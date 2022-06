Motorrad: Dominique Aegerter dominiert mit dem "Batterie-Töff"

MOTORRAD Dominique Aegerter: Der «Batterie-Rossi» rockt die Töffwelt Wie der ehemalige GP-Star mit einem bemerkenswerten Geschäftsmodell seine Karriere gerettet hat. Er führt nun sogar zwei internationale Wertungen auf Weltniveau an. Klaus Zaugg 28.06.2022, 19.51 Uhr

Dominique Aegerter mit seinem mit einer Batterie betriebenen Motorrad. Bild: Marcel Bieri

Die erste Sensation: Der Bub eines Garagisten aus dem bernischen Dorf Rohrbach bei Langenthal (1391 Einwohner) steigt bis in den GP-Zirkus auf. So ist der heute 31-jährige Dominique Aegerter einer der populärsten Einzelsportler im Land geworden.

Die zweite, noch grössere Sensation: Er hat es geschafft, seine Karriere nach der Verbannung von der höchsten Töffbühne zu retten. Er hat seinen zwei Jahre älteren Bruder als Manager angestellt und gemeinsam rocken die beiden weiterhin die Töffwelt.

Aus Dominique Aegerter ist so etwas wie ein «Batterie-Rossi» geworden: Was Valentino Rossi jahrelang mit der Nummer 46 im GP-Zirkus war, das ist Dominique Aegerter mit der Nummer 77 nun auf den Elek­tro-Bikes: der charismatischste, spektakulärste Siegfahrer.

Wohl einzigartig: Sieben auf einen Streich

Das Geschäftsmodell der Gebrüder Aegerter ist wahrlich bemerkenswert. Den Aufstieg in den GP-Zirkus orchestriert der smarte Zürcher Rechtsanwalt Robert Siegrist. Aber Ende 2018 zieht er sich aus dem Töff-Geschäft zurück. Durchaus im Frieden. Es fehlt ihm die Zeit für dieses intensive Mandat – und entweder macht er es richtig oder gar nicht.

Sein Nachfolger Oliver Imfeld ist völlig überfordert und Ende 2019 steht Aegerter vor dem Karriereende. Er ist 29, im besten Rennfahreralter. Aber er findet nach 13 Jahren im GP-Zirkus keinen Platz mehr in einem Team. Die Präsenz, um für Werber attraktiv zu sein, gibt es aber nur auf der GP-Bühne. Oder doch nicht?

Im Laufe der Jahre hat Kevin Aegerter seinem berühmten Bruder ausgeholfen. Der gelernte Autolackierer mit Sprachaufenthalten im Welschland und in Australien, mit Weiterbildung in Sportmanagement und Marketing, kennt inzwischen die internationale Töffwelt. Sprachgewandt und mit der Garagisten eigenen Bauernschläue übernimmt er nun ab 2020 vollamtlich das Management von Dominique Aegerter.

Die Familie hat eine Aktiengesellschaft mit Sitz im Dorf gegründet (AD Kira AG) und als Zweck «Erbringen von Sportdienstleistungen» im Handelsregister eingetragen. Der Name bedeutet «AD» für Aegerter Dominique und Kira ist der Name des Familienhundes. Dominique Aegerter ist Chef, der Bruder sein Angestellter.

Und siehe da: Es funktioniert. Nein, er mache es nicht des Geldes wegen, sagt Kevin Aegerter. «Rennsport ist die Leidenschaft unserer Familie und dafür arbeite ich. Ich verdiene dabei nicht mehr als einen durchschnittlichen Arbeiterlohn.»

Nebst der Leidenschaft ist es auch das Abenteuer Rennsport, das ihn zusammen mit seinem Bruder rund um die Welt führt: nach Australien, Indonesien oder Argentinien. Kann es funktionieren, wenn einer Chef seines älteren Bruders ist? «Ja, das geht sehr gut», sagt Dominique Aegerter. «Ich kann mich hundertprozentig auf Kevin verlassen und mich ganz aufs Rennfahrer konzentrieren.»

Der zentrale Punkt aber ist das «Erbringen von Sportdienstleistungen». Was sperrig tönt, ist ganz einfach: Für sportlichen Erfolg sorgen. Und der ist bemerkenswert: 2021 hat Aegerter die Supersport-WM gewonnen. Und diese Saison dominiert er als Titelverteidiger diesen Wettbewerb wie nie zuvor ein Pilot: sieben Siege in Serie. Kevin Aegerter fragt: «Wissen Sie einen anderen Schweizer, der in einer WM sieben Wettbewerbe hintereinander gewonnen hat?»

Nein, auf Anhieb können wir keinen nennen. Aber die Supersport-WM findet ausserhalb des GP-Fahrerlagers statt. Praktisch ohne mediale Beachtung. Es ist in der Hierarchie die fünfthöchste Töff-WM-Klasse. Die TV-Präsenz holt sich Aegerter in einem anderen Wettbewerb, den er – wie die anderen GP-Haudegen – anfänglich als «Rasenmäher-Rennen» gering geschätzt hat: im MotoE-Weltcup.

Dominique Aegerter am GP der Niederlanden in Assen. Bild: Waldemar Da Rin/Freshfocus

Die Startnummer 77 hat längst Kultcharakter

Einer Rennserie auf Batterie-Töffs, die als «grünes Feigenblatt» im GP-Rahmenprogramm über die Bühne geht und vom staatstragenden Fernsehen regelmässig gezeigt wird. Aegerter dominiert auch die Rennen auf den leise surrenden «Batterie-Elefanten», 90 Kilo schwerer als die Maschinen der MotoGP-Klasse.

Er hat beste Chancen, als erster Schweizer der Geschichte (seit 1949) zwei Töff-Wettbewerbe auf höchstem Level zu gewinnen: die Supersport-WM und den MotoE-Weltcup. Auch nächste Saison kann er diese beiden Rennserien bestreiten. Fünf, sechs Jahre können die Aegerters den Rennsport auf diesem Niveau betreiben. Und dann ist es immer noch möglich, mit 40 Langstrecken-Wettbewerbe fahren.

Längst hat die Startnummer 77 Kultcharakter, so wie die 46 von Valentino Rossi. Vor einem Monat hat Dominique Aegerters Uhrensponsor Edox eine spezielle Edel-Uhr lanciert: nur 77 durchnummerierte Stück. Das Exemplar kostet mehr als 1000 Franken. Mehr als 50 sind bereits verkauft.