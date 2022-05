Stabmeeting Emmenbrücke übt eine spezielle Anziehungskraft aus

Leichtathletik Stabmeeting übt eine spezielle Anziehungskraft auf Rekordhalter aus Dominik Alberto sorgt mit seinen 5,50 m beim Stabmeeting in Emmenbrücke für den Höhepunkt. Jörg Greb 30.05.2022, 16.43 Uhr

Nach der Verletzung will Dominik Alberto wieder hoch hinaus. Hanspeter Roos (28. Mai 2022)

Diese Möglichkeit wollte sich Dominik Alberto nicht entgehen lassen. Der Schweizer Co-Rekordhalter im Stabhochsprung (5,71 m) war nach sechs Monaten Pause wegen einem Knochenödem im Adduktoren-Ansatz langsam wieder in den Wettkampf-Modus gekommen. Und das Meeting in Emmenbrücke übte auf ihn eine besondere Anziehungskraft aus. «Dieser familiäre Wettkampf ist immer wieder ein Höhepunkt», sagt der 30-Jährige. Er spricht von der Musik, die sich jeder Athlet und jede Athletin wünschen kann bei den Einsätzen. Vom Publikum, das die Stabspringerinnen und -springer ins Zentrum klatscht. Vom ersten Zusammentreffen der Schweizer Szene. «Dieses Ambiente reisst einen mit», sagt Alberto.

Einfach war die Ausgangslage für ihn nicht gewesen. Alberto, der letztes Jahr von Zürich nach Biel gezogen war wegen des Sports und unter Frauen-Rekordhalterin Nicole Büchler in Magglingen trainiert – handelte sich wegen der Verletzung einen Trainingsrückstand ein. «Vor allem im Anlauf bin ich noch unsicher», sagt er. Noch nie ist er mit den üblichen 16 Anlaufschritten gesprungen in diesem Frühling. Hinzu kam, dass das Gefühl beim Einspringen überhaupt nicht stimmte.

«Ich geriet in einen richtigen Flow»

Doch die Unsicherheit löste sich mit dem ersten Wettkampfsprung. Bei 5,00 m war dies, Dominik Alberto war bereits der Letzte der Beteiligten, die sich noch im Rennen um den Tagessieg befanden. Und «plötzlich ging’s, ich geriet in einen richtigen Flow», beschreibt er die Fortsetzung. 5,10 m meisterte er auf Anhieb, 5,20 m ebenfalls, so dass er 5,30 m ausliess. Im selben Stil ging es aber voran: 5,40 m, 5,50 m. Erst bei 5,60 m scheiterte Alberto. Erfreut sagt er:

«Es lief erstaunlich schnell sehr gut. Auf diesem Einstand kann ich aufbauen.»

Klar umrissen sieht der Routinier seine nächste Zukunft: «Das Ziel ist mindestens ein Grossanlass.» Die Europameisterschaften in München Mitte August sieht er am realistischsten, aber auch die Weltmeisterschaften in Eugene (USA), die bereits Mitte Juli stattfinden, sind eine Option. Übers World Ranking versucht sich Alberto zu qualifizieren. In Emmenbrücke konnte er dazu keine Punkte ergattern. Doch die nötige Zuversicht, dies bei den folgenden Events nachholen zu können, hat er getankt.

Hier kommen alle auf ihre Rechnung

Neben der Klasse von Dominik Alberto zeichnete sich das Stabmeeting Emmenbrücke vor allem durch eine mehr als beachtliche Beteiligung aus. Dies wiederum unterstreicht die Anstrengungen der Organisatoren, deren Ziel es ist, «die Kleinsten wie die Grössten auf ihre Rechnung kommen zu lassen». Beispiele hierfür lieferte etwa Lionel Brügger. Der erst 16-jährige Mehrkämpfer realisierte die neue persönliche Besthöhe von 4,75 m. Und da sprangen auch die Zinggs aus Aarau: der Vater und die vier Söhne – mit Höhen zwischen 1,85 m und 4,20 m.

Leichtathletik

Stabmeeting in Emmenbrücke. Männer. U23. Anfangshöhe 4,50 m: 1. Dominik Alberto (Zürich) 5,50. 4. Marco Jost (Emmenstrand) 4,50. – U23, U20, U18, U16, U14. 3,80 m: 1. Lionel Brügger (Zofingen) 4,75. 4. Ivo Müller (Zug) 4,30. – Frauen und Männer. U23 bis U14. 3,00 m: 1. Leonie Moll (Aarau) 3,80. 4. Luca Gisler (Bürglen) 3,60. 6. Alexandra Stucki (Zug) 3,50. 9. Jannis Pfrunder (Luzern) 3,30. – 2,50 m: 1. Daniel Zingg (Aarau) 3,40. 3. Leon Krummenacher (Kerns) 3,30. 5. Colin Zumbühl (Sarnen) 3,30. 8. Linda Gähwiler (Zug) 2,80. – 1,85 m: 1. Marc Schindelek (Gränichen) 2,75. 2. Samanta Pfister (Emmenstrand) 2,75. 5. Chantal Arnold (Zug) 2,45. 7. Yamuna Ruckli (Rothenburg) 2,35. 8. Timon Fischer (Rothenburg) 2,35.