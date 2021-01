Handball Mit Spielwitz ins letzte Kapitel: Spono-Aushängeschild Ivana Ljubas beendet am Saisonende ihre Karriere Ivana Ljubas (35) tritt Ende Saison zurück. Vorher will die Teamleaderin mit den Spono Eagles zwei Titel gewinnen. Stephan Santschi 14.01.2021, 17.33 Uhr

Kopf der Spono Eagles: die kroatische Handballerin Ivana Ljubas beim Spaziergang mit den Bulldoggen Pepsi (links) und Pipo. Bild: Boris Bürgisser (oberkirch, 13. Januar 2021)

Eigentlich kam sie im Winter 2015/16 nur nach Nottwil, weil die Spono Eagles Verletzungssorgen hatten. Eindruck machte Ivana Ljubas aber schon im ersten Training, ein Zitat der damaligen Assistenztrainerin Caro Emmenegger bringt das schön zum Ausdruck:

«Ivana fightet bis zum Schluss. Auch wenn wir im Training Basketball spielen, hechtet sie nach den Bällen.»

Schnell war klar: Ljubas verkörperte jenes Mosaikteilchen, das den Luzernerinnen noch gefehlt hatte: Winnermentalität. Ein paar Monate später gewannen sie den Meistertitel – den ersten nach einer zehnjährigen Durststrecke und acht (!) zweiten Rängen wohlbemerkt.

Und heute, fünf Jahre später? Hat sich an ihrem Standing nichts verändert. «Sie ist der Kopf des Teams», sagt Trainer Ike Cabal. Dass sie so lange bleiben würde, hatte sie selber nicht für möglich gehalten. «Ich dachte, ich werde spätestens mit 32 oder 33 Jahren aufhören», sagt die aus Bosnien stammende Kroatin und lacht. Wenn sie am Ende der Saison einen Schlussstrich unter ihre Karriere zieht, wird sie 35 ½-Jahre alt sein.

«Ich fühle mich hier einfach wohl, die Menschen in und um den Verein respektieren mich und ich respektiere sie. Den Abschluss meiner Karriere hätte ich mir nicht schöner vorstellen können.»

Selbstredend will sich die ambitionierte Leistungssportlerin den Abgang vergolden, «ich bin optimistisch, dass wir beide Titel gewinnen können», sagt Ivana Ljubas.

Als Kind vor dem Krieg geflüchtet

Im Cup sind die Nottwilerinnen im Viertelfinal, in der Meisterschaft, die am Sonntag das Derby gegen den LK Zug bereit hält (18 Uhr, live auf handballtv.ch), stehen sie mit der Tabellenspitze in Tuchfühlung. «Wir haben einen breiten Kader, eine gute Mischung aus Jung und Alt und zwei gute Trainer, die mit uns arbeiten.» Und Spono hat eben sie, Ivana Ljubas, die auch im Spätherbst ihres Lebens als Spitzensportlerin über viel Qualität verfügt.

Im linken Aufbau besticht sie mit Durchschlagskraft und Spielwitz, im Innenblock mit harter Abwehrarbeit. «Ich denke schon, dass ich etwas von der Balkan-Mentalität ins Team habe einbringen können», sagt Ljubas und nennt Attribute wie Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und Kampfgeist.

«Das habe ich in meinem Blut. Als ich fünf Jahre alt war, begann in Bosnien der Krieg. Das Leben war nicht immer einfach, wenn ich etwas wollte, musste ich darum kämpfen.»

Fünf Jahre verbrachte sie nach der Flucht mit ihrer Familie in Deutschland, ehe sie in die Kleinstadt Bugojno zurückkehren konnte. Sie selbst brach indes bald wieder auf, «das Leben in Bugojno ist für junge Leute nicht so leicht, deshalb muss man sich etwas überlegen». Ihre Alternative war der Handball, seit über 15 Jahren ist Ljubas Profi, vor dem Wechsel zu Nottwil spielte sie in Bosnien, Ungarn, Katar und Slowenien.

Harmonie und Zwietracht zu Hause in Oberkirch

Gemeinsam mit der Slowenin Neli Irman, die Ende Saison ebenfalls zurücktreten wird, lebt Ljubas in einer Wohngemeinschaft in Oberkirch. Die grosse Leidenschaft der beiden sind Hunde, beide besitzen eine französische Bulldogge, die sie oft gemeinsam ausführen. «Generell machen wir alles zusammen», erzählt Ljubas, wobei es nicht immer nur harmonisch zugeht. Nach einem schlechten Spiel kriegen sie sich schon mal in die Haare oder es herrscht für eine Weile Funkstille.

Auch nach dem Rücktritt will Ljubas in der Schweiz bleiben. Vielleicht wird sie ihr 40-Prozent-Pensum im Fitnesscenter in Hochdorf aufstocken können, vielleicht findet sie eine Stelle in jenem Bereich, den sie studiert hat: Marketing und Kommunikation. Zunächst will Ljubas aber Sponos Trophäensammlung erweitern. Je zwei Meistertitel und Cupsiege sind seit ihrem ersten Training vor fünf Jahren dazugekommen.