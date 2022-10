Fussball Max macht’s möglich: Das fussballerische «Wunderkind» brilliert in Luzern – auch gegen den FC Sion? Der FC Luzern tritt am Samstag (18.00, Tourbillon) in der Super League mit Offensivkraft Max Meyer auswärts gegen den FC Sion an. Turi Bucher Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Sehr viel weiss Luzerns Mittelfeldstar Max Meyer, der vor rund einem Monat 27 Jahre alt wurde, nicht über den morgigen FCL-Gegner FC Sion. Ausser: Gegen Sion gab Meyer Ende August seine Premiere in der Super League. «Ja, das ist eine gute Erinnerung», sagt der einst als fussballerisches «Wunderkind» titulierte Deutsche, als er via Jugendfussball in Oberhausen und Duisburg zum 18-Millionen-Markwert bei Schalke 04 aufstieg.

Meyers Weg führte via Crystal Palace, 1. FC Köln, Fenerbahçe Istanbul und dem dänischen FC Midtjylland in die Innerschweiz, weil die Karriere ins Stocken geraten war, «weil ich wieder längerfristig Spass am Fussball finden wollte». Deshalb unterschrieb Meyer einen Zweijahresvertrag in Luzern. Meyer sagt:

«Es gibt für mich keinen Grund, an etwas anderes, an einen anderen Verein zu denken.»

Max Meyer jubelt nach dem Tor zum 1:1 gegen Servette. Martin Meienberger / freshfocus (Genf, 9.10.2022)

Eigentlich zu gut für den FC Luzern

Ja, die guten Erinnerung an seine erste halbe Stunde Einsatzzeit beim FCL, die gute Erinnerung an das Heimspiel in Sion. «Wir haben drei rote Karten kassiert und trotzdem gesiegt, trotzdem kein Gegentor erhalten», erzählt Meyer. Unterdessen hat er fünf Spiele für den FCL absolviert, drei Tore geschossen.

Dieser Meyer, eigentlich ist er ja zu gut für den FCL. «Nein», beantwortet er die entsprechende Frage, «ich fühle mich sehr wohl in Luzern, wir haben eine gute Phase, ich spüre das Vertrauen. Und Tore würde ich nicht erzielen, wenn ich nicht gute Vorlagen bekäme.»

An den guten Auftritten des FC Luzern zuletzt in Winterthur, in Genf, aber auch daheim gegen die Young Boys (1:2) hat Meyer mit überzeugten und überzeugenden Leistungen im FCL-Mittelfeld sowie mit den drei Treffern einen beträchtlichen Anteil. Max macht’s möglich, könnte man sagen. Auch in Sitten?

Bei seiner letzten Station vor dem Wechsel nach Luzern, in Dänemark beim FC Midtjylland, lernte Meyer übrigens Trainer Bo Henriksen, den neuen Coach des FC Zürich, kennen. «Ein sehr emotionaler Typ, immer zu hundert Prozent bei der Sache», erzählt Meyer. Mit Trainer Henriksen wurde Meyer dänischer Cupsieger.

Mutig wie am letzten Sonntag in Genf

Doch jetzt geht es gegen Sion, gegen Balotelli, Constantin, Tramezzani und Co. «Mario Balotelli ist immer noch ein toller Spieler», sagt Meyer, «sowieso hat der Sion viel individuelle Qualität in der Mannschaft.»

Aber die hat der FCL auch. Unter anderem eben mit Meyer, der mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen, in London geborenen Sohn Rio (2) in Schenkon wohnt. «Wir wollen in Sion mutig auftreten. So, wie wir zuletzt beim 1:1 in Genf in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind und dem Sieg näher waren.»

Der FCL fährt bereits heute mit dem Car westwärts, übernachtet vom Freitag auf Samstag im Wallis, in der Nähe von Saillon. Die dreistündige Busfahrt nach Sion gehört für die Luzerner neben der Reise nach Genf zu Servette zur längsten auf der Super-League-Tour.

Für Max Meyer kein Problem. «Mit Schalke sind wir manchmal mit der Eisenbahn nach Berlin oder München gefahren. Mit Fenerbahçe Istanbul ging’s beispielsweise für das Spiel gegen Gaziantep auf eine Reise von über 1100 Kilometern nahe an die syrische Grenze.»

In Genf beim 1:1 gegen Servette erzielte Meyer am letzten Sonntag nach einer Stunde Spielzeit den FCL-Treffer. Darum gilt für Samstag in Sion: Max noch einmal, Meyer.

