Interview Markus Babbel zu prominenten Neuzugängen beim FCL: «Läuft’s nicht, können Badstuber und Gentner böse werden» Ex-Trainer Markus Babbel freut sich über die neue Deutsche Welle beim FC Luzern – er traut den Innerschweizern gar eine Top-3-Platzierung zu. Die FC-Bayern-Legende weist aber auch auf Gefahren und die enge Liga hin. Daniel Wyrsch 20.07.2021, 19.21 Uhr

Markus Babbel coachte den FC Luzern von Oktober 2014 bis Anfang 2018. Unter dem 48-jährigen Münchner beendeten die Luzerner die Meisterschaft stets zwischen Platz 3 und 5, zweimal stand der FCL mit ihm im Cup-Halbfinal. Babbel wurde als Spieler mit Deutschland 1996 Europameister, er gewann Titel mit dem FC Bayern, VfB Stuttgart und Liverpool. Er trainierte die Bundesligisten VfB Stuttgart, Hertha BSC und Hoffenheim. Derzeit ist er als Experte tätig.

Sind Sie beim Anblick der prominenten Neuzugänge neidisch auf FCL-Coach Fabio Celestini?

Markus Babbel: Nein, ich bin nicht neidisch. Ganz im Gegenteil: Um etwas Neues aufzubauen, braucht es gestandene Spieler. Von ihnen können die Jungen lernen, sie weiterbringen. Wenn’s mal nicht so rundläuft, halten die Erfahrenen den Kopf hin, stellen sich vor die Truppe. In meiner Zeit als Luzern-Trainer war mir bewusst, dass dieser Klub tolle Möglichkeiten hat, wenn man bereit ist, etwas mehr zu investieren. In der Schweizer Liga ist es dann realistisch, um Platz 3 zu spielen – oder auch mal Zweiter zu werden. Entscheidend ist, dass man solche Hochkaräter wie Holger Badstuber und Christian Gentner in der Mannschaft hat.

Markus Babbel in seiner Zeit beim FC Luzern während eines Heimspiels in der Swisspor-Arena. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 23. Juli 2017)

Hand aufs Herz, sind Sie überrascht, dass der FCL diesen Weg mit titeldekorierten deutschen Spielern geht?

Wenn du Erfolg haben willst, musst du es so machen. Seit dem Ende des Aktionärsstreits herrscht Ruhe im Laden. Kaum ist das der Fall gewesen, hat der FC Luzern mit dem Cup einen Titel gewonnen. Das ist kein Zufall, denn die Mitarbeiter haben schon seit Jahren hart und mit Herzblut gearbeitet, den Titel haben sie verdient gewonnen. Sportchef Remo Meyer wird immer mehr zum Leader, der neue Präsident Stefan Wolf versteht das Geschäft. Zusammen mit dem perfekt passenden Trainer Fabio Celestini ziehen Wolf und Meyer an einem Strang.

Obwohl Sie sagen, dass Sie nicht neidisch sind, aber Ihre deutschen Zuzüge bei Luzern hatten wesentlich weniger klangvolle Namen; Sebastian Schachten, Samed Yesil, Nico Brandenburger, Clemens Fandrich, Dren Feka. Nur Marvin Schulz konnte sich durchsetzen.

So einfach war’s damals nicht: Unser Chefscout Remo Gaugler leistete hervorragende Arbeit, er kannte sich gut aus. Denis Zakaria oder Edimilson Fernandes hätten wir haben können, doch beim FCL war man nicht bereit, für diese hochbegabten Spieler je 500'000 Franken in die Hand zu nehmen. So mussten wir kreativ sein: Fandrich gab man hier keine Zeit, er etablierte sich in der 2. Bundesliga. Schachten war schon über dem Zenit. Yesil fehlte der Biss, sich körperlich noch einmal auf dieses Niveau zu bringen. Brandenburger litt unter Heimweh. Nur Marvin Schulz setzte sich durch. Er ist ein toller Fussballer und super Junge. Schon damals war ich überrascht, konnten wir einen wie ihn holen. Er hat Gefallen am FC Luzern gefunden, schön, fühlt er sich wohl. Schade nur, kommen ihm immer mal wieder Verletzungen dazwischen.

Lob von Markus Babbel ernten auch sein Ex-Spieler Marvin Schulz (links) und der «perfekt passende Trainer» Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 3. Juli 2021)

Sechs Deutsche sind aktuell beim FCL. Holger Badstuber ist mit Ihnen als Spieler zu vergleichen: selbe Position als Innen- oder Aussenverteidiger sowie mehrere Titel mit dem grossen FC Bayern gewonnen. Kommt Badstuber in Luzern noch einmal richtig in Fahrt?

Das ist die grosse Hoffnung. Er ist ein Weltklasse-Profi, der wahnsinnig Pech mit seinen Verletzungen hatte. Er kann sicher mit seiner immensen Erfahrung helfen, auch technisch ist er hervorragend. Dazu bringt er dieses Siegergen mit, Holger Badstuber will immer und unbedingt gewinnen. Das ist gleichzeitig auch die einzige Frage, die ich mir stelle, ob er mit dieser sehr fordernden Einstellung den anderen Spielern auf den Keks gehen könnte.

Holger Badstuber trägt das Siegergen in sich: «Er will immer und unbedingt gewinnen», sagt Ex-FCL-Trainer Markus Babbel. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. Juli 2021)

Mit Christian Gentner als Mitspieler feierten Sie vor 14 Jahren die deutsche Meisterschaft beim VfB Stuttgart. In einem Monat wird er 36 Jahre alt. Was bringt der Mittelfeldmann dem FCL?

Es ist ähnlich wie bei Holger Badstuber: Christian Gentner ist physisch eine Maschine und ein guter Techniker. Hut ab, dass es dem FC Luzern gelungen ist, ihn und Badstuber zu verpflichten. Fitnesscoach Christian Schmidt wird Freude haben, mit den beiden absoluten Vollprofis zu trainieren. «Gente» kenne ich zudem als sehr angenehmen Menschen, er passt perfekt zur Schweizer Mentalität. Allerdings, wenn’s nicht läuft, kann Gentner genauso wie Badstuber böse werden. Kommen sie mit der etwas anderen Spielart klar, sind sie beide Toptransfers.

«Er passt perfekt zur Schweizer Mentalität», sagt Markus Babbel über Christian Gentner. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 3.Juli 2021)

Haben Sie Bedenken, dass das spielerische Niveau für die beiden doch etwas ungewöhnlich sein könnte?

Man muss schon wissen, Gentner und Badstuber sind sich aus der Bundesliga gewohnt, dass die Pässe in höchstem Tempo mit Präzision gespielt werden. In diesem Punkt müssen sie sich ein wenig anpassen.

Klappt es damit, glauben Sie, wird der FC Luzern eine erfolgreiche Saison spielen?

Ich bin optimistisch. Die Luzerner machen vieles richtig. Wie erwähnt, eine Top-3-Platzierung ist realistisch. Der Fussball bleibt jedoch unberechenbar, gerade bei der Zehnerliga in der Schweiz kann ein Team schnell abschmieren. Natürlich drücke ich die Daumen, hoffe, der FC Luzern erfüllt die Erwartungen.