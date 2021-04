Ski alpin Die Zentralschweizer Mika Marty und Sean Weber glänzen bei den Skirennen in Hasliberg Die besten Fahrer der Interregion Mitte messen sich im Riesenslalom und Slalom. Der Nidwaldner Mika Marty und der Schwyzer Sean Weber gewinnen je einmal. 05.04.2021, 16.46 Uhr

Sean Weber holt den Sieg im Slalom. Bild: Alex Kündig

(mac) Die Interregion Mitte setzt sich aus jungen Athleten der Berner, Zentralschweizer und Zürcher Verbänden zusammen. Die besten 67 U16-Fahrer konnten sich am Wochenende bei guten Bedingungen in Hasliberg messen. Bei den Knaben zeigten die Zentralschweizer ihre Stärke und dominierten die Rangliste im Riesenslalom. Mika Marty, SC Hergiswil, gewann vor Sean Weber, Schwyz, und Jack Spencer, Gstaad. Gerade mal fünf Hundertstel trennten die Podestfahrer. In die Top Ten fuhren zudem Nick Rickenbach, Schwyz, als Fünfter und Andre Christen, Bannalp-Wolfenschiessen, als Siebter.