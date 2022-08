Mountainbike-WM Nach überragender Fahrt: Nino Schurter ist sensationell zum 10. Mal Weltmeister Nino Schurter macht das Stängeli komplett. Dank einer hervorragender Fahrt krönt sich der Bündner zum 10. Mal zum Weltmeister. Favorit Tom Pidcock ist geschlagen. Raphael Gutzwiller 28.08.2022, 16.36 Uhr

Kann es kaum glauben: Nino Schurter freut sich über den 10. Weltmeistertitel. Maxime Schmid / KEYSTONE

Für einmal war er nicht der grosse Favorit, aber wenn es zählt, dann ist Nino Schurter einfach nicht zu schlagen. Dank einem herausragenden Auftritt an der Weltmeisterschaft im französischen Les Gets krönt sich der 36-Jährige bereits zum 10. Mal zum Mountainbike-Weltmeister. Vor 13 Jahren hatte Schurter seinen ersten Titel geholt.

«Ich kann es selber fast nicht glauben, dass ich den zehnten Weltmeistertitel geholt habe», sagt ein überglücklicher Schurter gegenüber SRF. Der langjährige Dominator seiner Sportart hat an den nächsten Triumph geglaubt, auch wenn er inzwischen der drittälteste Fahrer im Feld ist. «Für mich zählen nur noch Titel. Und wenn ich sehe, dass ich einen Titel holen kann, dann haue ich nochmals alles raus. Es ist jedes Mal eine riesige Ehre, im Weltmeistertrikot fahren zu dürfen.»

Bei der zweitletzten Abfahrt distanziert Schurter seinen Konkurrenten

Nino Schurter attackiert im richtigen Moment. Maxime Schmid / KEYSTONE

In einem ultraspannenden Rennen setzt sich Schurter durch, obwohl er zwischenzeitlich sogar gestürzt war. Den Titel verdankt der Bündner auch einer taktischen Meisterleistung. Als er in der zweitletzten Runde zunächst so wirkt, als würde er sich verpflegen, greift er völlig unerwartet an. Am Ende verbleibt mit David Valero Serrano nur noch ein Konkurrent. Der Spanier attackiert zwar immer wieder, Schurter kann sich aber an der Spitze behaupten. Bei der zweitletzten Abfahrt distanziert er Serrano schliesslich und fährt zu Gold.

Nach dem Rennen spricht Schurter von einem harten Rennen, in dem er immer wieder Druck machen wollte.« Ich wusste, dass Pidcock sehr gefährlich ist und wollte ihn distanzieren», erzählt Schurter.

Tom Pidcock ist der Geschlagene

Der Brite Tom Pidcock, angetreten als grosser Topfavorit auf den WM-Titel, fiel gleich zum Start deutlich zurück. Er machte aber Rang für Rang gut, ehe er sich wieder an die Spitze setzen konnte. Doch Pidcocks Kräfte waren, als Schurter angriff, ein wenig aufgebraucht. Später kam auch noch einen platten Hinterreifen dazu. Am Ende klassierte sich Pidcock als Vierter.

Einen herausragenden Auftritt zeigt Marcel Guerrini. Der Ostschweizer zeigt seine beste Karrierenleistung und klassiert sich am Ende als WM-Fünfter. Der Tessiner Filippo Colombo wurde Neunter.