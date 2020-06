Matchbericht & Noten Nach «eklatanten Fehlern» zum Unentschieden «gepusht» – der FCL gegen Servette mit grosser Leistungssteigerung Endlich! Im dritten Anlauf erringt der FC Luzern gegen Aufsteiger Servette den ersten Punkt. Das 2:2-Unentschieden ist gerecht, der FCL präsentiert sich in der zweiten Halbzeit wie verwandelt. Daniel Wyrsch 27.06.2020, 23.12 Uhr

Die Luzerner bejubeln ihren Doppeltorschützen Francesco Margiotta (Mitte).

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. Juni 2020)

Luzern-Trainer Fabio Celestini musste in diesem Spiel leiden. Der 44-jährige Waadtländer enervierte sich über die Entscheide des Schiedsrichters, aber ebenso über die zahlreichen Fehler seiner Spieler. Nach dem Match stellte sich Celestini hinter seine Mannschaft, verteidigte besonders das Defensivverhalten während der ersten Halbzeit. «Servette hatte keine Torchance, machte aber zwei Tore», sagte der Coach. Und:

«Zwei eklatante Fehler führten zu den beiden Gegentoren.»

Damit wollte er sagen, dass er insgesamt mit der Leistung seiner Hintermannschaft zufrieden war, aber der frühe 0:1-Rückstand (5.) und das 0:2 kurz vor der Pause unnötig gewesen seien.

Dem 0:1 von Boris Cespedes war ein Fehlpass von Captain Lucas Alves vorausgegangen. «Lucas unterlief noch ein Fehler, aber er ist auch nur ein Mensch, jedem können Fehler passieren», sagte Celestini. Beim 0:2 durch Timothé Cognat wurde die gesamte Abwehr vom kräftigen Servette-Stürmer Grejohn Kyei ausgehebelt. Der Franzose setzte sich im Kampf um den Ball gegen Innenverteidiger Marco Burch durch. Die Hereingabe ging quer durch den Strafraum, Cognats Schuss wurde unglücklich und unhaltbar von Rechtsverteidiger Simon Grether ins eigene Tor abgelenkt.

Voca bleibt lange draussen, Emini bekommt Lob vom Trainer

Überhaupt hinterliess der FCL in der ersten Halbzeit den Eindruck einer unorganisierten Mannschaft. Etwas salopp ausgedrückt, sahen die Luzerner phasenweise wie ein Hühnerhaufen aus. Wegen Magenproblemen war das defensive Gewissen im Mittelfeld, Idriz Voca, rund 70 Minuten auf der aktuellen Ersatzbank, der Haupttribüne, geblieben. Doch Celestini verteidigte hinterher auch das ziemlich offen spielende Dreiermittelfeld, das dieses Spiel begonnen hatte. Allen voran den jungen Lorik Emini (20), der bis zur Ersetzung durch Voca im Aufbauzentrum agierte. «Lorik hat ein super Spiel gemacht», fand der FCL-Coach.

Die Noten der FCL-Spieler

Marius Müller, Torhüter: Note 4,5.

Bevor er sich auszeichnen kann, steht es 0:2. Er hält den Routis-Freistoss, hat sonst nicht viel zu tun.

Simon Grether: Rechter Verteidiger: Note 3

Lenkt vor der Pause den Schuss von Cognat zum 0:2 ins eigene Tor, auch sonst spielt er eher unglücklich. Lucas Alves, Innenverteidiger: Note 3.

Sein Fehlpass leitet das frühe 0:1 ein. Mit zunehmender Spielzeit fängt er sich und spielt wie man ihn sonst kennt. Marco Burch, Innenverteidiger: Note 3.

Gegen den körperlich starken französischen Stürmer Kyei hat er einen schweren Stand und zahlt Lehrgeld. David Mistrafovic, Linker Verteidiger: 3,5

Licht und Schatten wechseln sich bei ihm ab, gute öffnende Pässe und dann Zuspiele, die nicht ankommen. Marvin Schulz, Rechtes Mittelfeld: Note 5.

