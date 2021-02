Matchbericht und Noten «Ich bin richtig stolz auf mein Team»: FCL-Trainer Celestini rühmt seine Spieler nach 4:0 gegen Vaduz Der FC Luzern gewinnt das Kellerduell gegen den FC Vaduz klar mit 4:0. Damit hat die Mannschaft von Fabio Celestini fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten aus dem Ländle. Turi Bucher und Janick Wetterwald Aktualisiert 14.02.2021, 20.45 Uhr

Gut gespielt und wenig oder nichts geholt – das war beim FC Luzern in den vergangenen Monaten oft der Fall. So oft, dass der FCL auf den vorletzten Tabellenrang abrutschte und sich aktuell gegen den Abstiegskampf stemmen muss. Im Heimspiel vom Sonntag gegen Aufsteiger Vaduz gab die Luzerner Mannschaft von Trainer Fabio Celestini eine deutliche und überzeugende Antwort auf die Kritik der vergangenen Wochen. Mit dem 4:0 gegen die Liechtensteiner hat der FCL demonstriert, was in ihm steckt. Auch wenn der Gegner die Luzerner nicht wirklich herauszufordern vermochte und beim ersten Tor mit einem Valentinstag-Geschenk aufwartete.

Luzern ging nämlich in der 24. Minute in Führung, weil Linus Obexer vom FC Vaduz mit dem Ballbesitz völlig überfordert war, als Louis Schaub und Dejan Sorgic im Mittelfeld Druck auf ihn machten. Obexer traute sich zwar zu, die Sache alleine locker erledigen zu können, verlor den Ball aber prompt an Schaub. Der Österreicher lief bis zum Vaduz-Strafraum und bediente dann den links mitgerannten Pascal Schürpf. Der Ex-Vaduzer Schürpf versorgte die Vorlage flach zur wichtigen FCL-Führung.

Louis Schaub und Pascal Schürpf jubeln nach dem Treffer zum 1:0. Martin Meienberger

Louis Schaub bereitet auch das 2:0 schön vor

Die Gästemannschaft von Trainer Mario Frick hatte dem FCL in der Folge nicht wirklich Gutes und Gefährliches entgegenzusetzen. Ein Kopfball von Denis Simani nach dem ersten Vaduz-Corner war und blieb die einzige Torchance der Gäste in diesem Spiel. Aber das war in der 20. Minute passiert.

Schon sieben Minuten nach dem Führungstreffer gelang dem FCL das 2:0. Schaub behauptete im Vaduzer Strafraum den Ballbesitz, suchte die beste Lösung, und die war der Pass nach rechts zu Ugrinic. Dieser schlenzte den Ball gekonnt an Vaduz-Torhüter Benjamin Büchel vorbei ins Netz.

Die Luzerner feiern den Treffer zum 2:0. Urs Flueeler / KEYSTONE

Luzern liess nach dem Seitenwechsel nicht nach, suchte vehement den Weg in die gegnerische Platzhälfte. Auf der einen Seite traten die Innerschweizer sehr überzeugt und resolut auf. Andererseits lieferte der Gegner eine schwache Partie ab. Vaduz wirkte irgendwie, als stünde es im liechtensteinischen Cup-Halbfinal dem FC Balzers gegenüber.

Aber das hier war der FC Luzern, und der zeigte, dass er nicht gewillt ist, noch lange auf diesem 9. Rang zu verweilen. So schwach Vaduz auch auftrat, wichtig für den FCL: Trainer Celestini hat das richtige Mittel und die richtige Aufstellung gefunden. Und vor seiner Mannschaft offenbar auch die richtigen Worte. Der Unterschied zwischen Luzern und Vaduz war deutlich, es war zeitweise ein Klassenunterschied.

Celestini: «Ein perfekter Nachmittag»

Der 4:0-Sieg ist zwar nur ein kleiner Schritt nach vorne, könnte für Luzern aber den Weg nach oben bedeuten. Die Differenz auf Vaduz beträgt nun fünf Punkte Vorsprung, und in zwei ausstehenden Nachtragspartien könnte der FCL in den kommenden Tagen plötzliche Riesenschritte nach vorne tun.

Luzern-Coach Fabio Celestini freute sich über die insgesamt tadellose FCL-Darbietung:

«Es war ein perfekter Nachmittag für uns. Ich bin sehr zufrieden. Endlich konnten wir ein Spiel ohne Gegentor beenden.»

