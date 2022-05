Nachwuchs-Elite Stadtlauf Luzern: David Kerber gewinnt Rennen

Luzerner Stadtlauf Mumm für den WM-Traum geholt: David Kerber aus Kehrsiten gewinnt das Nachwuchs-Elite-Rennen Mittelstrecken-Spezialist Navid Kerber aus Kehrsiten gewinnt das Elite-Nachwuchsrennen der Männer und tankt Moral für die kommende Bahnsaison. Jörg Greb Jetzt kommentieren 01.05.2022, 09.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

David Kerber aus Kehrsiten gewinnt das Nachwuchs-Elite-Rennen der Männer (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 30. April 2022)

Das war ein besonders genüssliches Schaulaufen für den Athleten der LA Nidwalden: Der noch nicht 19-jährige Navid Kerber aus Kehrsiten demonstrierte auf den kurzen Altstadtrunden, dass er der «l’homme à battre» ist. «Locker», so sein Empfinden, ging er das Rennen über die 2,470 km an. An der Spitze präsentierte er sich trotzdem. Und im Musegg-Aufstieg «begann er zu drücken». Rasch stellte er fest, dass die Widersacher mit dieser Pace-Verschärfung Mühe bekunden. Auf der zweiten Runde (von 3) schaffte Navid Kerber genau in diesem Anstieg die Vorentscheidung. «Ich habe schnell ins Rennen gefunden und meine Beine und meine Überzeugung sind im Verlaufe des Rennens immer besser geworden», so der Kehrsitener.

Coole Erfahrung für den Rekruten

Die für Kerber eher lange Distanz versetzte den Teilnehmer der U20-EM und der Cross-EM 2021 nicht in Sorge. Vielmehr sah er das Positive: «Dieses Rennen passt zu meinem Saisonaufbau.» Noch trainiert er wenig im intensiven Bereich, welcher auf einen 800-m- oder 1500-m-Läufer wie ihn zugeschnitten wäre. Das hat seine Gründe: Kerber befindet sich in der Rekrutenschule – zwar nicht in der Sportler-RS, aber eingestuft als qualifizierter Sportler, der sein Training auch im Militär betreiben kann.

Kerbers Absicht ist es, trotz Militär möglichst viel herauszuholen. Über die Strecken von 800 m und 1500 m liebäugelt er mit der Limite und der Selektion für die U20-Weltmeisterschaften von Anfang August im kolumbianischen Cali. Auch hier wäre es eine Premiere für den bald 19-Jährigen. Schafft Kerber die Limite(n) und hat zudem die Chance, in der Schweizer Hierarchie unter den besten Zwei aufgeführt zu werden. «Die Dichte in meinen Disziplinen ist sehr hoch», sagt Kerber.

