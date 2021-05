Radsport Der Luzerner Mathias Frank hört Ende Saison als Veloprofi auf: «Abschied von meinem Traum» Das Team AG2R-Citroën hat den Rücktritt seines Fahrers bekannt gegeben. Mathias Frank aus dem luzernischen Roggliswil wohnt aktuell mit seiner Familie in Nottwil. Raphael Gutzwiller 18.05.2021, 17.03 Uhr

In der Mitteilung seines Teams AG2R-Citroën lässt sich der Luzerner Mathias Frank so zitieren: «Nach bald 14 Jahren im Profiradsport kommt für mich nun die Zeit, um mich von meinem Traum zu verabschieden. Damit möchte ich bei der diesjährigen Tour de Suisse beginnen, welche meine 11. und Letzte sein wird.» Zum Ende der laufenden Saison ist dann Schluss.

Der Roggliswiler Mathias Frank. Bild: Keystone

Frank feierte seine grössten Erfolge an Rundfahrten. An der Tour de Suisse gewann er 2010 die Berg-und Sprintwertung, 2011 wurde er Gesamtsechster. 2014 belegte er mit 33 Rückstand auf den Sieger Rui Costa den zweiten Rang an der Tour de Suisse. An der Tour de France wurde er 2015 Gesamt-Achter.

