt? Nein, denn im Tor der Innerschweizer steht am gestrigen Abend ein Titan. Marius Müller ist es, der 27-jährige Deutsche. Er bleibt lange stehen, lässt sich vom Zögern des Penaltyschützen Mijat Maric nicht beirren. Müller hält den Ball vom Punkt.

Super Parade: Torhüter Marius Müller hält den Elfmeter in der Nachspielzeit der Verlängerung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 13. April 2021)

Mehrere Mitspieler eilen herbei, fallen über den Goalie. Ref Bieri fordert die Luzerner auf, weiterzuspielen, ehe der Unparteiische wenige Sekunden später abpfeift. Der FCL überwindet im Schweizer Cup auswärts die grosse, unbequeme Hürde FC Lugano, gewinnt 2:1 nach Verlängerung.

Trainer Fabio Celestini wusste nach dem Schlusspfiff, beim wem er sich für den Halbfinaleinzug zu bedanken hatte:

«Fantastische Parade von Marius Müller, toll wie er diesen Penalty hält.»

Keeper Müller gibt Vorlage zum Siegtor

Allerdings war der gehaltene Elfmeter nicht die einzige entscheidende Aktion des Luzerner Schlussmanns. Müller hatte bereits in der 117. Minute eine Glanzparade gegen Maric ausgepackt. Der Lugano-Routinier hatte nach einem Freistoss von Reto Ziegler den Ball mit der Schulter gefährlich aufs Tor gelenkt. Ausserdem konnte sich Müller einen Assist gutschreiben lassen: Mit einem Abschlag in der 107. Minute überwand er die massierte Abwehr der Tessiner, Ibrahima Ndiaye schloss mit einem Dropkick zum 2:1-Siegtor ab. Für den Goalie bedeutete es die erste Torvorlage im FCL-Dress.



Ibrahima Ndiaye jubelt nach seinem Tor mit Vorlagengeber Müller. Bild: Martin Meienberger

Celestini bedankte sich schon auf dem Platz direkt bei «Mülli». Er dachte aber auch an das ganze Team:

«Ich bin stolz auf unseren Kampfgeist, die Stimmung in der Garderobe ist fantastisch!»

Der Coach hofft, dass dieses Erfolgserlebnis auch in der Meisterschaft Kräfte freisetzen wird: «Dieser positive Spielausgang kann uns am Samstag im nächsten Ligamatch in St. Gallen helfen. Die kommenden acht Partien bis zum Saisonende sind von grosser Bedeutung.» Luzern steht in der Super League auf Rang 8, ist punktgleich mit Vaduz (9.), das den Barrage-Platz belegt.



FCL-Trainer Celestini freut sich mit Verteidiger Stefan Knezevic. Bild: Pablo Gianinazzi / KESYSTONE/Ti-Press

Der FCL-Übungsleiter blickte zudem kritisch auf die zweistündige Darbietung zurück. Er konstatierte, dass sein Team bis zur 79. Minute 0:1 im Rückstand lag, ehe Pascal Schürpf mit einer Mischung aus Flanke und Schuss und dank gütiger Mithilfe des Windes glücklich zum 1:1-Ausgleich traf.



Ex-Luzerner Ziegler mag Schürpf das Windtor gönnen



Der ehemalige FCL-Profi Reto Ziegler war ein fairer Verlierer aus der Mannschaft von Maurizio Jacobacci: «Pasci Schürpf hat es versucht, nur so konnte er diesen Treffer erzielen. Irgendwie war der Ausgleich darum verdient.» Der frühere Schweizer Internationale fand den Ausgang für sein Team bitter, aber befand ebenso:

«Wir verteidigen gut, haben uns aber zu lange aufs Halten des Eintorevorsprungs fokussiert.»

Luganos Treffer durch Sandi Lovric in der 20. Minute bezeichnete Celestini als «ein typisches Gegentor, wie wir es zu oft in dieser Saison kassieren». Innenverteidiger Stefan Knezevic hatte den Ball im Spielaufbau verloren, Matteo Bottani narrte Rechtsverteidiger Silvan Sidler, der zu zögerlich agierte, und servierte das Spielobjekt perfekt zu Torschütze Lovric.

