Der FC Altdorf steigt wieder ins Geschehen in der 2. Liga ein

Fussball Altdorf startet mit viel Zuversicht in den Abstiegskampf Der FC Altdorf steht mit dem Rücken zur Wand. Immerhin kann er aber den Ligaerhalt noch aus eigener Kraft schaffen. Urs Hanhart 10.06.2021, 16.12 Uhr

Dem FC Altdorf (Luca Arnold, rechts) stehen drei Spiele mit Cup-Charakter bevor. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. Oktober 2020)

Die jüngsten Lockerungsentscheide haben es möglich gemacht. Seit kurzem steht fest, dass in den Amateurligen vor der Sommerpause wieder gespielt wird. Allerdings werden nur noch die ausstehenden Vorrundenpartien nachgeholt. Sämtliche Rückrundenspiele werden mit 0:0 gewertet und haben somit keinen Einfluss auf die Tabelle. Der nur gerade aus drei Matches bestehende Saisonendspurt hat es für den FC Altdorf in sich. Die Gelb-Schwarzen befinden sich seit dem rund achtmonatigen Unterbruch in der 2. Liga regional an 12. Stelle und liegen damit nur ganz knapp über dem Abstiegsstrich. Mit zwei Punkten Rückstand lauert unmittelbar dahinter der SC Obergeissenstein auf einen Ausrutscher der Urner.

Die Ausgangslage ist also ziemlich ungemütlich, stehen doch der Elf von Cheftrainer Dominic Herger drei Partien mit Cup-Charakter bevor – und dies ohne grosse Vorbereitung. Immerhin ist es aber kein Kaltstart, denn Altdorf konnte im Vorfeld zwei kurzfristig anberaumte Testspiele absolvieren und dort mit überzeugenden Leistungen wertvolles Selbstvertrauen tanken. Die beiden Drittligisten Root und Hildisrieden wurden diskussionslos mit 6:1 beziehungsweise 5:2 vom Feld gefegt.

Ein heisses Derby zum Auftakt

FCA-Sportchef André Lussmann blickt dem Abstiegskampf zuversichtlich entgegen. Er betont: «Natürlich hätten wir gerne die Möglichkeit gehabt, eine ganze Saison zu spielen. Doch die Ausgangslage ist, wie sie ist. Wir sind überzeugt, in den drei ausstehenden Spielen den Ligaerhalt zu schaffen, und sind auch froh darüber, dieses Minimalziel noch aus eigener Kraft erreichen zu können.»

Los geht es morgen Samstag (17 Uhr) auf der heimischen Schützenmatte, wo maximal 300 Zuschauer zugelassen werden, gleich mit einem Paukenschlag, kommt es doch zum mit Spannung erwarteten Duell gegen den FC Stans. Dieses Urschweizer Derby ist sehr brisant, winkt doch den Platzherren die Chance, mit einem Sieg punktemässig zu den Nidwaldnern aufzuschliessen. Mit einem Vollerfolg würden die Urner wohl bereits einen grossen Schritt Richtung Ligaverbleib machen. Stans seinerseits könnte sich mit einem Auswärtssieg bereits sämtlicher Abstiegssorgen entledigen. Für beide Teams ist dieses Spiel also enorm wichtig.

Im hinteren Teil der Tabelle herrscht ein ziemliches Gedränge. Als Absteiger steht erst der noch punktlose FC Sursee fest. Die schlechtesten Karten, ebenfalls in den sauren Relegationsapfel beissen zu müssen, haben derzeit der SC Obergeissenstein und der FC Gunzwil, der zwar an 11. Stelle liegt, aber bereits eine Partie mehr ausgetragen hat als alle anderen Abstiegskandidaten. In der vorletzten Runde muss der FC Altdorf am 19. Juni gegen den FC Hochdorf antreten, der sich noch im Rennen um den Aufstieg befindet. Dort dürfte es alles andere als einfach werden, Zähler zu holen. Letzter Gegner der Urner ist dann in der Schlussrunde der FC Gunzwil, der am 26. Juni auf der Schützenmatte gastieren wird. Das könnte durchaus das entscheidende Kellerduell gegen den Abstieg werden.

Vertrag mit Trainerduo verlängert

Der FC Altdorf hat kürzlich verlauten lassen, dass die Verträge mit Cheftrainer Dominic Herger und Assistenztrainer Ronny Arnold vorzeitig um eine Saison verlängert worden sind. Für Herger ist es bereits die vierte Saison beim Fanionteam. Seine rechte Hand ist seit bald einem Jahr mit im Boot. «Wir vom Verein und auch unsere Spieler sind sehr zufrieden mit der engagierten und zielgerichteten Arbeit unseres Trainerduos», sagt Lussmann, und er fügt noch an: «Umso mehr freuen wir uns, dass dieses Gespann auch in der nächsten Saison, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, weiterhin die Verantwortung für Altdorf 1 übernehmen wird.» Laut dem Sportchef ist die Kaderplanung für die Saison 2021/22 praktisch abgeschlossen. Über die Details soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden.