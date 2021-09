Museum von Clay Regazzoni zügelt von Lugano nach Romanshorn

Motorsport Formel-1- und Rollstuhlfahrer: Die zwei Leben des Clay Regazzoni Der Tessiner war der erfolgreichste Schweizer Autorennfahrer. Sein Museum zügelt nun von Lugano an den Bodensee. Cyril Aregger Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Clay Regazzoni (rechts) und Niki Lauda, von 1974-76 Teamkollegen bei Ferrari Links: Mariapia Regazzoni mi Tocher Alessia betrachten den Ferrari 312B3 im «Memorial Room» in Lugano. Rechts: Fredy Lienhard im Porsche Spyder RS, seinem letzten Rennwagen. Clay Regazzoni (rechts) und Niki Lauda, von 1974-76 Teamkollegen bei Ferrari Links: Mariapia Regazzoni mi Tocher Alessia betrachten den Ferrari 312B3 im «Memorial Room» in Lugano. Rechts: Fredy Lienhard im Porsche Spyder RS, seinem letzten Rennwagen. Former F-1 driver Clay Regazzoni, of Switzerland, shown with Niki Lauda, left, in this undated picture taken in Buenos Aires, Argentina. (KEYSTONE/AP Photo/Str) Str / AP Regazzoni Museum

Der Raum an einem Hügel am Rande Luganos ist nicht gross, aber beeindruckend: Unzählige Pokale stehen in Vitrinen, Bilder an den Wänden und auf einem grossen Bildschirm. In der Mitte des Raumes: fünf Autos. Alle rot, alle schnell – und trotzdem gänzlich unterschiedlich. Ein Ferrari F40, Supersportwagen aus den späten 1980ern, ein Tecno Formel 2, ein Formel-1-Ferrari 312B3 von 1974, ein Ferrari Daytona von 1969 sowie ein Alfa Romeo Giulia Spider.

Clay Regazzoni (rechts) und Niki Lauda, von 1974-76 Teamkollegen bei Ferrari. Keystone

Es sind Autos, die im Leben von Gian-Claudio Giuseppe – besser bekannt als «Clay» – Regazzoni (1939-2006) wichtige Rollen gespielt haben. Während die Rennautos und der Daytona hauptsächlich für Regazzonis erstes Leben stehen, dasjenige des wohl erfolgreichsten Schweizer Autorennfahrers bis heute, stehen der Ferrari F40 und der Alfa für das zweite Leben des Tessiners, der morgen vor 82 Jahren in Lugano zur Welt kam. Der F40 ist auf der Fahrerseite modifiziert, ein spezielles Lenkrad erlaubt es dem Fahrer, mit den Händen Gas zu geben und zu Bremsen. Unterhalb der Fahrertür prangt ein Klebestreifen über einer Delle, die der Rollstuhl des Fahrers hinterliess. Clay Regazzoni 1980 war seit einem schweren Unfall während des Formel-1-GPs von Long Beach (USA) querschnittgelähmt.

Mariapia Regazzoni und Tocher Alessia (links) betrachten im "Memorial Room" in Lugano den Formel-1-Ferrari 312B3 Bild: Cyril Aregger (18. September 2021)

Plötzlich war der Behindertenparkplatz da

Nach dem fürchterlichen Unfall – bei seinem Ensign-Rennwagen brach vor einer Kurve das Bremspedal, Regazzoni prallte erst gegen einen abgestellten Brabham, dann in eine kaum geschützte Betonmauer – bestand zunächst die Hoffnung, dass sich die Wirbelverletzungen heilen lassen würden. Sie erfüllte sich trotz mehrerer grossen Operationen nicht. Regazzoni, der Kämpfer, liess sich davon aber nicht beeindrucken. Er wollte sein Leben wieder in die Hand nehmen, selbstständig sein – und anderen Menschen helfen. «Er war sich bewusst, dass er privilegiert war», sagt Mariapia (77), Regazzonis Ehefrau, die den «Clay Regazzoni Memorial Room» betreut.

«Wenn er mit dem Rollstuhl irgendwo hin wollte, wurde ihm das möglich gemacht. Er wusste aber auch, dass andere Menschen mit demselben Schicksal einfach an der Türschwelle stehen gelassen werden. Das wollte er ändern.»

Besonders die Kinder habe er erreichen wollen, so Mariapia Regazzoni. «Die seien noch offen, nicht so borniert, sagte er immer.»

Geärgert hat ihn beispielsweise, dass es vor einem Mailänder Flughafen, den er häufig benutzte, keine gut platzierte Behindertenparkplätze gab. «Er stellte deshalb seinen Wagen einfach vor dem Eingang ab, stieg aus und flog davon. Weil es der Wagen von ‹Signore Regazzoni› war, stand er bei seiner Rückkehr immer noch da, niemand getraute sich, ihn fortzuschaffen», erinnert sich Mariapia Regazzoni. «Irgendwann gab es dann plötzlich entsprechende Parkplätze beim Eingang...»

