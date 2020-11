Matchwinner FCL-Spieler Louis Schaub und Co. nehmen Fahrt auf Erster Vollerfolg für den FC Luzern: Louis Schaub ragt beim 3:1-Sieg gegen Servette aus dem Kollektiv heraus. Daniel Wyrsch aus Genf 30.11.2020, 05.00 Uhr

Louis Schaub (links) jubelt gemeinsam mit Filip Ugrinic über den ersten Luzerner Treffer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 28.November 2020)

Die Ausgangslage war für den FC Luzern nicht einfach: Eine knappe halbe Stunde vor dem Spielbeginn in Genf hatte Vaduz mit einem unerwarteten 4:1-Heimsieg gegen Sion das Tabellenschlusslicht abgegeben. FCL-Trainer Fabio Celestini gab gerade dem Westschweizer Bezahl-TV-Kanal von Blue Sport ein Interview, seine Miene hatte sich verfinstert, er wirkte wie der Coach eines Krisenteams. Seine Leute jedoch gingen anschliessend entschlossen ins Spiel. Der erste Vollerfolg seit Ende Juli und nach acht sieglosen Ligaspielen in Serie musste her, um der Schmach der roten Laterne zu entgehen.

Der FCL hielt diesem Druck stand – das ist nicht selbstverständlich. In der jüngeren Vergangenheit kam eine ähnlich talentierte Luzerner Mannschaft unter ihrem Trainer nicht mehr aus der Negativspirale heraus. Carlos Bernegger wurde im Herbst 2014 entlassen, nachdem er trotz der geballten Offensivkraft von Marco Schneuwly, Jakob Jantscher, Dario Lezcano und Remo Freuler die ersten elf Ligaspiele sieglos geblieben war. Fabio Celestini konnte den Bock im achten Saisonmatch umstossen. Der 3:1-Sieg gegen Servette im leeren Stade de Genève könnte die Wende sein. Vielleicht nehmen Louis Schaub und Dejan Sorgic jetzt definitiv Fahrt auf.

Ein Sonderlob des Coaches für Mittelstürmer Sorgic

Celestini war seinen beiden Matchwinnern dankbar. «Louis und Dejan haben viel geleistet in diesem Match», sagte er. Sonderlob bekam «Deki» Sorgic vom Coach: «Er hat das super gemacht, nicht nur bei seinem Tor und dem Assist. Mir hat auch gefallen, wie er die Bälle vorne gehalten hat.» Der 31-jährige Zuger mit serbischen Wurzeln hat nach sechs Spielen drei Treffer erzielt.

Herausragend spielte der österreichische Internationale Louis Schaub. Der 25-jährige Leihprofi des 1. FC Köln schoss das 1:0 und bereitete das 2:0 und das 3:1 mustergültig vor. Schaub hat nach sieben Startelfeinsätzen bereits zwei Tore und vier Assists auf dem Konto. Der frühere Rapid-Wien-Star könnte zu einer neuen Attraktion in der Super League avancieren.

In den vorangegangenen drei Begegnungen hatte Schaub aber ebenso wenig zustande gebracht wie das ganze Team. Celestini betonte:

«Louis Schaub geht es einfacher, wenn ihm das Team hilft, er braucht die Mannschaft.»

Der FCL-Coach hatte Recht, der Schlüssel zum erstmaligen Gewinn von drei Punkten in der laufenden Saison ist im Kollektiv zu finden. Der gemeinsame Siegeswille hat sich ausgezahlt. Zu diesem Thema hatte Celestini im Vorfeld des Spiels erklärt, dass seine Schützlinge fünf Prozent mehr Energie und Leistung liefern müssten. Nach dem Sieg meinte er, das Team habe zwei bis drei Prozent mehr gegeben als zuvor. «Diese Mannschaft hat schon seit Wochen viel investiert.» Nur hat sie die Intensität der Übungseinheiten bis jetzt nicht auf den Platz gebracht. Celestini verriet: «Nach dem unglücklichen 1:1 gegen Vaduz waren wir sauer.»

Die Mannschaft braucht ständiges Antreiben

Goalie Marius Müller stellte ebenfalls fest, dass er nicht einfach dahergeplappert habe, dass dieses Team Qualitäten besitze. Möglicherweise sind die Luzerner Profis aber zu lieb. So befand Müller nach seinem ruhigen Abend von Genf: «Die Jungs haben super Arbeit abgeliefert, sie haben unser Tor kompakt verteidigt.» Und: «Ich habe sie gecoacht, damit sie nicht in Lethargie verfallen. Das braucht es einfach.»

Mit anderen Worten: Ohne ein permanentes Antreiben würde sich wieder der Schlendrian einschleichen. So wie bei Servette. Das neue Tabellenschlusslicht war nicht wieder zu erkennen im Vergleich zum letzten Direktduell Anfang Juli, da hatte der 17-fache Meister die Luzerner in Genf 2:0 besiegt. Die Torschützen hiessen Miroslav Stevanovic und Alex Schalk. Nach Verletzungen schauten am Samstag beide von der Ersatzbank zu, ehe Stevanovic noch zu einem Teileinsatz kam. Ohne die beiden Angreifer mangelt es den Romands an offensiver Gefährlichkeit.

Nach einem Dreivierteljahr kehrt Schwegler aufs Feld zurück

Routinier Christian Schwegler kam erstmals seit neun Monaten wieder zu einem Pflichtspieleinsatz. In den letzten fünf Minuten ersetzte der 36-jährige Abwehrmann seinen 14 Jahre jüngeren Konkurrenten Silvan Sidler auf der rechten Verteidigerposition. Vielleicht wird Schwegler am Mittwoch (18.15 Uhr) zu Hause im Nachholmatch gegen Sion von Anfang an auflaufen. Der Aggressivleader könnte dazu beitragen, dass der FCL wirklich Fahrt aufnimmt.

Servette – Luzern 1:3 (0:1)

SR San. – Tore: 23. Schaub (Sorgic) 0:1. 68. Sorgic (Schaub) 0:2. 77. Rouiller 1:2. 79. Ndiaye (Schaub) 1:3.

Servette: Frick; Diallo (75. Sauthier), Rouiller, Sasso (57. Kyei), Mendy; Valls (64. Cespedes), Ondoua; Imeri (57. Stevanovic), Cognat, Fofana (75. Schalk); Kone.

Luzern: Müller; Sidler (85. Schwegler), Lucas, Knezevic, Frydek; Emini (46. Ndenge), Schulz; Tasar (61. Ndiaye), Schaub, Ugrinic; Sorgic (83. Alounga).

Bemerkungen: Servette ohne Henchoz (verletzt) und Antunes (familiäre Gründe). Luzern ohne Carbonell (gesperrt), Schürpf, Grether, Binous und Burch (alle verletzt). Verwarnungen: 16. Diallo (Foul). 35. Sorgic (Foul). 37. Knezevic (Foul). 49. Mendy (Foul). 69. Sidler (Foul). 93. Kone (Foul). 93. Müller (Unsportlichkeit).