Mountainbike Besuch in der zweiten Heimat von Nino Schurter: «In Südafrika werde ich so oft erkannt wie in Chur» Nino Schurter trainiert mehrere Monate pro Jahr in der südafrikanischen Kleinstadt Stellenbosch. Dort hat er inzwischen viele Fans. Ein Besuch beim langjährigen Mountainbike-Dominator. Raphael Gutzwiller, Stellenbosch Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der zehnfache Mountainbike-Weltmeister Nino Schurter bereitet sich in Südafrika auf die Saison vor. Nick Muzik

Es ist warm in Stellenbosch, die Menschen sitzen an Tischen von hippen Cafés und Restaurants auf den Trottoirs. Die Studentenstadt rund 45 Autominuten entfernt von Kapstadt ist belebt an diesem Mittwochmittag. Schon von hinten ist Nino Schurter zu erkennen. Die Glatze und das Regenbogentrikot des Weltmeisters springen ins Auge, bei der Begrüssung setzt er sein spitzbübisches Lächeln auf. Der Bündner Ausnahmesportler kommt direkt von einer Trainingseinheit, sie hat ihn hungrig gemacht. Noch bevor er das Mittagessen serviert bekommt, wird er von Fans erkannt und um Fotos gefragt. Nino Schurter posiert lächelnd.

In Stellenbosch ist der 36-Jährige fast ein Lokalmatador. Der Bündner Oberländer trainiert pro Jahr rund zwei Monate in Südafrika, gerade im in der Schweiz kalten Januar bietet sich die Gegend als idealer Trainingsort an, zumal nicht nur das sommerlich warme Klima in der Weinregion passt. Die Region um Stellenbosch ist auch bekannt für viele gute Mountainbike-Trails. «Die Trainingsbedingungen hier sind perfekt», fasst er es zusammen.

Die Landschaft in Südafrika eignet sich für Nino Schurter ideal, um sich auf die Saison vorzubereiten. Nick Muzik

Als Schurter 2006 im Rahmen eines Trainingslagers zum ersten Mal nach Stellenbosch kommt, ist die an eine holländische Kleinstadt erinnernde Ortschaft unter den Mountainbikern noch weitgehend unbekannt. In den letzten Jahren sind aber immer mehr Trails dazu gekommen, die Trainingsbedingungen sind inzwischen so gut, dass im Januar ein grosser Teil der Weltspitze in Südafrika trainiert. «Ich habe hier fast die besseren Trainingspartner als in der Schweiz», meint Schurter. In der Vorbereitung werden aus Konkurrenten oft Trainingspartner.

Schurter vermietet seine Wohnung an Touristen

Seit seinem ersten Besuch vor 17 Jahren kommt Schurter jährlich nach Stellenbosch, besitzt inzwischen in der Innenstadt eine kleine Wohnung. Rund zwei Monate im Jahr nutzt er sie selber. Wenn er weg ist, vermietet er sie an Touristen. «In den letzten 15 Jahren habe ich rund zwei Jahre in Südafrika verbracht», sagt Schurter. «Dadurch konnte ich ein gutes Netzwerk aufbauen.» Physiotherapeuten, Masseure oder Krafträume sind in Stellenbosch leicht zu finden. «Das ist eine richtige Sportstadt und die Möglichkeiten sind riesig», sagt er.

Dazu kommt der grosse Vorteil, dass es zu Südafrika keine Zeitverschiebung gibt. «Ich habe ganz normal in der Schweiz trainiert, bin dann am Abend in den Flieger gestiegen und am nächsten Morgen in Kapstadt angekommen. Somit habe ich keinen Trainingstag verloren», sagt Schurter. Würde er etwa in Brasilien trainieren, bräuchte sein Körper Tage, bis er sich an die neue Zeitzone gewöhnt hätte.

