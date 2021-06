FC Luzern FCL-Sportchef Remo Meyer befindet sich im Geduldsspiel um Campo, Schaub und Wehrmann Trainer Fabio Celestini möchte beim Cup-Sieger FC Luzern spielerisch noch eine Schippe drauflegen – Sportchef Remo Meyer agiert in Transferfragen abgeklärt. Nach vier Jahren im Amt wirkt der 40-Jährige gelassen. Daniel Wyrsch 23.06.2021, 05.00 Uhr

Remo Meyer ist seit vier Jahren FCL-Sportchef und hat Erfahrung im Transfergeschäft gesammelt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Luzern-Sportchef Remo Meyer macht am Montag beim Trainingsstart einen zufriedenen Eindruck. «Das Gros der Mannschaft ist da», sagt er am Platzrand. Der 40-Jährige beobachtet wie praktisch immer die Übungseinheit des FCL-Fanionteams. Egal, ob der Vorbereitungsauftakt oder das 97. Training der Saison auf dem Programm steht.

Der Cup-Sieg vor einem Monat hat Meyer noch einmal Bestätigung für sein Wirken gegeben. Jetzt geht es für ihn und den FCL darum, die Euphorie in die neue Saison mitzunehmen.

Spielerische und mentale Entwicklung fortsetzen

Die Luzerner versuchen, näher an die Spitzenklubs Young Boys und Basel heranzukommen und wenn möglich nicht mehr bis wenige Wochen vor dem Saisonende in den Abstiegskampf involviert zu sein. Trainer Fabio Celestini hat den FCL in der ersten Halbsaison auf Platz 6 und in seiner ersten ganzen Spielzeit auf Rang 5 geführt. Eine Steigerung ist das Ziel. Celestini erklärt: «Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln.»

Eine übertriebene Erwartungshaltung wäre allerdings gefährlich. Wer von Luzern von vornherein eine Top-3-Platzierung erwartet, die Wiederholung des Cup-Triumphs oder die Gruppenphase der neuen europäischen Conference League, kennt sich im unberechenbaren Fussballgeschäft nicht aus.

Celestini betont denn auch:

«Wir wollen uns spielerisch verbessern und zudem im mentalen Bereich noch einmal einen Schritt nach vorne machen.»

Erfolgshunger heisst das Zauberwort. Permanent. In jedem Match die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen. Dazu möchte der Coach auf Leute setzen, die seine Spielidee auf dem Platz umzusetzen wissen – besonders im Mittelfeldzentrum. Über den möglichen Zuzug vom FC Basel, Samuele Campo, und den weiterhin realistischen Verbleib von Louis Schaub und Jordy Wehrmann sagt Celestini: «Sie kennen mich, wissen, was ich mache – und wie wir spielen wollen.» Mit anderen Worten: Der FCL-Trainer wünscht, dass er neu auf Campo und noch immer auf Schaub und Wehrmann zählen kann.

Samuele Campo beim Freistoss-Kunsttorschuss für Basel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt im März 2020:

Der Haken ist nur, dass sein früherer Lausanne-Offensivmann Campo noch ein Jahr Vertrag beim FCB hat, er dort deutlich mehr als in Luzern verdient. Ist der 25-jährige Italo-Basler bereit, Salärabstriche in Kauf zu nehmen, um dafür beim FCL die Karriere frisch zu lancieren? Darmstadt 98 aus der 2. Bundesliga war nach nur zwei Kurzeinsätzen in der Rückrunde nicht bereit, die Option zu ziehen und Campo definitiv zu übernehmen. Am Dienstag kam das Gerücht auf, der begabte Linksfuss stehe direkt vor der Unterschrift in Luzern, er müsse nur noch den Medizincheck absolvieren.

Wehrmann trainiert mit Feyenoord, Schaub an der EM nur Ersatz

Zu Campo will Sportchef Meyer nichts sagen, wie immer spricht er nur über Spieler, die beim FCL unter Vertrag oder zumindest durch eine Zusatzklausel im Kontrakt theoretisch an den Klub gebunden sind. Diese Situation existiert im Fall von Schaub und Wehrmann: Der 26-jährige Österreicher und der 22-jährige Niederländer wurden in der abgelaufenen Saison von ihren Besitzervereinen 1. FC Köln und Feyenoord Rotterdam an Luzern ausgeliehen, mit einer Option für eine definitive Übernahme. Der FCL hat davon (noch) nicht Gebrauch gemacht.

Louis Schaub (Zweiter von rechts) jubelt als Ersatzspieler mit Österreich und Captain David Alaba an der EM:

Die Gründe für das Abwarten sind Luzern-Kennern bekannt, Meyer wiederholt am Auftakttraining: «Wir stehen nicht am Anfang der Nahrungskette.» Das heisst, der Sportchef bleibt geduldig und gelassen, wartet ab, wie sich die Situation der beiden Wunschspieler bei ihren Klubs und insgesamt auf dem Markt entwickelt.

FCL besitzt noch immer die Kaufrechte

Wehrmann trainiert zwar mit Feyenoord – trotzdem heisst das nichts. Schaub ist an der EM mit Österreich, ohne während der Vorrundenspiele im Einsatz zu stehen. Nach der EM und den Ferien dürfte er zu Köln zurückkehren – ausser, der FCL nimmt das Kaufrecht wahr. Das Transferfenster ist noch bis Ende August offen – über zwei Monate. Das gilt genauso im Fall von Campo.

Jordy Wehrmann weilt seit Wochen in seiner Heimat in den Niederlanden: