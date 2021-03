Handball NLA Mit viel Willen zu einem wertvollen Punkt Die Krienser Handballer trotzen dem grossen Schaffhausen in extremis ein 25:25-Remis ab. Stephan Santschi 04.03.2021, 22.41 Uhr

«Der Teamspirit ist zurück»: HCK-Trainer Goran Perkovac. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 27. Februar 2021)

Am Ende musste es ganz schnell gehen. Kriens-Luzern lag vier Sekunden vor Schluss mit 24:25 im Rückstand, das Spiel war ein letztes Mal unterbrochen worden, weil der Schaffhauser Lukas Herburger für ein hartes Foul eine Zweiminutenstrafe kassiert hatte. Da auch die Krienser einen Mann auf der Strafbank hatten, mussten sie für eine numerische Überzahl den Goalie aus dem Spiel nehmen.

Dann lief der letzte Spielzug, der Ball kam zu Janus Lapajne und der Slowene in Diensten der Zentralschweizer traf praktisch mit dem Schlusspfiff über den grössten Schaffhauser Abwehrspieler Erik Schmidt (2,04 Meter) hinweg zum Ausgleich. Die Gäste bejubelten den ersten Punktgewinn in der BBC-Arena seit fast sechs Jahren, sieben Mal in Serie hatten sie zuletzt auswärts gegen die Kadetten verloren. «Ein Punkt mit einer sehr grossen Bedeutung. Der Teamspirit ist zurück», freute sich HCKL-Trainer Goran Perkovac.

Blättler: «Wir spielten mit angezogener Handbremse»

Zunächst hatte es aber nicht nach einer Ehrenmeldung für die Luzerner ausgesehen. Der Start missriet ihnen völlig, vor allem im Angriff schienen sich die Probleme der letzten Wochen weiter zu akzentuieren. Vergebene Chancen und unvorbereitete Abschlüsse zeugten von fehlendem Selbstvertrauen, vielleicht auch von etwas zu viel Respekt vor dem Gegner, der erst am Dienstag den Einzug in die Achtelfinals der European League geschafft hatte. Nach 18 Minuten lag Kriens-Luzern mit 3:10 zurück, von einem Spitzenkampf konnte keine Rede sein. «Wir spielten mit angezogener Handbremse», stellte Flügel Adrian Blättler fest.

Die Krienser kämpften sich aber ins Spiel zurück und profitierten dabei wohl auch ein wenig von der Müdigkeit der Schaffhauser, die gestern das 13. Spiel innert 31 Tagen bestritten. Beim Favoriten schlichen sich jedenfalls einige ungewohnte Fehler ein, welche die Gäste mit schnellen Gegenstosstreffern zu nutzen wussten. «Es war weniger ein Problem der Kraft, sondern die fehlende Cleverness», merkte Schaffhausens Nationalspieler Luka Maros an. «Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, den Sack zuzumachen.»

Top: die Lösung mit zwei Spielmachern

Ein wichtiger Aspekt, weshalb Kriens-Luzern den Rückstand bis zur Pause auf 11:15 reduzierte und auch nach dem Seitenwechsel im Spiel blieb, war eine Umstellung von Perkovac. Da weder Hleb Harbuz noch Tim Rellstab im linken Aufbau auf Touren kamen, beorderte der Trainer früh zwei Spielmacher auf den Platz. Mit Lapajne und Moritz Oertli kam mehr Tempo in die Offensive und da auch die Deckung nun zu Topform auflief, hatte Kriens-Luzern das Spiel 15 Minuten vor Schluss erstmals wieder ausgeglichen (19:19). Besonders erfreulich: Mit Oertli und den Flügeln Blättler und Ammar Idrizi spielten drei Luzerner beim Exploit vor der nun folgenden Nationalteampause eine tragende Rolle.

Kadetten SH – Kriens-Luzern 25:25 (15:11)



BBC-Arena. – SR Brunner/Salah. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Schaffhausen, 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.



Schaffhausen: Pilipovic (13 Paraden)/Biosca; Tominec, Bartok (4 Tore), Schelker (3), Maros (8), Frimmel (2), Herburger, Schmidt (2); Sesum (2), Csaszar (4/4), Gerbl, Zehnder, Novak.



Kriens-Luzern: Bar (6 Paraden)/Eicher; Idrizi (5 Tore), Papez, Lapajne (3), Harbuz (1), Schlumpf, Gavranovic (2), Lavric; Blättler (5), Rellstab, Oertli (5), Piroch (3), Delchiappo (1).



Bemerkungen: Schaffhausen ohne Küttel (krank), Markovic, Ben Romdhane (beide verletzt), Kriens-Luzern komplett. Lapajne schiesst Penalty an den Pfosten (55./23:22).