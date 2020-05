Markus Egger will in Luzern Volleyballerinnen von internationalem Format aufbauen Beachvolleyball-Nationaltrainer Markus Egger kehrt in die Zentralschweiz zurück und wird Chefcoach im neuen Trainingszentrum. Stephan Santschi 11.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Schweiz zählte um die Jahrtausendwende zu den grossen Nationen im Beachvolleyball, zwischen 1997 und 2006 reihte sie die Erfolge nahtlos aneinander. Martin und Paul Laciga, Markus Egger, Sascha Heyer, Patrick Heuscher und Stefan Kobel gewannen 16 Medaillen an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Im Vergleich dazu fristen die Schweizer Männer heute ein Mauerblümchen-Dasein. Der letzte Podestplatz an einem internationalen Grossanlass liegt 14 Jahre zurück. «Es ist viel schwieriger geworden», sagt Markus Egger. «Mittlerweile ist die Dichte an der Spitze grösser.»

Markus Egger legt den Fokus künftig auf die talentierten Juniorinnen in der Zentralschweiz.

Manuela Jans-Koch

Der 45-jährige Sarganserländer, der seit zwölf Jahren in Luzern lebt, war Teil der goldenen Ära und gewann 2001 an der Seite von Heyer EM-Gold in Italien. Im Mai 2014 übernahm er den Posten als Nationaltrainer der Schweizer Männer. Ende August 2020 wird er zurücktreten, um am 1. September in Luzern die Trainingsleitung des neu geschaffenen Regionalen Trainingszentrums Innerschweiz zu übernehmen.

Der Exploit fehlt in Eggers Zeit als Nationaltrainer

Markus Egger wird, wie momentan so mancher Protagonist im Sport, seine Arbeit nicht sauber zu Ende bringen können. Die Olympischen Spiele in Tokio sind wegen des Coronavirus bekanntlich um ein Jahr verschoben worden. Die Chancen vor dem Saisonabbruch standen gut, dass mit den neuen Schweizer Aushängeschildern Adrian Heidrich/Mirco Gerson nach dem Verpassen von Rio 2016 wieder ein Schweizer Männer-Duo an Olympia vertreten gewesen wäre. «Deshalb gehe ich sicher auch mit einem weinenden Auge», sagt Egger.

Ein Exploit wie zu seinen Aktivzeiten blieb ihm als Nationaltrainer verwehrt, doch «das war absehbar». Im Jahr 2012, vor seinem Amtsantritt, traten einige grosse Namen zurück, ein Neuaufbau wurde nötig. Vielleicht habe man diesen nicht optimal gemanagt, blickt Egger selbstkritisch zurück. «Wir hätten wohl früher Teams aus jungen Akteuren bilden sollen, anstatt Junge mit Älteren zu mischen.» Der Grund: «Erfahrene Spieler wollen schneller Resultate sehen, sie geben den Jungen weniger Support und Zeit in deren technischen Entwicklung.»

Mittlerweile sei man aber gut unterwegs, findet Egger. «Mit Heidrich/Gerson haben wir wieder ein Duo in die Top 20 der Weltrangliste gebracht.» Das Nationalkader ist mit insgesamt sieben Akteuren zwischen 21 und 27 Jahren ordentlich bestückt. «Sie alle können noch besser werden, Beachvolleyball ist ein Erfahrungssport. Es gibt nach wie vor zahlreiche 35- bis 40-Jährige auf der World Tour», erklärt Egger. Er selber wird sich künftig jüngeren Athleten widmen, und zwar, wie zu Zeiten als NLA-Trainer des FC Luzern (2012 bis 2014), im Frauen-Volleyball. «Ich bin in den letzten 25 Jahren als Spieler und Trainer genug gereist», sagt er. Er gebe weiterhin sehr gerne Trainings, dafür sei er geschaffen. In Luzern könne er dies aber ohne grosse Reiserei tun. Dabei wird er wieder Aufbauarbeit leisten, als Trainingsleiter des Regionalen Trainingszentrums Innerschweiz sogar für Volleyball und Beachvolleyball.

«Die NLA soll nicht das ultimative Ziel sein»

Im Rahmen einer professionalisierten Ausbildungsstruktur hat Swiss Volley für die kommende Saison vier regionale Nachwuchszentren mit einheitlichen Ausbildungsrichtlinien benannt, eines davon in Luzern. Da die Zentralschweiz über viele weibliche Talente verfügt, wird der Fokus hier vor allem auf den Juniorinnen liegen. Wäre hierzu ein NLA-Team als Flaggschiff nicht hilfreich? «Klar hätte dies Signalwirkung», antwortet Egger – im Wissen, dass die Zentralschweiz bei den Frauen seit dem freiwilligen Abstieg von Volley Luzern im Jahr 2017 nicht mehr auf höchster nationaler Stufe vertreten ist. Der ehemalige Europameister hält aber auch fest:

«Die NLA soll nicht das ultimative Ziel unserer Talente sein. Wir möchten Spielerinnen von internationalem Format herausbringen.»