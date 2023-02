Meinung: Ski-Star Marco Odermatt und die Schelte von Greenpeace

Meinung Klimakritik an Marco Odermatt: «Odi bleib, wie du bist – egal, was die Grünen sagen» Weil Marco Odermatt einen offenen Brief mit der Forderung nach mehr Klimaschutz im Skisport nicht unterschreibt und zugibt, hin und wieder mit dem Helikopter an Rennen zu reisen, stellen ihn Umweltschützer an der Pranger. Zu Unrecht. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 21.02.2023, 13.36 Uhr

Marco Odermatt gewann an der Ski-WM Gold im Riesenslalom und Gold in der Abfahrt. Lukas Huter/Freshfocus / EXPA

Kein Kalkül, keine Diplomatie, keine Ausflüchte, kein Herumeiere. Sondern einfach eine klare, ehrliche Antwort. So, wie es typisch ist für Marco Odermatt. Und trotzdem kriegt er aufs Dach. Von Umweltschutzverbänden, die sich wie ausgehungerte Hyänen auf alles stürzen, was Promis so von sich geben und nicht mit dem Klimaschutz vereinbar ist.

Nichts gegen Umweltschutzverbände. Ihre Ziele sind häufig plausibel. Aber ob es auch tatsächlich zielführend ist, den Populismus zu bedienen, in dem man einen wie Odermatt für dessen ehrliche Antwort an den Pranger stellt, allein um Aufmerksamkeit für die eigene Organisation zu generieren, ist fraglich. Weniger fraglich ist hingegen: Wie Greenpeace nun Odermatts Aussage ausschlachtet, ist bestenfalls Symptombekämpfung. Aber wäre es nicht sinnvoller, beim Klimaschutz die Energie in die Ursachenbekämpfung zu investieren?

Der Reihe nach: Während der Ski-WM unterschreiben 140 Athletinnen und Athleten einen offenen Brief an den Internationalen Skiverband FIS. Auf dem Papier ist die Forderung formuliert, wonach sich der Skisport stärker für den Klimaschutz einsetzen müsse. Den Brief nicht unterzeichnet hat der Überflieger und Posterboy der Szene: Marco Odermatt. Als er darauf angesprochen wird, flüchtet er nicht durch den Hinterausgang sondern sagt: «Ich wollte meinen Namen nicht an die vorderste Stelle setzen, weil ich den Forderungen nicht zu 100 Prozent gerecht werden kann.»

Es ist Odermatts Verweigerung, den Brief zu unterschreiben, was Greenpeace kritisiert. Kommt dazu, dass Odermatt einräumt, wegen des dichten Rennprogramms und der langen Distanzen zwischen den Wettkampforten auch mal mit dem Helikopter oder dem Privatjet zu reisen. Da ist er also, der Knochen, auf den sich die Umweltschützer stürzen. Bekannte Persönlichkeiten aus dem Spitzensport hätten stets auch eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft, mein Nathan Solothurnmann, Klimaexperte bei Greenpeace. «Wenn sie als gutes Beispiel vorangehen, können sie darum viel mehr bewirken, als nur die eigenen Emissionen zu senken.» Nur: Der Klimaschützer hat in einigen Punkten Unrecht.

Es ist nicht Odermatt, der die Rahmenbedingungen des Skisports diktiert

Punkt 1: Odermatt ist der falsche Adressat, um das Thema Klimaschutz und Skisport zu verhandeln. Odermatt führt quasi aus, was ihm wahnsinnig viel Spass macht, worin er unfassbar gut ist. Aber wann und wo er das tut, bestimmt nicht er, sondern die FIS. Sie gibt die Regeln und die Rahmenbedingungen vor. Sie hat es in der Hand, den Skisport klimafreundlicher zu gestalten. Nicht der Athlet oder die Athletin. Was aber nicht bedeutet, dass es eine schlechte Idee ist, wenn einer wie der Österreicher Julian Schütter die Initiative mit dem offenen Brief ergreift.

Punkt 2: Odermatt ist nicht Klimaretter, nicht Friedensvermittler, nicht UNO-Sonderbeauftragter, sondern Sportler. Wir sollten aufhören, zu viel in Sportlerinnen und Sportler hineinzuprojizieren. Was rauskommen kann, wenn wir ihnen einen politischen Auftrag in den Koffer packen, haben wir an der letzten WM bei den Deutschen gesehen. Sie sollten den Titel gewinnen, die Welt verbessern und das Gastarbeiter-Problem in Katar lösen. Zu viel Ballast, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Womit nicht gesagt ist, dass man Sport und Politik trennen soll. Aber das ist der Job der Funktionäre, für irgendetwas sind die ja da.

Punkt 3: Odermatt ist ein herausragendes Vorbild. Einerseits wegen seiner phänomenalen Leistungen. Aber vor allem auch wegen seines ungekünstelten, reflektierten Wesens. Es hätte ihn wenig gekostet und diesen Brief zu unterschreiben, allein, um jegliche Angriffsfläche zu vermeiden. Aber Odermatt überlegt sehr genau, bevor er etwas tut. Und ist dann eben auch konsequent genug, gegen den Mainstream zu schwimmen. Herrlich. Ebenso, wie unverkrampft er auf Fotos reagiert, die ihn tanzend und mit einem Bier in der Hand zeigen. Daraus zu schliessen, dass nun alle Kinder, die Odermatt nacheifern, zur Flasche greifen, ist ebenso falsch wie die Annahme, durch sein Privatjet-Outing würde er auch nur irgendjemanden animieren, per Helikopter in die Skiferien zu fliegen. Wer anderes denkt, unterschätzt die Intelligenz unserer Gesellschaft. Deshalb: Odi bleib, wie du bist.