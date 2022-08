Mountainbike-WM Jolanda Neff holt nach Aufholjagd WM-Silber – Alessandra Keller Fünfte Nach einer starken Aufholjagd holt Jolanda Neff im französischen Les Gets Silber. In einer anderen Liga fährt die neue Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot. Raphael Gutzwiller 28.08.2022, 14.30 Uhr

Holt Silber: Jolanda Neff. Maxime Schmid / KEYSTONE

Ihr eigentliches Ziel Weltmeisterin zu werden, verpasste sie zwar deutlich, dennoch jubelt Jolanda Neff, als sie in Les Gets über die Ziellinie fährt. «Ich bin unglaublich glücklich und so ein super Rennen gefahren», sagte sie im Ziel strahlend in die SRF-Kameras.

Sie hat an diesem Tag das Maximum herausgeholt und feiert an der WM mit dem Sieg der Silbermedaille einen grossen Erfolg. Zwar war Neff gut ins Rennen gestartet, brach in der Folge aber kurzzeitig ein. Auf Rang sechs liegend drehte sie aber wieder auf und kämpfte sich insbesondere dank technisch hochstehenden und schnellen Abfahrten am Ende deutlich den zweiten Rang.

Um den Titel konnte Neff nicht mitreden, weil die Französin Pauline Ferrand-Prévot in einer eigenen Liga fuhr. Mit einem überragenden Start-Ziel-Sieg holte sie sich bei ihrem Heimrennen in Les Gets Gold, sie nahm Neff im Ziel eine Minute und 35 Sekunden ab. «Ich wollte von Beginn weg Vollgas geben und eine Lücke herausfahren. Das war riskant, aber es ist perfekt aufgegangen», sagte Ferrand Prévot im Ziel. Für die 30-Jährige ist es nach 2015, 2019 und 2020 bereits der vierte Weltmeistertitel.

Alessandra Keller, die Silbermedaillen-Gewinnerin im Short Track, lieferte sich lange einen Kampf mit der Amerikanerin Haley Batten, musste sich im Kampf um Bronze aber geschlagen geben. Keller wurde in der letzten Runde auch noch von der Französin Loana Lecomte überholt und klassierte sich schliesslich als Fünfte.