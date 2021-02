Nach langer Pause: Endlich wieder Fussballfreude in Afrika Zurzeit läuft in Kamerun der African Nations Championship. Der «kleine Afrika-Cup» bringt etwas Fussball-Normalität zurück. Daniel Gerber 01.02.2021, 05.00 Uhr

Ruandas Bertrand Iradukunda (vorne) spielt den Ball spektakulär am Marokkaner Hamza El Moussaoui vorbei. Das Spiel endet 0:0. Bild: Daniel Beloumou/Getty (Douala, Kamerun, 22. Januar 2021)

Die sechste Ausgabe der Afrikanischen Nationenmeisterschaft (auch African Nations Championship) ist das erste grosse Länder-Turnier seit Ausbruch der Coronapandemie. Eingesetzt werden bei diesem Turnier-Format jeweils einzig Spieler, die in den heimischen Ligen spielen, die Begegnungen werden dennoch als offizielle Länderspiele bewertet.

Und genau dieser Cup bringt nun einen ersten Hauch an Normalität zurück, denn die Stadien können mit rund 25 Prozent ausgelastet werden. Corona trifft Kamerun aus verschiedenen Gründen weniger hart als etliche Länder in Westeuropa. Die Geschäfte und Märkte sind geöffnet, Hochzeiten, Gottesdienste und andere Veranstaltungen gehen seit Monaten über die Bühne. Die Einschränkungen sind geringer. Deshalb ist nun auch die erwähnte Besucher-Auslastung möglich. Der Senegalese Ibrahima Ndiaye vom FC Luzern: «Natürlich ist Corona auch dort ein Thema, jedoch können die Stadien zu einem Teil gefüllt werden, was ein grosser Unterschied zu uns hier in der Schweiz ist.»

Wichtige Bühne für junge Spieler

Das Turnier in Kamerun bezeichnet Ibrahima Ndiaye als Sprungbrett für einheimische Fussballtalente. «Es bietet sich ihnen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich für einen Profivertrag zu empfehlen.» Das weltweit erste grosse Turnier für Nationalmannschaften seit Corona-Ausbruch wird entsprechend mit Spannung beobachtet. «Grundsätzlich ist es sicherlich wichtig, dass solche Turniere stattfinden, aber immer unter der Voraussetzung, dass auch die Gesundheit aller Teilnehmer garantiert werden kann.»

Der beim SC Kriens engagierte Ransford Selasi aus Ghana erklärt: «Es ist ein wichtiges Turnier für die afrikanischen Länder. Und es ist vor allem für junge Spieler, die noch in Afrika spielen, eine gute Bühne, sich zu zeigen, da jeweils sehr viele Scouts aus den grossen Ligen anwesend sind an den Spielen.» Das Turnier kann auch wegweisend sein: «Es ist gut, dass gespielt wird, auch im Hinblick auf die EM in diesem Sommer.» Auch wenn ein sehr grosser organisatorischer Aufwand mit vielen Schutzkonzepten und Tests dafür nötig sei.

Grosse und bekannte Spieler fehlen

Natürlich ist die Reputation der African Nations Championship geringer, als jene des Afrika Cup; beide Turniere werden im Zweijahresrhythmus ausgetragen. «Ich werde sicherlich die Highlights der Partien schauen, aber eher nicht die ganzen Spiele», sagt Ibrahima Ndiaye. Sein Land erreichte einmal den vierten Rang am Turnier, ist aber gegenwärtig nicht mit dabei. «Leider kenne ich keinen Spieler, der am African Nations Championship teilnimmt.»

Auch Ransford Selasi – Ghana erreichte zweimal Rang zwei, ist aber 2021 nicht dabei – verfolgt das Turnier momentan nicht wirklich: «Die grossen und bekannten Spieler fehlen praktisch alle.» Entsprechend hat er keine befreundeten Spieler, die im Moment in Kamerun antreten: «Ich spiele seit vielen Jahren in Europa und habe zwar schon Freunde, die in Ghana spielen, aber die sind nicht an diesem Turnier.»

Das Turnier läuft vom 16. Januar bis am 7. Februar. Am Samstag standen die Viertelfinals auf dem Programm. Mit dabei sind Gastgeber Kamerun und Titelverteidiger Marokko.

Africa Nations League

Viertelfinals: Mali – Kongo 0:0; Mali 5:4-Siege.r im Penaltyschiessen. Demokratische Republik Kongo – Kamerun 1:2. Marokko – Sambia 3:1. Guinea – Ruanda 1:0.