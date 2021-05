Matchbericht & Noten «Das war ein emotionaler Moment für mich» – David Zibung hütete gegen Lugano zum letzten Mal das Luzerner Tor Drei Tage vor dem Cupfinal verliert der FC Luzern gegen den FC Lugano zu Hause mit 1:2. Für Keeper David Zibung ist es das letzte Spiel. Daniel Wyrsch & Janick Wetterwald 21.05.2021, 23.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Plötzlich stand doch David Zibung auf der Position der Torhüters. Im Vorfeld des abschliessenden Saisonspiels zu Hause gegen Lugano hatte Luzern-Trainer Fabio Celestini seine beste Elf angekündigt. FCL-Medienchef Markus Krienbühl erklärte eine halbe Stunde vor dem Matchbeginn, dass Stammgoalie Marius Müller unter Adduktorenproblemen leidet, darum werde der Deutsche im Hinblick auf den Cupfinal vom Pfingstmontag in Bern gegen St. Gallen geschont.

Nun ist der Weg frei für David Zibung, der seine Karriere nach dem Cupfinal beendet. Zibung sagte nach dem Match gegen Lugano:

«Das war ein emotionaler Moment für mich, doch noch einmal im Tor des FC Luzern zu stehen.»

Für ein Happy End reichte es nicht mehr, Zibung wurde in seinem 520. Pflichtspiel zwischen den Pfosten seines Herzensvereins zweimal von den Tessinern bezwungen. Luzern verlor 1:2, beendet die Saison auf Platz 5 mit 46 Punkten. Schuld an den Gegentoren hatte der 37-jährige Schlussmann keine.

Tränen der Rührung schonvor dem Abschiedsspiel

Für David Zibung begann der letzte Auftritt mit einer Verabschiedung direkt vor der Partie. Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer standen an der Seitenlinie, überreichten dem äusserst verdienstvollen Spieler ein Präsent. Beim Hergiswiler liefen die Tränen der Rührung über die Wangen. Während des Matches hatte Zibung lange nichts zu tun. Seine Vorderleute gaben den Ton an, hatten durch Pascal Schürpf bereits in der 6. Minute eine hervorragende Chance in Führung zu gehen. Doch der 31-Jährige lenkte den Ball statt ins Tor zur Seite.

David Zibung hütete zum letzten Mal das Luzerner Tor. Bild: Martin Meienberger

Zu einem weiteren gefährlichen Abschluss kam der aktive Varol Tasar in der 14. Minute. Er scheiterte mit seinem harten Schuss aber an Noam Baumann im Tor der Gäste. In der 26. Minute hätten die Südtessiner in Führung gehen müssen: Joaquin Ardaiz traf den Ball nicht, dabei verdrehte er sich das Knie und musste schliesslich verletzt das Spielfeld verlassen. David Zibung hatte sich um den am Boden liegenden Südamerikaner gekümmert, ihn nach der erlittenen Verletzung getröstet.

Die Führung der Luganesi wurde in der 31. Minute dann gleichwohl Tatsache: Nach einem Corner des Ex-FCL-Profis Reto Ziegler köpfelte Marcis Oss zum 1:0 der Gäste ein. Stefan Knezevic konnte gegen den Verteidiger nicht eingreifen, da er gar nicht in den Luftkampf gekommen war. Zibung war gegen den präzisen Kopfball in die Torecke chancenlos. Zur Pause verteilte David Zibung Küsschen in Richtung Tribüne: Dort sassen seine Ehefrau Joanna und die beiden Töchter in pinken Torhüterleibchen des Papas.

Beim FC Luzern blieben zur Pause mit Christian Schwegler, Louis Schaub und Filip Ugrinic gleich drei Spieler draussen. Wie angekündigt schonte Fabio Celestini in der zweiten Halbzeit seine Stammkräfte für den Cupfinal. In der 66. Minute gingen auch noch Pascal Schürpf und Stefan Knezvevic vom Rasen. Mit Dejan Sorgic kam immerhin der beste Torschütze ebenfalls noch ins Spiel. Trotzdem war erkennbar, dass den Innerschweizern die letzten fünf Prozente fehlten, um eine solche Begegnung für sich zu entscheiden. Lugano dagegen wollte den Sieg. Der junge Linksverteidiger Lucky Opara konnte sich denn auch in der 57. Minute mit Hilfe von Matteo Bottani und Olivier Custodio durchspielen – und schliesslich Zibung zum 2:0 bezwingen. Wieder hatte das FCL-Urgestein das Nachsehen. Er war gegen den Abschluss ohne Abwehrchance geblieben.

