Flavia Stutz ist wieder fit – und wird am Luzerner Stadtlauf 2.

Musegg Classic «Der Luzerner Stadtlauf gehört zu meinen Lieblingsrennen»: Flavia Stutz ist wieder fit – und wieder ambitioniert Für die regelmässige Stadtlauf-Podestläuferin Flavia Stutz aus Luzern ist die Rückkehr nach der Pandemiepause eine besondere Freude – verbunden mit einem weiteren Kategoriensieg. Jörg Greb Jetzt kommentieren 01.05.2022, 11.40 Uhr

Flavia Stutz lief beim Musegg Classic auf Zweite ins Ziel. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 30. April 2022)

«Endlich wieder dieses Gefühl und diese Stimmung!» Unterwegs auf der 7 Kilometer langen Strecke der Musegg Classic genoss Flavia Stutz das Laufen und spürte dabei, dass Gefühle und Erinnerungen an frühere Stadtläufe aufstiegen. Da vermochten auch die fordernde Strecke und der hohe Rhythmus nichts zu verändern. Die gebürtige Luzernerin aus Ufhusen lief hinter Priska Auf der Maur auf Rang 2 bei den Frauen – und errang den Sieg bei den Frauen 20.

Bis vor vier Jahren war der Stadtlauf für Flavia Stutz ein unabdingbares Muss. Und sie hat ihn mitgeprägt. Bei ihrer Premiere im Jahr 2008 lief das Talent von der Läuferriege Gettnau im jüngeren Jahrgang bei den U14 sogleich auf das Podest – Rang 3. Und die Topränge sollten sich addieren. Im Folgejahr siegte sie. Fünf weitere Male stand sie danach nochmals auf der obersten Podeststufe, zuletzt 2018 bei den Frauen 20. 2019 aber fehlte sie verletzungsbedingt (Knie). Und dann folgte die Pandemie – mit einer Absage und einer Light-Version. Und etwas, was fehlte im Frühling.

Wieder fit – und wieder ambitioniert

Jetzt, 2022, ist der Stadtlauf zurück, und auch Flavia Stutz ist wieder fit. Anfang März feierte die mittlerweile 25-Jährige ein beflügelndes Comeback. An den Schweizer Crossmeisterschaften in Regensdorf gewann sie im Langcross und verteidigte damit ihren Titel aus dem Jahr 2019. «Das war ein Riesenaufsteller», sagt Stutz noch jetzt voller Rührung. Erhofft hatte sie sich einen Podestrang – dass es sogleich zum Sieg reichen würde, stellte die umso grössere Genugtuung dar. Bescheiden sagt sie aber auch: «Ich hatte das Glück auf meiner Seite, wären Chiara Scherrer, Nicole Egger oder gar Fabienne Schlumpf über diese Distanz angetreten, hätte ich kaum triumphiert.»

Für einen besonderen Kick hätte dieser Cross-Triumph gesorgt, so Stutz, «das beflügelte», und sie bemerkte weiter: «Ich fühle mich seither bestärkt und glaube wieder an meine Ziele – und ich gebe im Training noch mehr Vollgas.» Geblieben ist der Bezug zum Stadtlauf: «Für mich zählen die Stadtläufe zu den schönsten Lauferlebnissen überhaupt», sagt sie. Die Stimmung am Heimrennen empfindet sie als «besonders cool». Nicht überraschend deshalb ihre Wertung: «Der Stadtlauf gehört zu meinen Lieblingsrennen.»

Fokus in diesem Jahr auf Bergläufe gerichtet

In ein Dilemma geriet Flavia Stutz deshalb in diesem Jahr. In diesem Sommer will sie primär auf Bergläufe setzen – und sie steuert die Berglauf-EM von Anfang Juli in Palma de Mallorca an. Um sich zu qualifizieren, muss sie sich an einigen Selektionsläufen bewähren. Der erste: Der «Tüfelsschluchtlauf» in Hägendorf fand nur rund 24 Stunden vor dem Stadtlauf statt. «In Bezug auf die Leistung am Stadtlauf ist dies gewiss nicht ideal gewesen», sagt sie, «aber diesen Kompromiss musste ich eingehen.» Und mit Rang vier gegen die Schweizer Elite glückte ihr auch dort ein befriedigendes Resultat. Einfacher integrieren ins Programm liess sich eine weitere Herzensangelegenheit: ein weiterer Start am Stadtlauf. Den Familienlauf bestritt sie mit der Tochter des ehemaligen LG-Gettnau-Vereinspräsidenten, mit Ilaria Elvedi. Für die Achtjährige ist Flavia Stutz so etwas wie ein Idol.

Im Hinblick auf den Sommer und die Hauptziele dieser Saison soll dieses Wochenende aufbauenden Charakter haben. Flavia Stutz will sich ihrer neuen Ausrichtung widmen. Nach der Berglauf-EM freut sie sich vor allem auf den Klassiker Sierre–Zinal von Mitte August. In weiteren Berg- und Trail-Läufen will sie ihr Talent unterstreichen. Und die sportlichen Aktivitäten versteht sie zu kombinieren mit ihrer 80-Prozent-Anstellung als Gärtnerin/Floristin in der Stiftung für Schwer­behinderte in Emmen-Rathausen. Noch ist dieses Umfeld neu, «noch darf ich vieles lernen», wie sie sagt. Die Begeisterung aber ist da. Und eine ideale Kombination zwischen Beruf und Sport scheint gegeben.

