Nach der grossen Karriere In einer Biografie gewährt Giulia Steingruber erstmals einen tiefen Einblick in ihr Privatleben: «Desirée fehlt mir jeden Tag» Von Erfolgen und Schicksalsschlägen – sieben Monate nach ihrem Rücktritt ist eine Biografie über Giulia Steingruber erschienen. Das elfte Kapitel ist das berührendste. Patricia Loher 26.04.2022, 18.00 Uhr

Giulia Steingruber einen Monat nach ihrem Rücktritt an einem Interviewtermin in St.Gallen. Tobias Garcia (St.Gallen, 9. November 2021)

Sie sei stolz, teilt Giulia Steingruber via soziale Medien mit und hält ihre Biografie in die Kamera. Seit der vergangenen Woche ist das 184 Seiten starke Buch über das Leben und die Erfolge der 28-jährigen Gossauerin im Handel erhältlich.

Autor ist David Wiederkehr, selber ein ehemaliger Turner. Der Sportjournalist bei «Tamedia» hat Steingruber in den vergangenen Jahren eng begleitet und zeichnet ihren Aufstieg an die Weltspitze so genau nach wie noch niemand zuvor.

Der Verfasser und auch die Turnerin vermitteln ein detailliertes Bild einer aussergewöhnlichen Karriere in einer der anforderungsreichsten Sportarten überhaupt: Es geht um Schwierigkeiten nach dem Umzug mit 14 Jahren nach Magglingen, Unstimmigkeiten mit dem Schweizerischen Turnverband STV, grosse Erfolge, schwere Verletzungen, Reisen und Burn-out-Symptome.

Die Privatsphäre als wertvolles Gut

Im Buch gewährt die Familie auch einen Einblick in das Privatleben, das geprägt war von der schweren Behinderung der älteren Tochter Desirée und den Anforderungen im Spitzensport an die drei Jahre jüngere Giulia.

Während ihrer Karriere hielten sich sowohl die Turnerin als auch die Eltern zurück mit Informationen aus dem Familienleben. Im Buch kommt zur Sprache, weshalb das so war.

«Ihr schwierigster Spagat», lautete der Titel einer Geschichte in der «Schweizer Illustrierten» vor der Turn-WM 2011. Die Familie habe sich unwohl gefühlt mit der Story, heisst es in dem Buch. Und weiter: «Wir wurden überrumpelt», so Vater Kurt. Mutter Fabiola ergänzt:

«Sie haben uns erwischt.»

Immerhin hätten die Abwehrreflexe der Eltern noch rechtzeitig eingesetzt, als es darum gegangen sei, ob Desirée mit aufs Foto könne, schreibt der Autor. Die Familie war sensibilisiert, die Privatsphäre nun ein wertvolles Gut.

«Ich verstehe die Perspektive jetzt»

Fabiola Steingruber spricht aber auch über den Kontrast in ihrem Leben. Diese beiden extremen Welten seien für die Eltern schwierig zu greifen und zu begreifen, heisst es. «Ernsthaft: Wieso sollte jemand sein Leben riskieren und solch verrückte Dinge tun?», fragt die Mutter selbst heute noch.

Giulia Steingruber 2019 am Swiss Cup 2019 in Zürich. Walter Bieri/Keystone

Giulia gehe das nahe: «Ich verstehe ihre Perspektive jetzt. Sie wollte der einen Tochter ein halbwegs normales Leben ermöglichen – und die andere geht ein solches Risiko ein.»

Eine Bronzemedaille für die Schwester

Das elfte Kapitel ist das berührendste: «Zu Bronze im Gedenken an Desirée» heisst es. 2017, im Alter von 26 Jahren, verstarb Desirée Steingruber an den Folgen einer viralen Lungenentzündung. Giulia Steingruber sagt:

«Es ist schwierig zu akzeptieren, dass Desi nicht mehr da ist. Sie fehlt mir jeden Tag.»

Für die Turnerin galt es, die Trauer um Desirée zu verarbeiten, zudem stand nach einer Fussoperation der Wiederaufbau an. Trotzdem holte Steingruber im selben Jahr an der WM in Montreal die Bronzemedaille am Sprung. Im Buch wird 2017 als das vielleicht speziellste Jahr in der Karriere der Gossauerin bezeichnet.

Das Titelbild der Biografie von Giulia Steingruber. PD

Die Olympiabronzegewinnerin von 2016, die im vergangenen Oktober als erfolgreichste Schweizer Turnerin der Geschichte zurückgetreten ist, war 2011 an der EM Berlin in die Weltspitze gesprungen: «Als wir zur Europameisterschaft reisten, wussten wir nicht, wie gut Giulia wirklich ist. Oder dass sie einen Sprung namens ‹Tschussowitina› kann. Wir wussten noch nicht mal, was ein ‹Tschussowitina› ist. Eigentlich weiss ich das bis heute nicht», so Vater Kurt Steingruber.

«Giulia. Ihr Weg». David Wiederkehr. Weber Verlag AG, Thun/Gwatt, 184 Seiten, 39 Franken.