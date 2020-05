«Es ist gewaltig, was hier passiert»: Krienser Karateschule wird nach Öffnung überrannt Die Auflagen des Bundes sind gross. Doch der Enthusiasmus des Krienser Karatetrainers Toni Romano ist grösser. Stephan Santschi 22.05.2020, 19.00 Uhr

«Wahnsinnige Auflagen, doch wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind mit ganzem Herzen dabei.» Mit diesen Worten meldete sich Toni Romano am Tag der Wiedereröffnung zurück. Zu Beginn der letzten Woche durften im Rahmen der gelockerten Corona-Massnahmen auch Karate-Center wieder ihre Türen aufmachen. «Der Grossteil der rund 800 Dojos in der Schweiz bleibt aber weiterhin zu, weil den Betreibern der Aufwand momentan zu gross ist», sagt Romano und fügt an: «Das finde ich schade. Eine Krise ist eine Chance. Wir sollten die Leute jetzt motivieren.»

Der Krienser hat die Karateschule Taisho vor 37 Jahren alleine aufgebaut. Heute verfügt sie mit dem Label «Swiss Leading Karate Dojo» über die höchste Auszeichnung, gilt als Stützpunkt von Swiss Olympic und ist auf die Standorte Kriens, Luzern und Altdorf verteilt. Zweifel, ob sich die Leute in die Kampfstätte zurück wagen, hatten er und seine Frau Mariann durchaus. «Wir rechneten vielleicht mit 50, 60 Prozent Nachfrage. Doch was hier nun passiert, ist gewaltig, wir sind platt. Mit Ausnahme von Menschen der Risikogruppe kommen alle.» In Zahlen ausgedrückt: 320 der 350 Mitglieder zwischen 5 und 75 Jahren frönen wieder der fernöstlichen Kampfkunst. «Die Leute wollen sich bewegen, sich abreagieren und suchen soziale Kontakte.»

Töggel markiert, wo Athlet trainieren darf

Dass auch Romano mit seinem Team ins Schwitzen kommt, zeigt ein Besuch im Krienser Dojo.

Schon am Eingang herrschen spezielle Regeln. «Jeder zieht draussen die Schuhe aus, desinfiziert sich die Hände und geht alleine in die Trainingshalle. Erst dann darf sich der nächste die Schuhe ausziehen», erklärt Romano. Die Kabinen sind geschlossen, umgezogen und geduscht wird zu Hause. Im ersten Stock befindet sich eine grosse Trainingshalle, im Keller eine kleinere Kampfmatte. In der Mitte der grossen Halle steht neu eine Trennwand. Auffällig sind die vier Töggel in jeder Raumhälfte. «Sie markieren den Bereich, in dem die Sportler trainieren dürfen. Damit sie sich nicht zu nahe kommen.»

Elio Romano, Moira Dillier (Mitte) und Elena Rösch (rechts) im vollen Trainingseinsatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 15. Mai 2020)

Aktuell darf Romano nur Schulungen in Vierergruppen anbieten, Körperkontakt ist nicht erlaubt. Dort, wo sonst bis zu 30 Athleten auf einmal für Betrieb sorgen, verfügt man nun über weniger Kapazität. «Im Vorfeld konnten sich die Leute auf Doodle eintragen und selber Gruppen bilden. Mit Telefongesprächen machten wir den Feinschliff.» Wichtig: «Wer sich für einen bestimmten Platz entschieden hat, muss den behalten. Wechseln ist jetzt nicht mehr möglich.»

Kreative Übungen ersetzen Kampf mit Gegner

Nach jeder 45-minütigen Lektion kommt es zu einer viertelstündigen Reinigungsaktion. «Wir wischen den Boden und die Trainingsgeräte mit Desinfektionsmittel ab.» Der Lappen des Nassbesens muss jedes Mal gewechselt werden. «Zudem lüften wir das ganze Gebäude durch», sagt Romano. Dass die Tage dadurch länger werden, versteht sich von selbst, manchmal wird von 7 bis 21.30 Uhr trainiert. «Anstatt sechs Lektionen bieten wir täglich zehn bis zwölf an.» Drei vollamtliche Trainer und neun Teilzeitangestellte sind voll ausgelastet. «Klar ist der Aufwand gross, doch wenn es sein müsste, würden wir zehn Jahre so weitermachen.» Er ist überzeugt, dass man mit einer Qualitätssteigerung aus der Krise herauskomme. «Wir gestalten das Training individueller, das stösst auf grossen Anklang.»

Da aktuell in Kampfsportarten noch keine Lockerung für Spitzenathleten bestehen, dürfen auch die Mitglieder der Taisho-Wettkampfgruppe keinen Körperkontakt haben. Dabei ist gerade die Wettkampfform Kumite auf Zweikämpfe ausgelegt. Die Sportschüler Elio Romano (17-jährig), Moira Dillier (16) und Elena Rösch (14) nutzen deshalb neben Übungen am Sandsack und mit dem Punchingball auch kreative Ideen, um das Duell mit dem Gegner zu simulieren.

Elio befestigt einen Tennisball mit einem elastischen Band an seiner Mütze. Dann schlägt er mit der Faust gegen den Ball, der jeweils auf sein Gesicht zurückschnellt. «Wir machen das Beste draus, sind flexibel», sagt er. Elena kombiniert Einradfahren mit dem Üben von Armtechniken. «Dadurch halte ich die Körperspannung hoch. Zu Stürzen kommt es trotzdem», erzählt sie lächelnd. Moira boxt am Ende eines kräfteraubenden Parcours Kunststoffbälle weg, die ihr zugeworfen werden. «Das Kumite-Training fehlt mir, so muss ich mich vermehrt selber pushen», gesteht sie.

Fokus liegt weiterhin auf der Europameisterschaft

Für sie alle steht fest: Wenn der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann, soll die Konkurrenz überrascht werden. Trotz vieler abgesagter Wettkämpfe im In- und Ausland steht die im Oktober stattfindende Shotokan-EM in Moskau weiterhin im Fokus. Sorgt das fehlende Sparring nicht für einen Rückschlag im Aufbautraining? Toni Romano schmunzelt und sagt: «Würde die EM morgen beginnen, wären wir bereit.»