Aline Ramseier war beim Altstadt-Plauschrennen für die SLRG Luzern am Start. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Teilnehmende des Solidaritätslaufs überqueren die Brücke. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Adrian und Max Oggier aus Gisikon nahmen am Familienlauf teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Pflotschnass – das wurde auch Läuferin Liv Seeger aus Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Sandra Baiker und Karl Lustenberger, beide aus Marbach, nahmen am Lauf teil. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Verenkungen beim Einturnen gehören dazu. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Ein Start bei bestem Wetter – so soll es sein. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Liam Francisco Rüegg aus Malters hat ein Wägeli dabei. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Frank (links) und die Familie Subramani sind kurz nach dem Start gleichauf. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Gute Stimmung beim Publikum des Stadtlaufs. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Diese Schüler geben beim Start alles. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Mit Zuversicht an den Lauf – Silas Brunner (mitte, schwarzes T-shirt) aus Luzern macht es richtig. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Diese Schülerinnen und Schüler starten ihren Lauf gemeinsam. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Die neuen Ehrenmitglieder des Vereins Luzerner Stadtlaufs Ueli Kaltenrieder und Urs Grüter. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Der Stadtlauf war für viele Familien ein Highlight. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Isaac und Rumi Chambi aus Hochdorf flitzen über die nasse Strasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Janne und Claudia Blum (die beiden links) sind aus Sachseln angereist. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Arnold kommt aus Luzern und nimmt zu viert teil. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Aaron Hausheer aus Ballwil läuft im Doppelpack. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Auch für das Publikum war der Stadtlauf ein Erlebnis. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Der Startbereich. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022) Die Familie Lindegger (rechts) aus Horw zeigt grossen Elan beim Einturnen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Luca, Nalia und Nika Della-Giacoma aus Rothenburg überqueren die Ziellinie. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Nadine Hunziker aus Luzern überquert die Ziellinie zu zweit. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Startbereich des Familienlaufs. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Endspurt vor dem Ziel! Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Familenlauf am Luzerner Stadtlauf am 30. April 2022 auf der Bahnhofstrasse in Luzern. (Eveline Beerkircher, Luzern , 30. April 2022) Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Katarina, Melanie, Jeannette und Robin Huber machen ein Selfie. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Einturnen ist wichtig – das weiss auch die Familie Lindegger aus Horw. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Grosser Stolz bei der Familie Röösli aus Nottwil im Zielbereich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Cornel Weiss aus Edlibach startete für die Balmer-Etienne Rangers. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Auch der Hund schaut dem Familienlauf zu. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Gespannte Blicke beim Einturnen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Ein Erinnerungsbild muss sein. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Feuerwehr schaffte es mit Vollmontur ins Ziel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Offenbar durften auch Löwen teilnehmen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Nicolas Fehlmann (mitte) aus Meggen nahm am Familienlauf teil. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Die Familie Baruffol hat offenbar Spass am Laufen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Roberta und Flavio Zberg rannten beide, Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Jasmin Kuehnast reiste aus Potsdam an. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Hug-Guetzli sind auch auf dem Weg. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die musikalische Begleitung darf nicht fehlen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Viele junge Läuferinnen und Läufer waren dabei. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Hier gibt es grossen Support. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Familie Mengiardi aus Kriens (vorne) ist dabei. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) «Unterwasser» steht auf den Kopfbinden – sehr passend auch zum Wetter. Photo:roger Gruetter / rogergruetter.com Tobias und Mattia Rothenfluh aus Luzern waren am Familienlauf. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Regierungsrat Guido Graf (Die Mitte) war Ehrenstarter am Solidaritätslauf. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch sein Regierungsrats-Kollege Paul Winiker (SVP) war dabei. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Die «Mitte»-Kantonsräte gingen mit blauen Ballons an den Start. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Regenponchos waren an diesem Stadtlauf beliebt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Zahlreiche Familien sind unterwegs. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Die Becher füllen sich im Regen von alleine. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Danis Maurer aus Eschenbach ist im 4. Schuljahr. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Startbereich. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Kleiner Fan auf der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30. April 2022) Malea und Hubert aus Schenkon sind sportlich unterwegs. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Wing Wing, Paxson, Ellie und Max Cheng blicken glücklich in die Kamera. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Stolz präsentieren Noah und Nina Hodel aus Altishofen ihre Medaillien. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Stolz, im Ziel angelangt zu sein, ist gross. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Glück gehabt: Diese Läufer und Läuferinnen haben Sonnenstrahlen erwischt. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Rege war strömend – die Laune trotzdem gut. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Das Nass auf dem Boden hält diese Sportler nicht ab. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Ein Foto der Läufer und Läuferinnen konserviert den Moment für die Ewigkeit. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Einwärmen muss sein! Das wissen auch Sabrina und Valery Bucheli mit Herger Leandro, Nevin, Finn und Luca. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Mujinga Kambundji gibt eine Autogrammstunde. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Ein Foto mit dem Lauf-Idol. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Elin Thaler aus Luzern (links) rennt fast gleichauf mit Sara von Atzigen aus Alpnach Dorf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Judith Stocker aus Adligenswil hat vierbeinige Begleitung dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Mit der richtigen Deko kann man auch schlechtem Wetter trotzen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Lea Dickenmann aus Schötz wird von den Zuschauenden angefeuert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Diese Gruppe lässt sich vom strömenden Regen nicht aufhalten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Thomas Egli startete für die Stadt Luzerner Feuerwehr. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Abul Kalam Alanis rennt für die Gruppe jato-Düsenbau AG durch die Luzerner Altstadt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Nino Liechti aus St. Erhard ist gut ausgerüstet, um für die Gruppe Ramseier zu rennen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Eva Janosik aus Merlischachen startete für die Gruppe Sonnmatt Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Die ganz kleinen Teilnehmer hatten Spass. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Ein Selfie durfte nicht fehlen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Hand in Hand rennt es sich gleich besser. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP) liess sich am Stadtlauf blicken. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Léonie Christen (rechts) kommt aus Buochs und startete um 17 Uhr. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Noel Lüdi (rechts) kommt aus Roggwil und rennt für die Gruppe Hirslanden Klinik St. Anna. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Rahel Tanner aus Arth (rechts) startete in der Kategorie Mädchen U16. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Daniel Zihlmann (vorne links) aus Nottwil ist Teil der Gruppe «Team David». Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Die Gruppe HPZ Schüpfheim, in passenden T-Shirts gewandet, ist am Stadtlauf dabei. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Evelyne Prudente aus Adligenswil sprintet für die Gruppe «ewl Happy Runners». Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, mögen sich die wetterfest angezogenen Läufer und Läuferinnen gedacht haben. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Vorfreude bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war gross. Bild: Roger Grütter (Luzern, 30. April 2022) Der Nässe trotzen müssen auch die Fans am Strassenrand. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Luzerner Gassen sind gefüllt. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Im Wagen mitzureiten ist auch eine angenehme Art, den Luzerner Stadtlauf zu meistern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Das Familienrennen trotzt dem nassen Wetter. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Auf die Plätze, fertig, los! Was sonst mit der Lehrperson im Unterricht geübt wird, lässt sich am Schülerrennen anwenden. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Der Start des Schülerrennens. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Die Firmengruppe Xund posiert bei der Lukaskirche vor ihrem Start. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022) Motiviert bis zum Ziel: Da hilft sicher auch die schöne Fassaden-Kulisse. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Ein bisschen nass auf der Strasse? Das hält die jungen Läuferinnen und Läufer nicht ab. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Die Familien- und Kinderläufe am Samstagnachmittag sind beliebt. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Auch für die musikalische Unterhaltung wurde gesorgt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.04.2022) Auch im Regen sind Gross und Klein dabei. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Ein kurzes Gewitter "erfrischt" die Läuferinnen und Läufer. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Jan Gretener aus Hochdorf ist mit seiner Familie unterwegs. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Auch heuer sind viele Familien dabei. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Das Familienrennen startet! Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 30. April 2022) Grosses Gedränge vor der Kapellbrücke. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Sicht an der Reuss entlang. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Der Startschuss - es geht los. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022) Der Luzerner Stadtlauf 2022 startet. Bild: Swiss Image (Luzern, 30. April 2022)

