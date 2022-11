Dürfen wir Fussball-WM schauen? Ein Ethikprofessor sagt: Nein

Menschenrechtsverletzungen Dürfen wir Fussball-WM schauen? Ein Luzerner Ethikprofessor nimmt Stellung Tote auf den Baustellen, Diskriminierung von Homosexuellen: Im Vorfeld der Fussball-WM in Katar dominieren die negativen Schlagzeilen. Doch was können wir dagegen tun? Oder: Können wir überhaupt etwas dagegen tun? Der Luzerner Ethikprofessor Peter G. Kirchschläger hat dazu eine klare Meinung. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Peter Kirchschläger, Ethikdozent an der Universität Luzern. Jakob Ineichen

Der Seminarraum an diesem Abend leert sich nach und nach. Peter G. Kirchschläger, ein grossgewachsener Mann mit wachem Blick, verabschiedet sich von den Studentinnen und Studenten. «Danke fürs Kommen!», sagt er, oder: «Ich melde mich bei Ihnen.» Der 45-Jährige ist Ethikprofessor an der Uni Luzern. Er ist gebürtiger Österreicher und ab dem zweiten Kindergartenjahr in Luzern aufgewachsen. Nach Jahren der Forschung im Ausland lehrt er nun in der Zentralschweiz. Wenn er gefragt wird, ob er sich als Österreicher oder als Schweizer sehe, antwortet er: «Ich fühle mich als Mensch.» Kirchschläger ist ein Fussballfan. Die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar beschäftigt ihn aber vor allem aus ethischer Sicht.

Welche Bedeutung hat der Fussball für Sie?

Peter Kirchschläger: Ich liebe es, Fussball zu spielen. Ich habe als Kind im Verein gespielt, wechselte dann aber zum Basketball. Fussballspiele schaue ich mir nach wie vor sehr gerne an. Auch den Meistertitel vom FC Luzern 1989 habe ich etwa hautnah miterlebt. Aber die Fussball-WM in Katar werde ich aus ethischen Gründen nicht mitverfolgen. Das habe ich auch schon bei der WM 2018 in Russland so gehandhabt.

Ist es denn moralisch verwerflich, WM-Spiele am Fernsehen zu schauen?

Ich will es positiv formulieren: Aus ethischer Sicht ist es eine Chance, ein Zeichen gegen die Menschenrechtsverletzungen in Verbindung mit und im Austragungsland dieser WM zu setzen. Wenn genügend Leute für einmal darauf verzichten, WM-Spiele zu schauen, wird dieses Zeichen gesehen. So wird die Forderung, dass sich die Fifa bereits bei der Vergabe der Weltmeisterschaft um die Einhaltung von Menschenrechten kümmert, deutlich. Von der Vergabe bis zur Durchführung eines WM-Turniers bleiben zehn bis zwölf Jahre. Die Fifa schickt in dieser Zeit Listen von Forderungen bezüglich Infrastruktur an die jeweiligen Standorte. Da bräuchte es auch einen genauen Fahrplan bezüglich Menschenrechte.

Die Ausbeutung von Gastarbeitern auf den Baustellen von Katar kann man ja als mündiger Erwachsener – rein objektiv betrachtet – nicht gutheissen. Muss man auch Kindern verbieten, den Fernseher einzuschalten?

Selbst bei kleinen Kindern kann man das Thema altersgerecht erklären. Auch sie können verstehen, warum man aus ethischen Gründen nicht WM-Spiele schaut und dafür in jener Zeit lieber selbst Fussballspielen geht. Weil man eben nicht will, dass Menschen unter solch sklavereiähnlichen Bedingungen arbeiten mussten, um diese Stadien und Infrastrukturen zu bauen. Und 14 Stunden ohne Pause bei 40 Grad arbeiten zu müssen, ist menschenunwürdig.

Laut Amnesty International kommen 95 Prozent aller Arbeitenden auf den WM-Baustellen aus dem Ausland. Bild: Hassan Ammar/AP

Gibt es denn einen Ausweg für Fussballfans? Oder müssen die eigenen ethischen Vorstellungen deckungsgleich mit dem eigenen Handeln sein?