Die Luganesi erhöhen auf 2:0. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Sorgic gelingt nochder Anschlusstreffer

Der eingewechselte Yvan Alounga wurde in der 77. Minute von Oss im Strafraum gefoult. Sorgic nützte die Penaltychance souverän, markierte seinen 13. Saisontreffer. Luzern kam so noch zum 1:2-Anschlusstor. Zu mehr reichte es allerdings nicht mehr. David Zibung ging zu den Journalisten und sagte: «Schade, konnte ich meine Karriere nicht mit einem Sieg abschliessen.» Doch übermorgen besteht ja noch die Chance – sogar auf einen Pokal, im Cupfinal im Wankdorf! Zibung verdrückte eine letzte Träne und ging in die Kabine.

Dejan Sorgic verwandelt den Penalty. Bild: Martin Meienberger

Ist der abschliessende 5. Tabellenrang nach dem guten Endspurt fast eine kleine Enttäuschung? Trainer Fabio Celestini antwortet nach dem Spiel auf diese Frage mit: «Ja und Nein.» Klar sei er enttäuscht nach der Niederlage gegen Lugano. Die Tessiner überholen damit die Innerschweizer in der Tabelle. «Aber wir spielen am Montag den Cupfinal. Wir haben versucht den Fokus auf das Lugano-Spiel zu legen, aber es war schwierig und ganz gelungen ist uns das nicht.» Seine Spieler hätten diese Partie aber gebraucht als Vorbereitung auf den Cupfinal. Die Mannschaft soll im Rhythmus bleiben.

Celestini hebt mit Blick auf den Abschluss der Meisterschaft hervor: «Wir sind hinter Meister YB die zweitbeste Mannschaft in der Offensive.» Die Luzerner schossen 62 Tore in 36 Meisterschaftsspielen. Er spricht auch die gute Entwicklung von jungen Spielern wie Marco Burch oder Filip Ugrinic an. Es habe viele Lichtblicke gegeben in einer schwierigen Saison mit vielen Spielen in kurzer Zeit und der ganze Corona-Situation. Mit Blick darauf sagt der FCL-Trainer: «Wir sind zufrieden mit dem fünften Platz.»



Mittelfeldspieler Lorik Emini sagt zur Niederlage gegen Lugano: «Wir hatten Mühe ins Spiel zu kommen. Wir begannen erst nach dem 0:2-Rückstand richtig an zu spielen – wie so oft in dieser Saison.» Der fünfte Platz am Ende der Meisterschaft sei «okay». Emini ergänzt: «Jetzt gilt es am Montag den Cupsieg zu holen, dann ist alles gut.»

Luzern - Lugano 1:2 (0:1)

Swissporarena. 100 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 30. Oss (Ziegler) 0:1. 57. Opara (Custodio) 0:2. 78. Sorgic 1:2 (Foulpenalty).

Luzern: Zibung; Frydek, Knezevic (66. Knezevic), Burch, Schwegler (46. Grether); Schürpf (66. Sorgic), Ugrinic (46. Emini), Wehrmann, Tasar; Schaub (46. Alounga), N'Diaye;

Lugano: Baumann; Opara, Ziegler, Oss, Lavanchy; Guidotti, Sabbatini, Custodio; Lovric (46. Macek); Bottani (75. Muci), Ardaiz (26. Lungoyi);

Verwarnungen: 43. Ugrinic. 48. Lungoyi. 78. Oss. 90. Sabbatini.

Gelb-rote Karte: 88. Oss.

Noch ein Spiel steht an für den FC Luzern – der Cupfinal. Am Pfingstmontag ab 15 Uhr geht's in Bern gegen den FC St. Gallen um den «Chöbel». Hier können Sie unsere Vorberichterstattung lesen.