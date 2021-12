FCL-Goalie Marius Müller warnt: Das ist kein Kindergarten

Super League FCL-Goalie Marius Müller sieht Parallelen zu Kaiserslautern und warnt: «Das ist kein Kindergarten» Torhüter Marius Müller fordert vom FC Luzern Siegeswillen im Vergleich von heute Samstag (18 Uhr) auswärts gegen den überraschenden Leader FC Zürich. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Marius Müller nach der 1:3-Niederlage in Lugano. Der Keeper aus Deutschland macht sich Sorgen um den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (21. November 2021)

Körperlich sei bei ihm alles wieder im Lot, sagt Marius Müller. Aber mental, muss der 28-jährige Deutsche zugeben, sind die Wochen seit seiner Rückkehr ins Tor sehr schwierig gewesen. «Ich habe fünf Spiele gemacht, vier davon verloren – plus ein Unentschieden. Das ärgert mich sehr, darum war ich am vergangenen Sonntag nach der Heimniederlage gegen Basel so angefressen und niedergeschlagen.»

Doch Müller will sich nicht selbst bemitleiden. Er sagt: «Wir haben das Ding verloren, das können wir nicht mehr ändern. Jetzt schauen wir nach vorne.»

Ein Tabellenerster, der nicht gefürchtet wird

Der nächste Gegner ist ausgerechnet die Überraschungsmannschaft der Saison: Der FC Zürich, seines Zeichen Tabellenführer, der die letzten drei Spiele gewonnen hat. Am letzten Sonntag feierte das Team von André Breitenreiter einen Heimsieg gegen Meister YB. Doch die Luzerner erstarren nicht in Ehrfurcht vor dem FCZ – Marius Müller stellt fest:

«Ich liebe es, gegen einen solchen Gegner zu spielen. Ich verspüre grösste Motivation, dem FCZ eine Niederlage zu verpassen.»

Das sind mutige Aussagen aus der Innerschweiz in Richtung grösste Stadt des Landes: Man bekommt das Gefühl, dass die Zürcher nicht als wahrer Leader anerkannt werden. Die knappen und etwas glücklichen 1:0-Siege gegen YB und in Sion sowie der 2:1-Erfolg bei Servette haben die FCL-Protagonisten am TV gesehen. «Wenn du oben stehst, fallen die Tore zu deinen Gunsten», weiss Marius Müller. Luzern-Interimscoach Sandro Chieffo findet sogar, dass sein Kader qualitativ besser ist als das des Widersachers vom Samstag.

Müller freut sich auf die Platzverhältnisse im Letzigrund

Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Luzerner in den letzten Jahren regelmässig erfolgreich waren gegen Zürich. Marius Müller hat in acht Direktvergleichen viermal gewonnnen, zweimal Unentschieden gespielt und nur zweimal verloren. Im Letzigrund feierte er mit dem FCL zwei Siege gegen den FCZ, kein Wunder lobt er: «Der Rasen ist hervorragend, dort kann ich hervorragende Bälle schlagen, die hervorragend ankommen.» Er freut sich spürbar auf den guten Platz, nachdem er im eigenen Stadion oft Mühe mit den Zuspielen hat.

Doch bei allen positiven Gefühlen ist sich Müller der prekären Lage bewusst. Nur zehn Zähler aus den ersten 15 Spielen sind die Bilanz eines Absteigers. Darum fordert er von sich und den Teamkollegen: «Drei Punkte beim FCZ, drei Punkte bei GC und drei Punkte gegen Servette Genf müssen unser Anspruch bis zur Winterpause sein!»

Zu viele Déjà-vu-Erlebnisse mit seiner Zeit in Lautern

Der frühere RB-Leipzig-Profi rennt seinen Zielen mit dem FCL hinterher: «Ich bin im Sommer 2019 nach Luzern gekommen, um mindestens um Platz 3 zu spielen. Darum ist der fünfte Rang der Vorsaison für mich kein Erfolg.» Anspruch und Wirklichkeit klaffen in der laufenden Saison des Cupsiegers weit auseinander.

«Wie wir unsere Spiele verlieren, das erinnert mich an den Abstieg mit Kaiserslautern.»

Er wolle den Teufel nicht an die Wand malen, aber warnen will er seine Mitspieler und alle im und um den Klub, die immer davon reden, «dass wir es mit einer starken Rückrunde immer wieder hinbekommen haben». Er sei der Letzte, der sich nicht auch eine überragende zweite Saisonhälfte erhoffe. «Doch das ist kein Kindergarten. So wie es bei uns gerade läuft, widerspiegelt sich vieles aus meiner Zeit bei Lautern. Da hatten wir schwache Saisons auch zweimal mit erfolgreichen Rückserien gerettet, doch beim dritten Mal konnten wir uns nicht mehr befreien – und sind abgestiegen.»

Luzerner Potenzial grösser als damals in Kaiserslautern

Immerhin ist Marius Müller überzeugt, beim FCL mehr Potenzial zu haben als 2018 beim Abstieg aus der 2. Bundesliga mit dem vierfachen Deutschen Meister. «Wir waren damals zu schlecht mit Lautern, hier ist die Qualität besser.»

Zum Vergleich die Spiele der drei Tabellenletzten bis zur Winterpause (18 Runden):

St. Gallen (8. Platz) 15 Punkte: GC (h), Lugano (h), Zürich (a).

Lausanne (9. Platz) 11 Punkte: Basel (a), Zürich (h), Sion (a).

Luzern (10. Platz) 10 Punkte: Zürich (a), GC (a), Servette (h).

