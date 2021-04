Matchbericht «Eine der besten Mannschaften bis ans Limit gefordert» und trotzdem verloren: Kriens scheitert im Kleinfeld-Cupkrimi Der SC Kriens schnuppert im Cup-Viertelfinal ganz lange an der Sensation: 2:3 (2:2, 1:0)-Niederlage gegen Servette nach Verlängerung. Turi Bucher 14.04.2021, 21.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So wenig hat gefehlt, so nahe war Kriens an der Überraschung, ja Sensation dran. Und sogar verdient wäre der Sieg im Cup-Viertelfinal gegen Servette gewesen. Zweimal war der SC Kriens in Führung gegangen. Nach der 2:1-Führung in der 78. Minute war der Halbfinaleinzug greifbar, war Servette scheinbar am Boden, bezwungen.

Es reichte dann doch nicht für Kriens. Servette schaffte es mit dem 2:2-Ausgleich noch in die Verlängerung und sorgte in der 107. Minute für die 3:2-Entscheidung:

Servettes Gaël Ondoua (Mitte) bejubelt sein Tor zum 2:3, beobachtet von konsternierten Kriensern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 14. April 2021)

Kaum zu glauben, wie sich Servette aus dieser sich abzeichnenden Blamage herauswand. Kaum zu glauben, dass Kriens als Verlierer vom Platz gehen musste.

Mistrafovic und Sessolo erzielen die Krienser Tore

Die Krienser gingen in der 24. Minute in Führung: Liridon Mulaj legte nach einem Dribbling auf der linken Seite für David Mistrafovic auf, und dieser schoss aus sechs Metern Distanz zum 1:0 für den Unterklassigen vom Kleinfeld ein.

Danach mochte man fast seinen Augen nicht trauen. Es war nicht das Starensemble von Servette, das sich Torchancen zum 1:1 erarbeitete, es war viel mehr der SC Kriens, der mehrere Male ganz nahe am 2:0 stand. Mit etwas mehr Kaltblütigkeit, etwas mehr Glück auch hätte die Mannschaft von Trainer Bruno Berner nun zwei, drei Tore erzielen können.

Servette vermochte erst durch Timothé Cognat auszugleichen, weil SCK-Captain Elia Alessandrini sich in der 67. Minute einen Ballverlust leistete.

Doch wieder: Verwundertes Augenreiben! Es war Kriens, das die Entscheidung suchte – und scheinbar fand. Helios Sessolo köpfelte in der 78. Minute nach einer Flanke von Marijan Urtic zum 2:1, zur vermeintlichen Cup-Sensation ein. Doch: Servette hatte schon vor einer Woche im Cup-Achtelfinal gegen den Erstligisten Vevey (4:2) in ärgster Bedrängnis den Kopf aus der Schlinge gezogen. Und dasselbe schafften die Genfer auch letztlich auch in diesen Krienser Kleinfeld-Krimi.

Fast hätte es Kriens ins Penaltyschiessen geschafft

Der eingewechselte Grejohn Kyei glich erst in der 85. Minute (!) zum 2:2 aus, und Gaël Ondoua gelang in der Verlängerung der Siegtreffer für die Genfer (107.), der Knock-out gegen Kriens.

Fast hätten es die Krienser noch ins Penaltyschiessen geschafft: Stürmer Mark Marleku stand in der 116. Minute plötzlich alleine vor Servette-Torhüter Jérémy Frick, legte sich den Ball aber zu weit vor.

So scheiterte Kriens schliesslich nicht am grossen Servette, sondern irgendwie an sich selber. So unfassbar nahe war Kriens am Halbfinal. «Wir dürfen stolz sein, müssen diese Mentalität mit in den Meisterschaftsendspurt nehmen», sagte Marleku nach der 2:3-Niederlage:

«Schade, gelingt mir das 3:3 nicht. Das Penaltyschiessen hätten wir gewonnen.»

Und das Fazit von Kriens-Trainer Berner:

«Wir haben eine der besten Mannschaften der Schweiz bis ans Limit gefordert. Ich bin weder stolz auf die Leistung, noch bin ich frustriert. Was zählt, sind die Fakten. Wie so oft in dieser Saison nehmen wir nach grossem Aufwand keinen Ertrag mit.»

Ganz nebenbei und zum Schluss noch: Kriens hätte im Halbfinal daheim gegen St. Gallen gespielt. Hätte.

Kriens – Servette 2:3 (2:2, 1:0) n. V.

Kleinfeld. – 5 Zuschauer. – SR Hänni.



Tore: 24. Mistrafovic 1:0. 67. Cognat 1:1. 78. Sessolo 2:1. 85. Kyei 2:2. 107. Ondoua 2:3.



Kriens: Brügger; Urtic, Alessandrini (83. Berisha), Kryeziu, Costa; Follonier (59. Ulrich), Mistrafovic, Selasi (108. Maloku), Mulaj; Sessolo (83. Bürgisser), Djorkaeff (46. Marleku).



Servette: Frick; Sauthier (57. Diallo), Sasso (83. Kyei), Rouiller, Wieland (46. Vouilloz); Cognat, Ondoua, Imeri (46. Alves); Stevanovic, Kone (112. Holcbecher), Schalk (71. Fofana).



Bemerkungen: Kriens ohne Aliu, Luan und Yesilçayir (alle verletzt). Servette ohne Valls und Antunes (verletzt). Verwarnungen: 30. Mistrafovic, 65. Ulrich, 72. Marleku (Fouls), 75. Busset (Unsportlichkeit), 121. Urtic (Reklamieren).