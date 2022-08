Samira Raffin glänzt mit EM-Finalteilnahme

Mini-Olympia in München Aargauer Juniorin sorgt für EM-Highlight der Schweizer Frauen-Delegation Samira Raffin aus Zufikon war die Schweizer Vertretung in den Gerätefinals an den European Championships in München. Am Boden reichte es letztlich für den siebten Platz bei den Juniorinnen. Rainer Sommerhalder 14.08.2022, 19.15 Uhr

Samira Raffin bei ihrer Finalübung an der EM in München. Janis Fasser/STV

Nach dem Rücktritt von Giulia Steingruber und verschiedenen Trainerwechseln aufgrund der lauten Nebengeräuschen rund um das Schweizer Frauen-Kunstturnen steht das Team vor einem Neuaufbau.

Die Schweizer Elite-Turnerinnen waren in München noch nicht bereit für grosse Taten. Sie verpassten nach Sturzpech am Schwebebalken das Team-Final und damit auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Auch die Einzelfinals fanden ohne Schweizer Beteiligung statt.

Besser machten es die Juniorinnen. Sie holten als EM-Achte ein Diplom mit dem Team. Zudem durfte die 14-jährige Samira Raffin aus Zufikon am Sonntag in den Gerätefinals an den Start.

Wie bereits in der Qualifikation beendete die Turnerin des TV Lenzburg den Final mit 12,233 Punkten auf Platz 7. Allerdings betrug der Rückstand auf die Siegerin Amalia Puflea aus Rumänien nur gerade einen Punkt.

Trotzdem war Samira Raffin mit ihrem Finalauftritt nicht ganz zufrieden. «In der Qualifikation lief die Übung besser», sagte sie. Die 14-Jährige führte dies unter anderem auf einige körperliche Probleme zurück nach ihrem Mammutprogramm mit Starts in München und zuvor an den Olympischen Jugendspielen in der Slowakei. Beeindruckt zeigte sich die Schweizer Nachwuchshoffnung von der Stimmung in der Olympiahalle.