Motivationsspritze: Topskorer Harbuz verlängert Kriens-Luzern trifft am Samstag auf Amicitia (18.00). Eine Erfolgsmeldung gibt’s schon im Voraus. Roland Bucher

Hleb Harbuz, hier gegen den BSV Bern, hat verlängert. (Bild: Eveline Beerkircher, Kriens, 2. Oktober 2019)



Doch noch gute News aus dem Lager der Krienser Handballer, die am Mittwoch im Cup-Viertelfinal bei Schaffhausen schliesslich klar 23:32, aber doch unglücklich verloren: Topskorer Hleb Harbuz (26) wird noch diese oder spätestens Anfang nächste Woche einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben. Die grossartige bisherige Saison des Weissrussen, der mit 86 Toren aus 11 Meisterschaftspartien die Torschützenliste klar vor St.Otmars Pendic (68) anführt, hatte auch in der Bundesliga Begehrlichkeiten geweckt. «Ich habe mich für Kriens entschieden», betont der 1,91 Meter grosse und 87 Kilogramm schwere Linksaufbauer, «und freue mich sehr, in und mit dieser Mannschaft etwas bewegen zu können. Ich spüre, dass ich hier daheim bin und glücklich werde. Was soll ich in die Bundesliga, wo keiner weiss, was ihn erwartet. Wo du zwei, drei schlechtere Spiele zeigst und dann fallen gelassen wirst?»

Trainer Perkovac warnt vor Amicitia

Hleb Harbuz hatte sich beim Cup-Fight in Schaffhausen Mitte der zweiten Halbzeit eine Verletzung im Sprunggelenk zugezogen, gibt indes Entwarnung: «Ich gehe davon aus, dass ich am morgen gegen Amicitia dabei bin.» (Maihofhalle Luzern, 18.00 Uhr). Dies wird auch dringendst nötig sein, denn die Zürcher, mit den drei Ex-Kriensern Goalie Ineichen, Linksflügel Brücker und Aufbauer Alili antretend, sind keineswegs ein derart harmloser Widersacher, wie es die Tabellensituation vermuten liesse. «Die Zürcher haben in dieser Meisterschaft mehrere starke Partien gegen gute Teams abgeliefert», warnt HCK-Trainer Goran Perkovac, was indes nicht so verstanden werden soll, dass «wir nicht unter allen Umständen zwei Punkte und unseren Platz unter den ersten vier untermauern wollen».

Gespräche mit weiteren Schlüsselspielern

Dass Hleb Harbuz sich für Kriens entschieden hat, ist eine schöne Motivationsspritze für das Restprogramm vor der Pause, welches immerhin noch schwere Brocken wie Schaffhausen oder Winterthur in den Adventskorb legt.

An der HCK-Edition 2020/21 feilen

Werkeln will der HC Kriens-Luzern auch abseits des Spielfeldes, exakter: schon jetzt an der HCK-Edition 2020/21 feilen. Wichtige Gespräche stehen mit Rädelsführer Tom Hofstetter, Kreisläufer Filip Gavranovic und dem internationalen Rechtsflügel Severin Ramseier an, deren sämtliche Verträge im kommenden Sommer auslaufen. Goran Perkovac möchte «am liebsten» sämtliche Fragezeichen noch vor dem Jahreswechsel aus dem Weg geräumt haben und verbreitet bei seinem Kader durchaus vorweihnachtliche Freude: «Mir schwebt vor, dass wir den ganzen Spielerverbund zusammenhalten.»

Olympiasieger macht kein Geheimnis

Und, daraus macht der Kroate, Kapitän der Olympiasiegermannschaft 1996, kein Geheimnis: «Ganz oben auf der Wunschliste figuriert ein Rückraum­shooter, der uns in jedem Spiel fünf, sechs ‹leichte› Tore garantiert.» Perkovac geht im Übrigen davon aus, dass er nächste Saison mit einem 18-Mann-Kaderstock arbeiten kann: «16 Leute sind zu wenig. Das hat dieser Herbst gezeigt.»