Selbstverständlich bleibt es für alle Menschen eine Herausforderung, den eigenen ethischen Ansprüchen gerecht zu werden. Das geht mir genauso. Man verhält sich nicht automatisch richtig, nur, weil man Ethikerin oder Ethiker ist. Gleichzeitig umfasst die Ethik als Wissenschaft eine Handlungsorientierung, es sollte also nicht bei der reinen Theorie bleiben. Wenn man verstanden hat, dass etwas ethisch nicht in Ordnung ist, sollte man sein eigenes Handeln entsprechend anpassen.

Welche ethische Verantwortung hätte die Schweiz als Sitzstaat der Fifa?

Man muss leider sehr deutlich sagen: Die Schweiz nimmt ihre Verantwortung als Staat eindeutig nicht wahr, weil sie nichts gegen Menschenrechtsverletzungen im Ausland von Konzernen und Organisationen mit Hauptsitz in der Schweiz unternimmt. Denn als Staat hätte die Schweiz die Verantwortung, nicht staatliche Akteurinnen und Akteure wie die Fifa dazu zu bringen, Menschenrechte einzuhalten. Die Schweiz weiss, was die Fifa anrichtet, und müsste entsprechend intervenieren.

Wie müsste eine solche Intervention aussehen?

Der liberale Rechtsstaat hat Instrumente, um rechtliches Fehlverhalten zu sanktionieren. Das Spektrum reicht von Bussen für die Konzerne und Organisationen bis Haftstrafen für die Verantwortlichen. Doch es wird einfach zugeschaut. Es ist für mich unverständlich, dass die Schweiz nichts unternimmt. Aus diesem Grund braucht es auch hierzulande ein Konzernverantwortungsgesetz, wie es in der EU dieses Jahr lanciert worden ist.

Das Khalifa-International-Stadium westlich der Stadt Doha. Hier findet unter anderem das Spiel um Platz drei statt. Bild: Noushad Thekkayil/EPA

Der öffentliche Druck auf die Fifa ist gross. Hat sie denn kein Gehör für Menschenrechtsverletzungen?

Die Fifa ist hochgradig immun gegenüber den gestellten Forderungen bezüglich Achtung der Menschenrechte. Mir wäre es auch lieber, wenn Unternehmen selbst einsehen würden, dass sie keine Menschenrechte verletzen dürfen. Wenn das nicht klappt, hat der Staat eine rechtliche Verpflichtung, dagegen aktiv etwas zu tun. So, wie er auch bei anderen Rechtsverletzungen intervenieren muss. Wenn ich beispielsweise eine Strassenverkehrsregel missachte, bekomme ich zu Recht eine Busse. Wenn ein Konzern oder eine Organisation von der Schweiz aus Menschenrechtsverletzungen im Ausland begeht, passiert nichts. Es gibt keine Begründung, die das passive Verhalten der Schweiz legitimieren könnte.

Gibt es denn auch Erfreuliches aus ethischer Sicht oder ist alles schlecht an der WM in Katar?

Positiv festzuhalten ist, dass der zivilgesellschaftliche Druck ein bisschen etwas bewegt. Die Fifa hat neu Menschenrechtskriterien eingeführt, die bei künftigen Vergaben eine Rolle spielen sollen. Katar hat gewisse Anpassungen vorgenommen, etwa beim Kafala-System, das die Rechte der Arbeitnehmer massiv einschränkt. Es ist sicher ermutigend, dass der Protest dazu führt, dass gewisse Schritte gemacht werden, wenn auch viel zu kleine. Und es muss sich auch noch zeigen, ob diese minimen Verbesserungen nachhaltig anhalten. Etwas möchte ich aber noch betonen ...

Bitte.

Menschenrechte sind kein Luxus. Sie sind ein Minimalstandard, sie bilden kein höheres Ethos, da geht es nur ums physische Überleben und um ein Leben als Mensch. Auch Arbeiterinnen und Arbeiter haben selbstverständlich das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Sie sind nicht auf der Welt, um auf einer Baustelle für ein WM-Fussballturnier zu sterben.

Sie sind in Wien geboren. Angenommen, Österreich wäre bei der WM dabei und die WM an einem anderen Ort: Wären Sie für Österreich oder die Schweiz?

Ich bin froh und dankbar, dass ich Doppelbürger sein darf. Ich fühle mich nicht dem einen oder anderen zugehörig, sondern als Mensch. Beim Sport ist es ein bisschen anders. Beim Fussball bin ich zuerst für Österreich, dann für die Schweiz. Bei den Skirennen ist es noch spezieller. Dort bin ich für Österreich, dann kommen alle anderen – und erst dann die Schweiz (lacht). Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel.