Er hält von Anfang an dagegen und ist in der zweiten Halbzeit der Ursprung für die beiden FCL-Tore. Lorik Emini, Zentrales Mittelfeld: Note 4.

Beginnt nervös, foult Stevanovic hart und sieht Gelb. Dann steigert er sich und ist Assistgeber zum 2:2. Darian Males, Linkes Mittelfeld: Note 3.

Fängt recht gut an, dann baut er ab. So fehlerhaft hat der talentierte Jungprofi noch nie bei den Profis gespielt. Ibrahima Ndiaye, Rechter Stürmer: Note 3.

Ihm unterlaufen technische Fehler wie noch nie im Luzern-Dress, auch seine Pässe kommen zu selten an. Francesco Margiotta, Mittelstürmer: Note 5,5.

Als Goalgetter steht er richtig beim 1:2 (60.), und trifft fünf Minuten später mit einem Kunstschuss zum 2:2 . Ryder Matos, Linker Stürmer: Note 4,5.

Er ist sehr aktiv und ermöglicht Margiotta den 1:2-Anschlusstreffer mit einem Schuss, den Frick abprallen lässt. Pascal Schürpf, Linker Stürmer: Note 4,5Mit viel Schwung kommt er ins Spiel, flankt scharf zur Mitte vor dem 2:2. Trifft in der 94. Minute fast zum 3:2. Idriz Voca, Zentrales Mittelfeld: Note 4.

Wegen Magenproblemen bleibt er zuerst auf der Bank. Er hilft nach seiner Einwechslung, das Spiel zu organisieren.

Nicht bewertbar: Blessing Eleke

Auf jeden Fall konnte Lorik Emini auf der verantwortungsvollen Position sicher sehr viel lernen. Nach einem überharten Foul gegen Miroslav Stevanovic (34.) hatte er Glück, nur die gelbe Karte zu bekommen. Kurz bevor er das Spielfeld verliess, liess der Zuger Emini den Ball mit der Brust zu Francesco Margiotta abtropfen. Der Turiner schlenzte das Spielgerät mit dem linken Fuss unhaltbar für Servette-Goalie Jérémy Frick zum 2:2-Endstand (65.) in die Torecke. Ein spektakulärer Kunstschuss zum neunten Liga-Treffer der Nummer 9.

Das Tor im Video:

Bereits fünf Minuten zuvor hatte Margiotta seine Qualitäten vor dem Tor unter Beweis gestellt. Er war zur Stelle als Frick einen harten Schuss von Ryder Matos nach vorne fallen liess, mit dem Kopf drückte der frühere Juventus-Nachwuchsmann Margiotta den Ball zum 1:2 (60.) über die Linie. Marvin Schulz, über 90 Minuten neben Doppeltorschütze «Giotta» der Beste, sagte nach dem Match:

«Der Trainer hat in der Pause die richtigen Worte gefunden. Aber wir Spieler haben uns auch gegenseitig gepusht, und immerhin einen Punkt gewonnen.»

Der erste nach zwei Niederlagen in dieser Saison gegen den Aufsteiger aus Genf.

Servette-Coach Alain Geiger unterstützt Celestini vor den Medien

Servette-Trainer Alain Geiger stand übrigens Fabio Celestini in der Medienkonferenz bei. Der frühere Schweizer Internationale sagte: «Luzern hat deutliche Fortschritte gemacht zur ersten Saisonhälfte. Das ist eine junge Mannschaft, man muss den Trainer mit den Spielern in Ruhe arbeiten lassen. Da entwickelt sich etwas Gutes.»

Zufrieden waren auch die rund 700 FCL-Fans, die erstmals nach der Coronapause ins Stadion durften. Sie sangen und klatschten, waren glücklich, dass ihnen die Mannschaft mit der enormen Steigerung in der zweiten Halbzeit einen schönen Samstagabend beschert hatte.