Auch als Rollstuhlfahrer liebte Regazzoni das Rennfahren

Regazzoni engagierte sich für die Paraplegie-Forschung, sammelte Gelder, half bei der Entwicklung von Fahrhilfen für Querschnittgelähmte mit und gab Rennfahrkurse für Fahrer im Rollstuhl. «Am Steuer sind wir Menschen wie alle anderen», sagte er. «Einmal durften seine Fahrschüler während des Grand-Prix-Wochenendes von Monza im Autocorso die Strecke abfahren. Das war für die Teilnehmer das Grösste», erzählt Regazzonis Tochter Alessia und lacht: «Im Vorfeld wies er die Teilnehmer zurecht, wenn sie nicht auf der Ideallinie fuhren – dabei waren die einfach glücklich, fahren zu können. Er war eben durch und durch ein Rennfahrer.» Tatsächlich bestritt Regazzoni auch weiterhin Autorennen. Sportwagenrennen, historische Rallys oder gar extreme Wettbewerbe wie die Wüstenrally Paris-Dakar. Mariapia Regazzoni:

«Er hatte einfach vor nichts Angst. Er war einfach glücklich, wenn er unterwegs sein konnte.»

Unterwegs war Regazzoni auch am 15. Dezember 2006. Nachdem er von einer Rally in Argentinien zurückgekehrt war, machte er kurz in Lugano halt, wo er am 14. Dezember noch das Grundstück kaufte, auf dem heute der Memorial Room steht (Mariapia: «Es musste schnell gehen – wie immer bei ihm»). Nun war er auf der Fahrt zu einer Veranstaltung in Parma. Kurz vor dem Ziel prallte sein Chrysler Voyager ins Heck eines Lastwagens. Regazzoni war sofort tot. Das Wetter war gut, gesundheitliche Probleme konnten keine festgestellt werden, ebenso wenig ein technischer Defekt oder überhöhtes Tempo. «Wir wissen nicht, was geschehen ist», sagt Alessia Giorgetti-Regazzoni. «Und dabei wollen wir es auch belassen.»

Schnell, spektakulär und risikobereit

Regazzonis erstes Leben als Rennfahrer begann spät, 1963, mit 24. Nach seiner Schulzeit arbeitete Regazzoni zunächst in der familieneigenen Karosserie-Werkstatt. Nebenbei fuhr er Rennen – zum Missfallen seines strengen Vaters, den die rennbedingten Absenzen seines Sohnes störten. In den «richtigen» Rennsport rutschte er schliesslich eher zufällig. Doch Regazzoni war schnell. Über die Formel 3 und 2 kam er 1970 in die Formel 1, wo er mit Ferrari in Monza gleich den ersten Grand-Prix-Sieg feierte und in der Fahrer-WM am Ende den dritten Platz belegte. Zusammen mit Jo Siffert (1936-1971) hatte die Schweiz 1970 und 1971 in der Formel1 somit gleich zwei Grand-Prix-Sieger am Start. In der Formel 2, die er in diesem Jahr ebenfalls noch bestritt, wurde er mit dem italienischen Rennstall Tecno Europameister.

Regazzoni, der wegen Streitigkeiten mit den Tessiner Behörden nach Monaco zog, aber immer stolz drauf war, Schweizer zu sein, faszinierte mit seinem spektakulären Fahrstil, mit seiner kämpferischen Einstellung. Fünf Grand Prix gewann er insgesamt, 1974 wurde er mit drei Punkten Rückstand auf den Brasilianer Emerson Fittipaldi Zweiter der Fahrer-WM. Regazzonis Risikobereitschaft führte immer wieder zu gefährlichen Situationen, so 1973 in Südafrika, wo er einen schlimmen Unfall nur überlebte, weil der britische Pilot Mike Hailwood sofort reagierte und den bewusstlosen Regazzoni aus seinem brennenden Wagen zog. Schwere Verletzungen zog sich er aber nie zu – was ihm den Übernamen «der Unzerstörbare» eintrug. Bis zum 30. März 1980.

Fredy Lienhard sitzt in seinem Porsche Spyder RS. Dem Wagen, mit dem er sein letztes Rennen fuhr. Reto Martin (Romanshorn, 14. Oktober 2017)

In Romanshorn soll Regazzonis Erbe weiterleben

Pokale, Bilder und Autos von des «Memorial Room» in Lugano sind nun auf dem Weg nach Romanshorn, wo sie im eindrücklichen Neubau der Autobau Erlebniswelt von Fredy Lienhard ab dem 16. Oktober präsentiert werden. «Das ist ein grossartige Gelegenheit», sagt Mariapia Regazzoni, die bislang die Ausstellung hauptsächlich betreute. «Ich liebe den Kontakt mit den Besuchern, die Gespräche aber ich werde ja auch nicht jünger und möchte dem «Memorial Room» eine Zukunft sichern. Zudem bin ich sicher, dass im Autobau noch mehr Fans Clays Geschichte entdecken werden. Und Fredy hat mir den Schlüssel für die Ausstellung versprochen.»

Weitere Infos zu Clay Regazzoni finden Sie auf www.clayregazzoni.com und zum Autobau in Romanshorn unter www.autobau.ch