Nachgefragt Unternehmer Fredy Lienhard über Clay Regazzoni: «Er schaute immer nach vorne» Der Ostschweizer Unternehmer Fredy Lienhard übernimmt die Ausstellung zu Formel-1-Legende Clay Regazoni und stellt sie ab Oktober in der Romanshorner «Autobau Erlebniswelt» aus. Im Gespräch erzählt er, was für ihn die Faszination des besten Schweizer Autorennfahrers ausmacht. Interview Cyril Aregger Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Fredy Lienhard mit seinem Porsche Spyder RS, dem Wagen, mit dem er sein letztes Rennen fuhr, im «Autobau». Bild: Reto Martin (Romanshorn, 14. Oktober 2017)

Clay Regazzonis Autos, Pokale, Fotos und weitere Dokumente finden in der Romanshorner Autobau Erlebniswelt eine neue Heimat. Gründer des 2009 eröffneten Museums ist Unternehmer Fredy Lienhard (73). Er übernahm 1970 nach dem Tod seines Vaters die Firma Lista und entwickelte das Unternehmen zu einem international führenden Hersteller von Betriebseinrichtungen. 2014 gab er sein Mandat als Verwaltungsratspräsident der Office Group ab. Nebenbei war Lienhard bis 2008 auch als Rennfahrer aktiv. Zunächst in der Formel V und der Formel 2, später hauptsächlich in Langstreckenrennen.