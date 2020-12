Matchbericht & Noten «Wir hatten YB am Kragen, dann verteilten wir Geschenke» – der FCL bringt sich gegen den Meister um den verdienten Lohn Luzern macht YB das Toreschiessen zu einfach, schon früh steht es 0:3. Am Ende schmerzt die 2:3-Niederlage und beim FCL spricht man wieder über die Fehler. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 06.12.2020, 21.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabio Celestini fragte sich nach der knappen 2:3-Heimniederlage gegen die Young Boys: «Ich weiss nicht, was ich von diesem Spiel halten soll.» Den FCL-Trainer ärgerten die vielen unnötigen und individuellen Fehler seiner Mannschaft – und auf der anderen Seite freute er sich: «Wir spielten phasenweise super.»

Der Coach hatte gute Gründe für diese zweischneidige Beurteilung der Leistung seiner Mannschaft am Sonntag. Am meisten wunderte sich Celestini über den Rückstand zum 0:1:

«Ich weiss nicht, wie wir dieses Tor nicht verhindern konnten.»

Dieser Gegentreffer muss der FC Luzern unter dem Motto «Pleiten, Pech und Pannen» abbuchen.

Die zweikampfstark und agil in dieses Spiel gestarteten Innerschweizer kamen in der Platzhälfte der Young Boys zu einem Freistoss von der Seite. Der Spanier Alex Carbonell wollte den Tschechen Martin Frydek lancieren. Doch die Variante war ein Flop, stattdessen konnte der schnelle Meschack Elia an der Seitenlinie zum Gegenstoss durchmarschieren. Filip Ugrinic grätschte am Ball vorbei, statt diesen ins Seitenaus zu bugsieren. Elia passte auf, Christian Fassnacht wurde danach von Varol Tasar deutlich gefoult.

Das Ende der Fehlerkette: Varol Tasar verursacht den Penalty für YB – und blieb nach der Pause draussen. Bild: Martin Meienberger

YB-Coach Seoane freut sich über die Effizienz seiner Angreifer

Den fälligen Strafstoss verwertete Jean-Pierre Nsame in der 19. Minute souverän zum 1:0 der Berner und zu seinem praktisch obligatorischen Treffer. YB führte mit dem ersten Torschuss. Und der zweite in der 24. Minute bedeutete das 2:0: Ulisses Garcia flankte hoch und präzis auf Fassnacht, der frei stehend mit Volley einschoss. Als dann Garcias Schuss in der 27. Minute auch noch von FCL-Captain Lucas Alves zum 3:0 des Meisters ins Tor abgelenkt wurde, schien der Match früh entschieden. YB-Trainer Gerardo Seoane stellte zu Recht fest: «Wir waren bis zum 3:0 sehr effizient gewesen.»

Machtloser FCL-Goalie Marius Müller: Beim 0:3 streckt er sich vergeblich zum Ball, den Lucas Alves abgefälscht hat. Bild: Walter Bieri/Keystone (Luzern, 6. Dezember 2020)

Den Luzernern ist ein Kränzchen zu winden, dass sie sich danach nicht aufgaben. Das Signal dazu erfolgte in der 29. Minute, nachdem Elia den vierten YB-Abschlussversuch weit über das Tor ins Fangnetz setzte. Für die Innerschweizer beruhigend, denn damit war allen im Stadion klar, auch die Berner treffen nicht mit jedem Schuss. Auch Ex-FCL-Coach Seoane musste in seiner Matchanalyse festhalten: «Später sind wir nicht mehr so effizient gewesen.» So hatten seine Schützlinge vor der Pause noch die eine oder andere Gelegenheit, das Skore zu erhöhen, doch Elia und Nicolas Moumi Ngamaleu scheiterten an Luzern-Goalie Marius Müller. Und auch FCL-Angreifer Varol Tasar nutzte ein genaues Zuspiel des wiederum überzeugend agierenden Marvin Schulz nicht. Tasar schoss zu zentral, scheiterte an YB-Keeper David von Ballmoos.

Celestinis Mannschaft bestätigt spielerisches Potenzial

Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit flankte Silvan Sidler in den Strafraum, wo Louis Schaub von Michel Aebischer gefoult wurde. Der souveräne Schiedsrichter Urs Schnyder erkannte sofort auf Penalty, den Schulz in der 53. Minute zum 1:3 aus Luzerner Sicht verwertete. Doch damit nicht genug. In der 64. Minute verlängert Innenverteidiger Stefan Knezevic den von Martin Frydek getretenen Eckball, am hinteren Pfosten schiesst Dejan Sorgic zum 2:3-Anschlusstor ein. Obwohl dieser Treffer ebenfalls nach einem stehenden Ball fiel, betätigte der FCL auch gegen den Leader sein spielerisches Potenzial.

