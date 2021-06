Nachgefragt «Alle haben Lust auf Marathon» – deshalb ist eine Absage des Luzerner Marathons kein Thema Trotz vielen Fragezeichen aufgrund von Corona planen die Verantwortlichen den Laufwettbewerb. Geschäftsführer Reto Schorno nimmt Stellung zur Ausgangslage. Cyril Aregger 08.06.2021, 16.30 Uhr

Die Veranstalter des Swiss City Marathons haben sich festgelegt: Am 31. Oktober wird in Luzern gelaufen. Anders als in Lausanne eine Woche zuvor: Die dortigen Organisatoren haben entschieden auch den diesjährigen Marathon «virtuell» durchzuführen. Reto Schorno, Geschäftsführer des Swiss City Marathon, erklärt, weshalb eine erneute Absage des Luzerner Marathons kein Thema war.