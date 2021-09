Fussball Mit dem Schlafwagen ins Elend: Gegen den FC Wil legt der SC Kriens einen miserablen Auftritt hin Der SC Kriens verliert am Freitagabend das Nachtragsspiel gegen den FC Wil 0:2 (0:1). Turi Bucher 03.09.2021, 21.52 Uhr

Auf den SC Kriens kommen schwere Zeiten zu! Was Kriens im Heimspiel gegen Wil bot, war harm-, ja hilflos, insgesamt richtig enttäuschend und erschreckend schwach. Die Bilanz an diesem Freitagabend und am Schluss des Corona-Nachtragsspiels: 0:2 (0:1)-Niederlage. Und die ungemütliche Ahnung: Das könnte eine schmerzhaft schwierige Saison für den SCK werden, eine Saison, an deren Ende die rote Laterne des Abstiegs kräftig leuchtend auf Kriens wartet.

Es war eine extrem schwache erste Halbzeit des SC Kriens, eine, bei der man zu sagen geneigt ist: so schwach wie schon seit Jahren im Kleinfeld nicht mehr. Nichts klappte im Spiel des SCK, es war ein Festival der Fehlpässe, Unzulänglichkeiten und Missverständnisse. Und dies im Duell mit einem Gegner, der diese Saison auch gegen den Abstieg kämpfen und gewiss froh sein wird, dass es in dieser Liga noch den SC Kriens gibt. Denn Wil brachte, zumindest bis zur 44. Minute, auch nicht wirklich Zwingendes oder gar Gefährliches zustande.

Kriens (am Ball Helios Sessolo, im Zweikampf mit Wils Ilan Sauter) gerät immer mehr in Bedrängnis.

Total eingeschüchtert statt richtig selbstbewusst

Der grösste Aufreger war der Sturz von Wils Mergim Brahimi im Krienser Strafraum in der 29. Minute. Brahimi fiel derart unglücklich auf seinen Arm, dass er minutenlang gepflegt und danach mit der Bahre vom Spielfeld getragen werden musste. Unterarmfraktur, so lautete die erste Diagnose. Der Unfall provozierte sieben Minuten Nachspielzeit. Aber die Krienser waren irgendwie schon viel früher in der Kabine. Denn sie wirkten unkonzentriert und irrten umher, während Wil sich zu steigern vermochte. Als der vollkommen überforderte Innenverteidiger Ivan Harambasic ein Kopfballduell verlor, konnte der eingewechselte Lavdim Zumberi die Spielszene mit dem 1:0 für den FC Wil abschliessen.

Es war einfach nicht Challenge-League-würdig, was die Krienser in diesen ersten 45 Minuten auf den Platz brachten. Die SCK-Mannschaft hinterliess einen total eingeschüchterten Eindruck, produzierte Fehler um Fehler – dabei hätten die Innerschweizer gerade diesen Gegner im Zweikampf am Tabellenende dominieren können, sollen, müssen.

Schwach, schwächer, Kriens? Es blieb ja noch die zweite Halbzeit.

Und jetzt aufgepasst: Die war gleich nochmals so elend schwach. Das bescheiden auftretende, taktisch aber hervorragend verteidigende Wil erhöhte in der 62. Minute durch Sofian Bahloul schön, aber auch locker auf 2:0.

Noch eine halbe Stunde war jetzt zu spielen – es kam, ausser verlorenen Zweikämpfen, nichts mehr von Kriens.

«Wir haben keinen einzigen Schuss auf das Tor von Wil zustandegebracht, also haben wir auch keine Punkte verdient»

, äusserte sich Kriens-Trainer Davide Morandi nach der Partie selbstkritisch. «Aber deswegen lassen wir die Köpfe sicher nicht hängen.»

Die Saison ist auch jetzt noch jung, wenn man das wieder herbeiziehen möchte. Zu jung, um die Arbeit des neuen Trainers in Frage zu stellen. Aber der Auftritt des SC Kriens war, mit Verlaub, besorgniserregend.

So grüsst Kriens jetzt vom Tabellenende, und das durchaus zurecht. Gerade deshalb möchte man der SCK-Mannschaft laut zurufen: Bitte alle aufwachen im Schlafwaggon, bitte das Challenge-League-Billett vorweisen.

Kriens – Wil 0:2 (0:1)

Kleinfeld. – 850 Zuschauer. – SR Gianforte.

Tore: 44. Zumberi 0:1. 62. Bahloul 0:2.

Kriens: Brügger; Urtic, Goelzer, Harambasic (46. Costa), Busset (46. Bollati); Selasi; Mulja, Sessolo (80. Djorkaeff), Aliu (63. Lang), Yesilçayir (46. Mistrafovic); Avdijaj.

Wil: Keller; Dickenmann, Talabidi, Sauter, Brahimi; Kamber; Bahloul (84. Frei), Ismali (35. Zumberi), Ndau; Lukembila; Silvio (74. Jones).

Bemerkungen: Kriens ohne Balaruban, Alessandrini, Sukacev (alle verletzt) und Marleku (Kosovo U21). Wil ohne Muntwiler, Malinowski, Rustemoski, Heule (alle verletzt), Fazliu, Izmirlioglu (beide gesperrt) und De Mol (Schweiz U21). Platzverweis: 87. Urtic (Foul/Gelb-rot). Verwarnungen: 14. Busset, 16. Yesilçayir, 37. Harambasic, 39. Kamber, 70. Bollati (Fouls), 70. Urtic (Reklamieren).