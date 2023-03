So erlebte Mathias Flückiger sein Comeback in Gränichen

Comeback nach Sperre Wie eine erfolgreiche Therapiestunde: Das erste Schweizer Rennen von Mathias Flückiger nach der Dopinganklage Der Schweizer Weltklasse-Mountainbiker tritt beim Swiss Cup in Gränichen erstmals nach seiner aufgehobenen Sperre wieder als Rennfahrer in Erscheinung. Wir haben ihn an diesem Tag begleitet und mit ihm über Menschen gesprochen, «die zu ihm halten». Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 19.03.2023, 21.24 Uhr

Freundin Lisa ist die erste Gratulantin von Mathias Flückiger nach der Zieleinfahrt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Mathias Flückiger ist gerührt. Nicht wegen seines starken zweiten Ranges beim Auftakt zum Swiss Cup in Gränichen hinter dem Deutschen Luca Schwarzbauer. Sondern von dem, was danach geschieht.

Nach dem Zieleinlauf bei seinem Comeback im Anschluss an die Aufhebung der provisorischen Dopingsperre nimmt ihn als Erstes Freundin Lisa in den Arm. Die ausgebildete Lehrerin weicht an diesem Tag ausserhalb der 90 Rennminuten praktisch nie von seiner Seite. Mathias Flückiger scheint im wahrsten Sinne des Wortes behütet.

Zwei Stunden vor dem Rennen treffen Flückiger und seine Lebenspartnerin Lisa in Gränichen ein. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Lisa war es auch, die ihre Aushilfsstelle nach Bekanntwerden des Dopingverdachts kündigte, um ihrem Freund in dessen schwersten Wochen zur Seite zu stehen. Flückiger sagt, sie hätten gemeinsam viel geweint, ihre zweieinhalbjährige Beziehung gleichzeitig auf eine neue Ebene gebracht. «Ich hätte es auch verstanden, wenn sie damals nichts mehr von mir hätte wissen wollen.»

Auch Bruder Lukas fragt zuerst: «Bist du unschuldig?»

Doch Lisa hält in der schwierigsten Zeit seines Lebens zum Athleten, der sie mit seiner Emotionalität, dem Ehrgeiz, vor allem aber mit seiner kompromisslosen Direktheit beeindruckt. «Man weiss bei Math immer sofort, woran man ist und wie er sich fühlt», sagt Lisa.

Erschöpft, aber glücklich - Mathias Flückiger beim Interview nach seinem zweiten Platz beim Comeback. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Damals, am 19. August 2022 morgens um vier Uhr, wusste auch sein vier Jahre älterer Bruder Lukas Flückiger auf einen Schlag, woran er ist: «Als ich ihm in die Augen schaute, war mir klar, dass er kein Doper ist.» Zuvor hatte Lukas, viele Jahre lang selbst internationaler Top-Mountainbiker, von seinem Bruder einen Hilferuf, ja sogar einen Hilfeschrei erhalten. Die erste Frage, die selbst der Bruder stellte, der Doping abgrundtief verurteilt: «Bist du unschuldig?»

Lukas Flückiger war im Kampf um die Reputation des Olympia-Zweiten von Tokio der Mastermind. Auch er stellte praktisch alle seine beruflichen und privaten Verpflichtungen zur Seite, um in diesen Wochen für Mathias da zu sein.

Eine explosive Beziehung wird so innig wie noch nie

Dabei hatten die beiden Brüder das Heu längst nicht immer auf der gleichen Bühne. Lukas sagt, er habe oft grosse Mühe mit dieser extremen Direktheit gehabt. Mathias sagt, es habe noch vor drei Jahren eine Zeit gegeben, «da haben wir eine ganze Weile lang kein Wort mehr miteinander geredet.»

Mathias Flückiger geniesst bei der Zieleinfahrt den Support und Applaus des Publikums. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Doch als es um Leben und Tod geht, da steht nichts mehr zwischen den Beiden. Lukas sagt, beide seien in dieser Zeit immer wieder sehr emotional geworden. «Mathias hat damals nicht mehr funktioniert.» Heute sei ihr Verhältnis so eng wie noch nie, «und ich glaube, dass wird für den Rest unseres Lebens halten.»

Auch Mathias sagt, ihre Beziehung sei «viel tiefer, als sie je war. Wir haben so viele Gespräche geführt, auch über die Vergangenheit. Heute ist er nicht mehr nur mein Bruder, sondern auch mein bester Kollege».

«Menschen, die zu mir stehen»

Überhaupt seien ihm Beziehungen sehr wichtig, sagt Mathias Flückiger. Er brauche nicht viele Leute um sich, «aber Menschen, die zu mir stehen und denen ich komplett vertrauen kann. Daraus schöpfe ich die Kraft für meine Leistungen.»

Viel Kraft gibt Mathias Flückiger auch das Rennen in Gränichen. Vor der Anreise vom Wohnort Leimiswil geschieht alles nach gewohntem Schema. Tagwache um acht Uhr. Nach dem Morgenessen ein kurzes Einfahren auf dem Velo. Dazu hört Flückiger Musik, die ihn in Stimmung bringt. Oft Lieder aus Filmen. «Für mich ist jedes Rennen eine Mission, dafür suche ich mir epische Musik aus.»

Mathias Flückiger diskutiert kurz vor dem Start mit Kollegen aus der Mountainbike-Szene. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Beim Rennen in Gränichen geht es ihm um das Gefühl, wieder Teil dieses Mountainbike-Zirkus zu sein. Flückiger wird sehr herzlich empfangen. Kein anderer Athlet erhält bei der Vorstellung der Fahrer einen derart langen Applaus.

Mehr als vier Stunden vor dem Start nimmt der Oberaargauer das Mittagessen ein: eine Schüssel Reis. Zwei Stunden später trifft er in Gränichen ein. In der letzten Rennrunde muss er Luca Schwarzbauer ziehen lassen. Das Selbstvertrauen, das es in einem solchen Moment brauche, um mit ganzer Konsequenz den Sieg anzustreben, müsse er zuerst wieder finden.

Beim Apéro wird Flückiger mit einem ganz speziellen Schriftzug empfangen. MK

Nach dem Rennen organisiert Bruder Lukas einen Überraschungs-Apéro beim Teamzelt. Verwandte, Freunde und Unterstützer sind da, mehr als 50 Personen. Auf dem Sandwich-Brot steht in grossen Buchstaben «Second Ride» - zweiter Anlauf. Für all diese Leute ist der Sportler weiterhin ein Idol, auf keinen Fall ein Betrüger. Mathias Flückiger ist gerührt.