Nino Schurter in seinem Element. Nick Muzik

Natürlich gibt es aber auch einige Hürden zu meistern, wenn Nino Schurter in Südafrika weilt. Nicht dabei sind nämlich diesmal Frau Nina und Tochter Lisa. Rund einen Monat ist die Familie getrennt, für die Schulferien kehrt Nino Schurter für zwei Wochen in die Schweiz zurück, dann verbringt er Zeit mit der Familie und trainiert im Bündnerland im Schnee, etwa auf den Langlaufski, danach geht es wieder zurück in das südlichste Land Afrikas.

Mountainbiken ist beliebt – weil die Strasse gefährlich ist

Dort wird der Mountainbike-Sport immer beliebter. Das zeigt sich auch daran, wie populär der Bündner in Stellenbosch ist. «Ich werde hier gleich oft erkannt wie in Chur», fasst er die Mountainbike-Euphorie in der Regenbogennation zusammen. Dass sich der Sport immer grösserer Beliebtheit erfreut, hat nicht nur damit zu tun, dass die schöne Landschaft Südafrikas ideal ist für den Mountainbike-Sport, sondern auch mit Problemen im Land.

Denn der Strassenradsport ist riskanter als das Mountainbiken. «Der Strassenverkehr hier ist sehr gefährlich. Das ist auch einer der Gründe, warum der Mountainbike-Sport populärer ist als das Strassenradfahren», erzählt Schurter. Für Trainingszwecke ist er dennoch häufig mit dem Strassenrad unterwegs. Dann entscheidet er sich für eine der Routen, die über einen ausgeprägten Pannenstreifen verfügen.

In Kapstadt bestreitet Nino Schurter am 12. März die «Cape Town Cycle Tour». Es handelt sich mit über 35000 Startern um das grösste Strassenrennen der Welt. Eine Woche später startet mit dem Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika der erste grosse Saisonhöhepunkt. Erst am 13. Mai, an Nino Schurters 37. Geburtstag, beginnt für die Mountainbiker im tschechischen Nove Mesto die Weltcup-Saison.

Grosser Erfolg im August 2022: Nino Schurter jubelt über seinen 10. WM-Titel. Sebastien Boue/ Freshfocus

Die Motivation für die neue Saison ist nach dem letzten, sehr erfolgreichen Jahr gross. Im letzten August holte sich Schurter im französischen Les Gets zum zehnten Mal den Weltmeistertitel in der Elitekategorie des Cross-Countrys, zudem sicherte er sich zum achten Mal den Sieg der Weltcup-Gesamtwertung.

«Die Erfolge im letzten Jahr sind für mich schon sehr speziell gewesen. Alles ist richtig gut aufgegangen. Das hat mir gezeigt, dass ich zwar inzwischen einer der Ältesten im Feld bin, aber noch immer Rennen gewinnen kann», sagt Schurter. «Die zwei Saisons zuvor war ich auch durch die Corona-Schwierigkeiten nicht mehr ganz so motiviert. Nun sind die Motivation und die Vorfreude auf die Saison wieder sehr gross.»

Rücktrittsgedanken sind bei Schurter noch fern

Die Hauptziele für die neue Saison steckt sich Schurter mit Siegen beim Weltcup und dem WM-Titel erneut hoch. Und dann denkt er auch schon voraus an die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Einen ganzen Medaillensatz hat er schon. «Mein Ziel ist es, nächstes Jahr wieder um Medaillen fahren zu können», sagt Schurter. Doch er schiebt nach: «Wenn ich bis dann merken würde, dass Medaillen ausser Reichweite wären, dann würde ich den Platz einem jüngeren Fahrer überlassen.» Solange er aber merke, dass er Rennen gewinnen könne, sei ein Rücktritt kein Thema.

Die Motivation für die neue Saison ist bei Nino Schurter hoch. Nick Muzik

Als sich das Gespräch dem Ende zuneigt, kommt ein Fan an den Tisch und fragt kurz: «Nino, darf ich ein Foto deines Velos machen?» – «Ja, natürlich.» Einige Minuten später verabschiedet sich Nino Schurter, schwingt sich auf sein Mountainbike, klickt seine Schuhe in die Pedale und fährt davon.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen