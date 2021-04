Ski alpin Der Stanser Skirennfahrer Mika Marty wird Vize-Schweizer-Meister Der Nidwaldner Jugendfahrer gewinnt Silber im Riesenslalom. Kein Rennglück hat der Schwyzer Nick Rickenbach. 12.04.2021, 15.54 Uhr

Mika Marty (15) bestätigte seine guten Saisonresultate. Bild: PD

(mac) Die 14 besten Jugendfahrer der Zentralschweiz erkämpften sich einen Startplatz an den Schweizer Meisterschaften im Riesenslalom in Verbier. Infolge dichten Nebels musste dieser Anlass im März in Engelberg abgebrochen werden. Die Reise in die Westschweiz hat sich aber gelohnt. Das Wetter und die Rennpiste zeigten sich für die 56 Mädchen und 69 Knaben von der guten Seite. Dies nutzte Aisha Läubli, Beckenried-Klewenalp, und fuhr auf den guten fünften Rang. Auch Luana Bösch, Engelberg, zeigte mit dem achten Rang eine solide Leistung. Beide Mädchen waren im Winter verletzt und konnten nur dezimiert trainieren.