Der grosse Name des U18-Siegers

Den Sieg am Elite-Nachwuchsrennen sieht Kerber als «extrem coole Erfahrung». Die Ambiance mit den vielen lautstarken Zuschauern, den verwinkelten Gässchen und das ideale Umsetzen seiner Taktik bildeten eine hervorragende Basis. Daraus vermochte er sein Potenzial zu entfachen. Kerber gewann vor Matthieu Bührer (Villars-sur-Glâne) und Keanu Simasotchi (Lonay), beides Namen mit Ausstrahlung.

Und auch dieser Bührer kam zu einem Sieges-Check, obwohl er Kerber hatte den Vortritt lassen müssen – als Schnellster bei den U18 nämlich. Der noch nicht 16-jährige Freiburger ist Sohn der ersten Schweizer OL-Weltmeisterin (1995) und Jungfrau-Marathon-Rekordhalterin Marie-Luce Romanens und des vierfachen OL-Weltmeisters Tom Bührer. Die Eltern wie auch seine jüngere Schwester fieberten und feierten in Luzern mit. Der «Familienausflug» mit der langen Anreise machte sich bezahlt. Doch trotz des Erfolgs: Der talentierte junge Mann aus Villars-sur-Glâne sieht sich primär als OL-Läufer – auch wenn er sich in der Leichtathletik (Cross und Strasse) immer wieder behauptet.

Einen in Leichtathletik-Kreisen bekannten Namen trägt auch der drittplatzierte Keanu Simasotchi. Sein Vater wie auch seine Tante zählten zur nationalen Elite.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen