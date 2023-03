Wie ging sein Team mit dem Dopingfall Mathias Flückiger um?

Mountainbike Wie das Team auf die Dopingsperre von Matthias Flückiger reagiert hat und wieso seine Ersparnisse dramatisch schwinden Zwei Tage vor dem Schweizer Saisonauftakt 2023 in Gränichen präsentierte das Team «Thömus maxon» seine sportlichen Aushängeschilder. Doch wie war die Beziehung zu Teamleader Mathias Flückiger im vergangenen Herbst während der Zeit der Dopinganschuldigungen? Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mathias Flückiger mit Teamchef Ralph Näf (rechts). Maxime Schmid / KEYSTONE

Nüchtern betrachtet hielt die Teamleitung nicht Wort. Am 18. August, als die Dopingprobe von Mathias Flückiger mit Spuren der anabolen Substanz Zeranol öffentlich bekannt wurde, schrieb man auf der Homepage: «Bei Doping gilt im Team Nulltoleranz. Über die weitere Zusammenarbeit mit Mathias Flückiger wird nach dem Vorliegen der B-Probe entschieden.»

Nun, eine geöffnete B-Probe des Olympiazweiten gibt es in diesem dramatischen Fall noch immer nicht. Trotzdem ist der 34-Jährige längst wieder Teil des Teams und startet am Sonntag in Gränichen beim Schweizer Saisonauftakt. Das hat seine Logik. In den Herzen der Verantwortlichen war er eigentlich stets präsent. «Und je mehr wir über die Umstände erfuhren, desto mehr Dinge sprachen auch objektiv für seine Unschuld», sagt Teamchef Ralph Näf.

Der frühere Topbiker blickt auf die Ereignisse im Spätsommer 2022 zurück. Man sei nicht im Geringsten auf diesen Fall vorbereitet gewesen, sagt Näf. Bei der sofortigen Suspendierung sei es auch darum gegangen, den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Sponsoren, Partnern und den anderen Fahrern gerecht zu werden. Schliesslich war im ersten Moment von einer positiven Probe die Rede.

Näf und Binggeli mit grossem persönlichen Einsatz für Flückiger

Als ihm Flückigers Lebenspartnerin Lisa den Befund mitgeteilt hat, sei er geschockt gewesen. Er muste danach zwei Rollen einnehmen. Zum einen glaubte er Mathias, zum anderen sei es darum gegangen, das Team zu schützen. Noch am gleichen Tag telefonierte er allen Sponsoren und Partnern, damit sie die Nachricht nicht aus den Medien erfahren mussten.

Bald aber sei es um die Solidarität mit Mathias gegangen. Da habe er und auch Teambesitzer Thomas Binggeli viel Energie und Ressourcen in die Unterstützung des Fahrers gesteckt. Binggeli bestätigt das. Er sei ihm ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung gestanden. «In der Zeit der Unklarheit ging es aber zuerst auch darum, das Team, die Marke, das Umfeld und mich als Person zu schützen. Schliesslich ist uns der Kodex Null Doping heilig.»

Und wie erging es Flückigers Teamkollegin Alessandra Keller in jenen Tagen? Auch die letztjährige Siegerin des Gesamtweltcups spricht von einem anfänglichen Schock. Im EM-Rennen am Morgen nach der Hiobsbotschaft sei ihr Kopf nicht frei gewesen. «Selbstverständlich ist Doping im Spitzensport ein bekanntes Thema. Aber wenn es dann plötzlich so nah ist und uns als Team direkt trifft, ist das nochmals eine ganz andere Situation», sagt die Nidwaldnerin.

Enorme Ausgaben sind nicht die grösste Belastung

In den Tagen danach habe sie es so gehandhabt wie bei Prüfungen an der ETH: Warten auf das Ergebnis anstatt sich ständig fragen, wie gut es wohl gelaufen sei. «Schliesslich konnte ich diese Geschichte in keiner Weise beeinflussen.» Sie selbst sei stets überzeugt gewesen, dass Mathias unschuldig ist. Als der Angeschuldigte dann erstmals wieder im Kreis des Teams aufgetaucht ist, sei dies «ein cooles Erlebnis gewesen. Und zwar, weil alles wie immer war».

Auch Mathias Flückiger bezeichnet diesen Moment als einen der Meilensteine auf seinem Weg zurück. Auch wenn er sich nach seinem Schicksalsschlag vorgenommen hatte, «mich ganz bewusst nie für diese Geschichte zu rechtfertigen», sei ihm das erste Treffen mit all den Teammitgliedern wie ein neues Kennenlernen vorgekommen. Schliesslich schwirrten Fragen in Flückigers Kopf herum, wie: «Wie denken sie über mich? Wie gehen Sie damit um? Verurteilen sie mich?»

Eine klare Sprache spricht auch sein Bankkonto. Weil Sponsoren ihre Zahlungen vorübergehend eingestellt haben, weil die Kosten für juristische, medizinische und kommunikative Unterstützung in fünfstelliger Höhe zu bezahlen sind, weil Erfolgsprämien und Folgeverträge für einen allfälligen EM- oder WM-Titel flöten gingen und weil Flückiger befürchtet, dass sein Image wegen der Verbindung zum Wort «Doping» auch langfristig leidet, ist sein finanzieller Verlust enorm.

Auch wenn er seit einem guten halben Jahr von seinem Ersparten lebt und ihn diese Sache einen stolzen fünfstelligen Betrag kosten wird, will Mathias Flückiger nicht jammern. «Ich war stets ein sparsamer Mensch, habe Sorge zum Geld getragen und mir keine teuren Dinge geleistet. Aber dennoch erscheint es mir derzeit nicht als die grösste Sorge, dass ich nun doch so viel Geld ausgeben muss.» Sein Herzenswunsch ist nicht, dass ihm jemand das Geld zurückzahlt, sondern dass diese Dopinggeschichte schnellstmöglich vorüber ist. Mit der offiziellen Feststellung, dass er unschuldig ist.