Das Führungstor für Lugano. Bild: Pablo Gianinazzi / KESYSTONE/Ti-Press

Es bleibt eine Menge Arbeit für Trainer und Mannschaft



Celestini frohlockte nicht nur, sondern stellte klipp und klar fest: «Unsere Probleme bleiben, wir haben zwar etwas tiefer und kompakter verteidigt, aber offensiv konnten wir nur wenige gefährliche Angriffe kreieren.» Dazu muss festgehalten werden, dass die Luganesi lange ein fast unüberwindbares Abwehrbollwerk den Innerschweizern entgegenstellten. Die Tessiner standen sehr dicht, liessen dem Gegner kaum einen freien Quadratmeter des Rasens.

Humor bewies der 45-jährige Celestini mit der Feststellung: «Einen solchen Penalty dürfen wir uns nicht mehr erlauben, sonst erreiche ich mein 50. Altersjahr nicht!» Er meinte zu Recht: «Am Ende zählt im Cup einzig und allein das Weiterkommen.» Die Halbfinals werden am Mittwochabend ausgelost.



Die beiden guten Freunde Marius Müller und Pascal Schürpf sprachen nach diesem dramatischen Cup-Fight sichtlich erlöst und gut gelaunt mit den Journalisten. Der Goalie sagte:

«Bis zum 1:1 haben wir kein gutes Spiel gezeigt. Aber dann hat Pasci wieder einen ausgepackt, keine Ahnung, was er da immer macht. Ich hoffe, dass ich selber nie gegen ihn spielen muss.»

Hauptsache drin: Die Luzerner jubeln nach Schürpfs kuriosem Ausgleichstor. Bild: Martin Meienberger

Am Ende habe dann die Mentalität des FC Luzern das Spiel entschieden. Der Deutsche bleibt bescheiden und sagt über seinen Assist zum Siegtor: «Ich habe den Ball nur nach vorne geschlagen, Ibra (meint Ibrahima Ndiaye) hat ihn dann reingemacht. Eigentlich müsste er jetzt hier stehen.» Dieser Sieg tue der ganzen Mannschaft sehr gut. Ein Sieg, den Müller am Ende im Penalty-Duell gegen Mijat Maric festhielt: «Ich bin lange stehen geblieben, nur so hatte ich eine Chance.»



Pascal Schürpf zu seinem etwas kuriosen Ausgleich:

«Hauptsache der Ball ging rein, mir ist eigentlich egal wie. Wir sind am Ende einfach froh, dass wir im Halbfinal stehen.»

Es sei unglaublich, was Müller wieder für Paraden ausgepackt hat. «Der gehaltene Penalty war noch der letzte Höhepunkt. Ich hoffe, wir können nun diese positive Energie mitnehmen für das nächste Spiel in der Meisterschaft.» Das Team habe mit diesem Sieg auch gezeigt, dass es bereit ist für den Abstiegskampf und nie aufgibt.

Lugano – Luzern 1:2 (1:0, 0:1) n.V.

Cornaredo. – Keine Zuschauer. – SR Bieri.

Tore: 20. Lovric (Bottani) 1:0. 79. Schürpf 1:1. 107. Nidaye (Müller) 1:2.

Lugano: Osigwe; Maric, Ziegler, Daprelà (112. Facchinetti); Lavanchy, Custodio (85. Macek), Sabbatini, Lovric (112. Lungoyi); Bottani (46. Covilo); Gerndt (70.Ardaiz), Abubakar.

Luzern: Müller; Sidler (63. Schwegler), Lucas, Knezevic, Frydek (91. Burch); Grether (63. Wehrmann), Emini (63. Alabi); Tasar, Schaub (109. Alounga), Ndiaye; Schürpf.

Bemerkungen: Lugano ohne Oss (verletzt), Luzern ohne Sorgic, Schulz, Ndenge und Binous (alle verletzt). 105. Kopfball von Ardaiz an Pfosten. 122. Maric scheitert mit Foulpenalty an Müller.

Verwarnungen: 34.Sabbatini, 53. Gerndt, 82. Schwegler, 82. Wehrmann, 97.Ardaiz, 101. Lavanchy, 116. Alabi (alle Fouls).

Am Mittwochabend folgt die Auslosung für den Cup-Halbfinal. Am Samstag geht es für den FC Luzern in der Meisterschaft weiter. Abstiegskampf ist angesagt auswärts in St.Gallen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.