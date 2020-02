Nach Wechsel von Houston nach Atlanta: Für Clint Capela beginnt eine neue Zeitrechnung Die Houston Rockets reichen den Schweizer Clint Capela an die Atlanta Hawks weiter. Für den Genfer endet die wilde Titelhatz mit den Lichtgestalten James Harden und Russell Westbrook gar abrupt. Nicola Berger 05.02.2020, 15.43 Uhr

Clint Capela geht künftig für die Atlanta Hawks auf Punktejagd. Bild: Keystone

Fünfeinhalb Jahre ist es her, seit Clint Capela in Houston landete, in der ersten Runde des NBA-Drafts von 2014. Capela, 25, hat in der texanischen Metropole viel erlebt; bei den Rockets vollzog er die Metamorphose von einem scheuen Jungen aus der beschaulichen Schweiz zu einem selbstbewussten Stammspieler mit erhöhter Strahlkraft, zum höchstbezahlten Schweizer Teamsportler der Geschichte. Houston wurde zur zweiten Heimat, der Superstar James Harden zu seinem Freund. Diese Saison sollte das Jahr Capelas werden, jetzt, da er mit dem Routinier Thabo Sefolosha sogar einen Schweizer Teamkollegen erhielt. Die Schweizer träumten von ihrem ersten Titel, die Chancen standen gut, nun da die Dynastie der Golden State Warriors jäh geendet hatte. Und die Rockets mit Harden und dem im Sommer verpflichteten Russell Westbrook über eines der spektakulärsten Duos der Liga verfügen.