Fabio Celestini zeigte sich nach dem Spiel zufrieden. Urs Flueeler / KEYSTONE

Die Mannschaft habe ihm gezeigt, dass sie in die richtige Richtung geht, «ja, genau diesen Weg müssen wir gehen. Dieser Sieg gibt mir ein gutes Gefühl, ist ein wichtiges Teil im Puzzle dieser Saison. Ich bin richtig stolz auf mein Team.»

Vaduz-Trainer Mario Frick meinte nach der 0:4-Niederlage im Duell am Tabellenende: «Wir haben Luzern mit einem schweren individuellen Fehler die Führung ermöglicht. Das darf natürlich nicht passieren. Aber bis zu diesem Gegentreffer hatten die Luzerner keine zwingenden Torchancen, hatten wir unsere beste Phase in diesem Spiel.» Der ehemalige Serie-A-Profi Frick weiter: «Uns ist in den letzten Partien so viel gelungen, dass ich diese Niederlage auch in dieser Höhe akzeptieren kann.»

Die drei Punkte sind für den FCL im Abstiegsbereich einiges wert. Wie viel die Leistung gegen Vaduz wert ist, wird sich schon am Mittwoch auswärts in St.Gallen zeigen. Dann wird ein Gegner auf dem Platz stehen, der mehr zu bieten hat als Vaduz am Sonntag.

Gut gelaunt marschierten Marius Müller und Pascal Schürpf nach dem Spiel in die Interviewzone. Goalie Müller liess keinen Gegentreffer zu, Schürpf glänzte mit einem Tor und einem Assist. Der Torschütze sagte:

«Es war auf diesem Platz nicht einfach, sich Chancen zu erspielen. Die Führung tat uns gut und wir waren vorne effizient und hinten über das ganze Spiel sehr konzentriert.» Zu seinen persönlichen Erfolgserlebnissen sagte Schürpf:

«Im Aufwärmen traf ich gar nichts – oft läuft es dann im Spiel besser. Oder vielleicht waren auch meine vier Konfischnitten, die ich heute Morgen gegessen habe, der entscheidende Faktor.»

Er sei froh für die Mannschaft, den ganzen Verein, dass dieser Sieg gelungen ist.

Der FCL erlebte eine ereignisreiche vergangene Woche. Der Klub präsentierte ein neues Führungsteam mit Präsident Stefan Wolf an der Spitze. Wie hat die Mannschaft das aufgenommen? Schürpf: «Die neuen Personen haben sich bei uns vorgestellt. Wir sind gespannt, wie sich das entwickeln wird. In erster Linie müssen wir als Team mit dem Trainer schauen, dass wir weitere Punkte holen.»

Marius Müller bilanzierte nach dem klaren Sieg: «Wir sind von Anfang an gut aufgetreten und haben über das ganze Spiel nichts anbrennen lassen.» Der Deutsche blieb ohne Gegentor und sagte dazu:

«Die Jungs vor mir haben gut gearbeitet.»

FCL-Torhüter Marius Müller im Spiel gegen Manuel Sutter. Urs Flueeler / KEYSTONE

Angesprochen auf die vorhandene Breite im Kader sagte Müller: «Es war auch das Ziel von Remo Meyer, dass wir keine Probleme bekommen, wenn Spieler ausfallen und jetzt so viele Spiele aufeinanderfolgen.»

Luzern - Vaduz 4:0 (2:0)

Swissporarena, Zuschauer: 0, SR: Jaccottet

Tore: 24. Schürpf (Schaub) 1:0. 31. Ugrinic (Schaub) 2:0. 60. Sorgic (Schürpf) 3:0. 79. N'Diaye (Tasar) 4:0.

Luzern: Müller; Burch, Schulz, Schwegler, Grether (46. N'Diaye); Wehrmann (59. Emini), Frýdek, Schürpf (82. Sidler), Schaub, Ugrinic; Sorgic (71. Tasar);

Vaduz: Büchel; Gasser (46. Djokic), Schmid, Schmied, Simani, Obexer (75. Hug), Dorn; Gajic (82. Prokopic), Çiçek (75. di Giusto), Lüchinger; Sutter (61. Coulibaly);

Verwarnung: 15. Simani. 35. Grether. 51. Frýdek. 55. Schwegler. 73. Schmied. 90. Coulibaly.

Der FC Luzern hat nun zwei Auswärtsspiele vor sich. Am Mittwoch um 18:15 Uhr in St. Gallen und am Sonntag reist der FCL ins Tessin zum FC Lugano.