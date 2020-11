Porträt Menznauer Edgar Wicki über seine Passion für Körbe: «Die Spielerinnen und Spieler müssen sich wohlfühlen» Edgar Wicki aus Menznau kennt den Korbball wie fast kein anderer. Und dies aus verschiedenen Perspektiven. Theres Bühlmann 12.11.2020, 17.00 Uhr

Fasziniert vom Korbball: Edgar Wicki (55) posiert mit dem Spielgerät in seinem Garten. Bild: Manuela Jans-Koch (Menznau, 30. Oktober 2020)

Er hat viel zu erzählen und man hört ihm gerne zu. Edgar Wickis sportliche Leidenschaft gehört dem Korbball. Der 55-jährige Menznauer kennt diesen Sport wie fast kein anderer aus verschiedenen Perspektiven, als Spieler, Trainer, Coach, Schiedsrichter-Obmann und als ehemaliger Präsident der Interverbandskommission Korbball (IVK). Sein Name ist auch eng verbunden mit den Erfolgen der Menznauer, denn das Dorf ist eine Korbball-Hochburg, mit ambitionierten Teams auf höchster Ebene, Equipen im Nachwuchsbereich und in verschiedenen Ligen, da ist für jede Altersstufe etwas dabei. Die Männer gehören dem KTV Menznau an, alle weiblichen Equipen dem SVKT (Frauensportverein) Menznau.

Mit 16 Jahren begann Edgar Wicki als Spieler, die Faszination dieser Sportart hat ihn seither nie mehr losgelassen. Er sagt: «Korbball ist eine sehr dynamische Sportart, technisch und konditionell eine Herausforderung.» Er schätzt aber auch den Zusammenhalt, der sich in einer Teamsportart ergibt. «Als Mannschaft etwas erreichen, für den Erfolg kämpfen, gemeinsam jubeln bei Siegen und wenn es einmal nicht klappt, gemeinsam die Niederlage bewältigen.»

Baumeister zweier Aufstiegsteams

Grund zum Jubeln hatte Edgar Wicki, der als Leiter der mechanischen Bearbeitung bei der Firma Imbach in Nebikon tätig ist, schon sehr oft – sei es bei Siegen an der Innerschweizer Wintermeisterschaft, die in der Halle stattfindet, oder an den nationalen Wettkämpfen im Sommer und an Turnieren. Als einer der grossen Triumphe steht der Aufstieg des Menznauer Frauenteams in die NLB in seinem Palmarès. Den Anfang nahm alles schon vor 14 Jahren. Damals übernahm er als Trainer eine Mädchenmannschaft, betreute diese über Jahre, führte sie von einer Liga in die nächst höhere, bis 2017 der Aufstieg in die NLB an der Sommermeisterschaft feststand. Er sagt:

«Es gab in dieser Equipe immer wieder einige Wechsel, aber im Kern ist sie zusammengeblieben, und das ist für mich eine sehr erfreuliche Tatsache.»

Das Training dieser Mannschaft hat er in der Zwischenzeit abgegeben, heute betreut er das U14-Jugendteam. Auch bei den Männern ist Edgar Wicki einer der Baumeister eines grossen Erfolges, unter seiner Ägide stieg der KTV Menznau 2016 in die NLA auf und wurde auf höchster Ebene noch während einer Saison von ihm trainiert. Seine spielerischen Fähigkeiten kommen heute der Menznauer 3.-Liga-Equipe zugute.

Mit seiner Erfahrung ist er prädestiniert, zu erklären, wie sich der Korbballsport in den letzten Jahren entwickelt hat. «Er ist dynamischer und taktischer geworden – und professioneller. Auch auf den mentalen Bereich wird, im Gegensatz zu früher, viel grösserer Wert gelegt.» Rituale werden gepflegt, so zieht Wicki es vor, möglichst frühzeitig zu Wettkämpfen zu fahren, gemeinsam zu essen, bevor es dann auf den Platz geht. «Die Spielerinnen und Spieler müssen sich wohlfühlen.»

Tochter übernimmt Amt als Präsidentin

Im Gegensatz zu früher wird in den Turnvereinen heute bedeutend weniger Korbball gespielt, der Trend ist rückläufig. «Die Vereine spezialisieren sich immer mehr, sei es zum Beispiel in Richtung Geräteturnen, Gymnastik oder Unihockey», sagt Edgar Wicki. Es brauche Personen, welche die jungen Spielerinnen und Spieler animieren. Und auch Eltern, die ihre Kinder unterstützen. Aber eben auch Erfolge, damit der Nachwuchs sieht, was man in diesem Sport erreichen kann. «Man muss vom Virus Korbball infiziert sein», bringt Edgar Wicki es auf den Nenner.

Er ist vom Korbball-Virus infiziert, davon zeugt sein Engagement in verschiedenen Funktionen. Bis vor kurzem bekleidete er auch das Amt als Präsident der Interverbandskommission Korbball des Turnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden. Diese Charge hat er nach 10 Jahren nun abgegeben oder, anders gesagt, familienintern weitergeleitet, an seine Tochter Vera (23), die auch Korbball spielt. Wenn nötig stehe er seiner Tochter mit Ratschlägen zur Seite, «aber sonst werde ich mich raushalten.» Auch Tochter Aline (20) spielt Korbball, und seine Frau Doris war einst Handballerin. Ein durch und durch sportliches Familienquartett.

Die Coronakrise zwingt auch den Korbball in die Knie, es gibt keine Wettkämpfe, wenige oder keine Trainings. Auch der Innerschweizer Cup ist gestrichen, der als Alternative zur jährlichen Wintermeisterschaft geplant war. Dafür fand Edgar Wicki im Sommer vermehrt Zeit, einem weiteren Hobby, dem Wandern zu frönen, und da unternimmt er auch schon mal eine Tour ins Hochgebirge.

Preis erfüllt Wicki mit Stolz

Nun steht noch ein besonderes Ereignis bevor. Die Gemeinde Menznau verleiht ihm und Peter Pfyffer für ihr jahrelanges Engagement und die grossen Verdienste in diesem Sport den Anerkennungspreis (siehe Box). «Dieser Preis erfüllt mich mit Stolz», sagt Edgar Wicki,

«Es ist eine grosse Wertschätzung unserer Arbeit. Man sieht, was man alles gemacht hat.»

Allerdings muss die Preisübergabe warten, der erste Termin im Frühling wurde auf Ende Oktober verschoben, aber auch dieser fiel der Pandemie zum Opfer. Wie heisst es doch so schön: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.