Seoane musste an alter Wirkungsstätte bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern. «Nach einem Abpraller hatten wir in der Nachspielzeit Glück, dass Filip Ugrinic nicht noch das 3:3 erzielte», betonte er. Der sehr aktive FCL-Angreifer schoss knapp übers Tor.

Ex-FCL-Trainer Gerardo Seoane (YB) jubelt und applaudiert nach dem Tor zum 0:3.

Bild: Martin Meienberger (Luzern, 6. Dezember 2020)

Aus der Optik von Celestini wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen. Der Luzern-Coach musste feststellen: «Wir machten zu viele Geschenke.» So brachte sich sein Team um den verdienten Lohn. «Wie so oft in dieser Saison passen unsere Leistungen und die Resultate nicht zusammen», sagte er enttäuscht. In diesem Punkt muss man Celestini allerdings widersprechen: Die Tabelle widerspiegelt die Wahrheit. Der FCL ist mit neun Punkten aus zehn Spielen Siebter, hat mit 18 die meisten Gegentore kassiert und mit 16 die zweitmeisten geschossen. Dem Team fehlt offensichtlich die Balance.

FCL-Verteidiger Christian Schwegler findet im Anschluss an die Niederlage klare Worte: «Dieses Spiel dürfen wir nicht verlieren.» Der Routinier sieht das Spiel zuerst von der Bank aus, in der 77. Minute wird der Aussenverteidiger eingewechselt. «Wir haben YB zu Beginn dominiert, dann haben wir Geschenke verteilt, wie wir es schon zu viel gemacht haben in dieser Saison. Wir hätten diesmal die Chance gehabt, den Ligakrösus zu schlagen. Wir hatten YB am Kragen und hätten nicht wieder loslassen dürfen.»

Angesprochen auf die trotzdem gute Leistung sagt Schwegler:

«Eine gute Leistung ist es dann, wenn wir drei Punkte holen – sonst nicht.»

Die Fehler müsse die Mannschaft nun abstellen und der Verteidiger ergänzt: «Davon reden wir jetzt aber schon oft und es ist wiederkehrend.» Es sei ein schwieriger Spagat, denn «wenn man zu fest daran denkt, keinen Fehler zu machen, dann macht es zu in einem drin. Es geht um Konzentration, jeden Ball richtig einschätzen, es gibt keine einfachen Bälle.»

Marvin Schulz, Penaltytorschütze für die Luzerner, sagt nach dem Spiel: «Die Mannschaft hat gut gespielt, aber wir bekommen dumme Tore und machen uns das Spiel selber kaputt.» Jeder Spieler müsse sich selber Gedanken machen, was er besser machen kann. «Diese Fehler dürfen nicht mehr passieren.»

Der Luzerner Marvin Schulz, rechts, gegen den Berner Michel Aebischer, links. Bild: Walter Bieri / Keystone (Luzern, 6. Dezember 2020)

FCL-Trainer Fabio Celestini wusste an der Pressekonferenz nicht so genau, was er zu diesem Spiel sagen soll: «Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, aber in der Pause zeigt der Totomat 0:3. Beim ersten Tor für YB machen wir drei oder vier Fehler in kurzer Zeit.» Celestini sagt auch, dass sein Team gekämpft und nicht aufgegeben habe. Unzufrieden ist er mit dem Resultat.

Luzern - Young Boys 2:3 (0:3)

Tore: 18. Nsame (Foulpenalty) 0:1. 24. Fassnacht (Garcia) 0:2. 27. Garcia (Fassnacht) 0:3. 53. Schulz (Foulpenalty) 1:3. 65. Sorgic (Knezevic) 2:3.

Luzern: Müller; Sidler (77. Schwegler), Lucas, Knezevic, Frydek; Carbonell (46. Ndiaye), Schulz; Tasar (46. Alounga), Schaub (77. Schürpf), Ugrinic; Sorgic.

Young Boys: von Ballmoos; Hefti, Bürgy, Lefort, Garcia; Ngamaleu (78. Zesiger), Sierro (8. Rieder), Aebischer, Fassnacht (46. Gaudino); Elia (73. Mambimbi), Nsame (73. Siebatcheu).

Bemerkungen: Luzern ohne Ndenge, Grether, Binous und Burch (alle verletzt). Young Boys ohne Lustenberger, Martins, Lauper, Spielmann, Petignat (alle verletzt), Camara und Sulejmani (beide nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 18. Tasar. 52. Aebischer. 67. Schaub. 70. Rieder. 78. Ugrinic. 87. Bürgy (alle Foul).

Das nächste Spiel absolviert der FC Luzern auswärts im Wallis beim FC Sion. Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr.