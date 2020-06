Porträt Nachwuchstalent Tina Nadine Smith aus Meggen: «Ich möchte die beste Tennisspielerin der Welt werden» Die junge, aufstrebende Tina Nadine Smith setzt voll auf die Karte Tennis. Ihr Ziel, die Teilnahme an den French Open, verfolgt sie konsequent. Simon Wespi 06.06.2020, 05.00 Uhr

Sie ist ehrgeizig, trainiert hart und legt eine höchst professionelle Einstellung an den Tag. Die erst 17-jährige Tennisspielerin Tina Nadine Smith beeindruckt mit ihrem Willen. Ihr Ziel hat sie stets klar vor Augen: «Ich möchte an den Grand Slams spielen und die beste Tennisspielerin der Welt werden.»

Tina Nadine Smith aus Meggen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Mai 2020)

Einen ersten Schritt für eine grosse Karriere legte Tina Nadine Smith bereits im Alter von sechs Jahren: «Ich habe ein Bild des Center Court von Roland Garros ausgedruckt und mein Foto aufgeklebt.» Das Bild hängt heute im Wohnzimmer. «So kann ich jederzeit mein Ziel visualisieren.»

Jonglieren mit Luftballons

Zum Tennis kam die in Meggen aufgewachsene Doppelbürgerin – sie besitzt den Schweizer und den Australischen Pass – durch ihren Bruder. Während dieser auf dem Platz Bälle schlug, jonglierte Tina auf dem Tennis-Racket mit Luftballons. Bereits mit drei Jahren stand sie das erste Mal auf dem Platz. Damit entdeckte Smith schon früh ihre Leidenschaft für den Tennissport.

Nach der Primarschule zog Tina Smith in die USA. «Meine damalige Trainerin fragte mich, ob ich mit nach Florida kommen möchte. Also musste ich nur noch meine Eltern davon überzeugen», erinnert sie sich. Im Alter von 12 Jahren trainierte Smith an der Seite des ehemaligen Weltklassespielers Emilio Sanchez und arbeitete in der Tennis-Academy an ihrer Karriere. «Das war eine tolle Erfahrung», sagt Smith. «Im jungen Alter bin ich schon sehr selbstständig geworden.»

Heute reist Smith um die ganze Welt. Sie bestreitet rund 25 ITF-Turniere pro Jahr. Aktuell ist sie die Nummer 63 der Juniorenweltrangliste und im Ranking von Swisstennis ist sie als N2 (19) klassiert. Seit 2016 ist Smith die Jahrgangsbeste der Schweiz. Da sie viel auf Reisen ist, besucht sie keine klassische Schule. «Ich mache die Matura online», sagt Smith lässig. Als Ausgleich zum Sport spielt die Linkshänderin Klavier.

«Eine eigene Waffe entwickeln»

Trainiert wird die junge Luzernerin von Dirk de Beus. Der Holländer trainierte in der Vergangenheit bereits Michael Lammer und fungierte vier Jahre als Nationaltrainer der Schweizer Männer. De Beus hält viel von Smith: «Tina arbeitet unglaublich hart, ist sehr fleissig und stets motiviert. Dies ist beeindruckend für ihr Alter», so der Trainer. Was Smith auszeichnet, sei ihr Wille: «Tina hat keinen Plan B. Sie fokussiert sich voll auf den Sport und möchte das Maximum herausholen», hält er fest. Smith bringt alle Fähigkeiten mit, um eine komplette Spielerin zu werden. Am meisten Potenzial sieht de Beus noch im Spielstil: «Tina kann sich sehr gut an ihre Gegnerin anpassen und diese dann spielerisch schlagen. Eine eigene Waffe sollte sie noch entwickeln.»

Smith trainiert täglich bis zu fünf Stunden. Zurzeit feilt sie auf der Anlage des TC Luzern Lido an ihrer Karriere. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. Mai 2020)

In den Wintermonaten trainiert Smith oft in Australien. Denn dort könne sie sich optimal auf Hartbelägen vorbereiten. Bis zu fünf Stunden steht sie tagtäglich auf dem Platz, bevor sie den Tag mit ein bis zwei Stunden Kondition abschliesst. Oft visualisiert Smith Matchsituationen, um sich so bestmöglich auf die Spiele vorzubereiten. Smith fasziniert am Tennis die Vielseitigkeit. «Ich liebe es, einen Weg zu finden, um die Gegnerin zu schlagen.»

Die Coronapause kam für die aufstrebende Spielerin höchst ungelegen. «Ich stand in Marokko im Halbfinal, als das Turnier abgebrochen wurde.» Anschliessend reiste Smith nach Spanien ans nächste Turnier. Auch dort konnte sie es nicht zu Ende spielen. Trotzdem kann sie der tennisfreien Zeit auch Positives abgewinnen. «Ich konnte die Zeit optimal nutzen, um mein Konditionstraining weiter auszubauen.»

An den French Open im Hauptfeld

Ist das junge Talent international unterwegs, so tritt es unter australischer Flagge auf. Dies hat hauptsächlich damit zu tun, dass Smith von Swisstennis nicht unterstützt wird. Warum dem so ist, wisse sie nicht. Im Moment passe es so, wie es ist, sagt die 17-Jährige. «Ich geniesse den Support von Australien.»

Türen für Nationenwechsel offen Tina Nadine Smith ist Doppelbürgerin. Gerne hätte sie für die Schweiz gespielt. Da sie jedoch von Swisstennis zu wenig Unterstützung geniesse, hat sie sich entschieden, für Australien an den Start zu gehen. Alessandro Greco – Leiter Spitzensport bei Swisstennis – nimmt Stellung. Tina Nadine Smith ist eine junge, aufstrebende Tennisspielerin. Wie nimmt man das bei Swisstennis zur Kenntnis?

Alessandro Greco: Natürlich hatten und haben wir auch Tina auf dem Radar. Bei einer ersten Selektion in ein Kader wird ein Leistungstest vorgenommen. Dazu kommen noch weitere Faktoren wie die sogenannte «Road to Top» aus unserem Förderkonzept zum Einsatz sowie ein Bekenntnis zur Schweiz. Tina wurde im Frühling 2013 zu diesen Selektionen aufgeboten, sie hat es damals aber leider knapp nicht geschafft. Das ist jedoch kein Problem, eine spätere Selektion ist immer möglich. Gemäss unseren Informationen hat sich Tina 2015 entschieden, inskünftig für Australien antreten zu wollen. Ist Swisstennis bestrebt, sie für die Schweiz zu gewinnen?

Wie gesagt, besteht diese Möglichkeit für Tina. Sie hat sich jedoch dafür entschieden, für Australien zu spielen. Unsere Türen sind jedoch für Spielerinnen, die sich klar zur Schweiz bekennen, jederzeit offen. Smith ist eine Schweizerin, warum wurde sie in der Vergangenheit von Swisstennis nicht unterstützt?

Sobald ein Athlet sich entschliesst, international für eine andere Nation Wettkämpfe zu bestreiten, kann sie nicht mehr von Fördergeldern profitieren. Swisstennis fördert Athleten, die ein Bekenntnis für die Schweiz abgeben, mit dem Ziel, dass sie dereinst auch für das Nationalteam – Fed Cup und Davis Cup – zur Verfügung stehen. (swe)

Die French Open wurden in den September verschoben. Durch ihren Vorstoss in der Weltrangliste ist Smith im Hauptfeld gesetzt. Bevor ihr Traum von Roland Garros wahr wird, spielt sie im Sommer einige Turniere in der Schweiz. Ebenfalls steht sie beim Interclub im Einsatz. Mit dem TC Luzern Lido trifft Smith in der NLB auf die Kontrahentinnen aus Zug. Dort ist seit dieser Saison Martina Hingis engagiert. Ein Kräftemessen mit der ehemaligen Weltnummer 1 scheint durchaus möglich. «Das wäre eine tolle Sache», so Tina Smith.

Der Weg an die Spitze ist geebnet. Verfolgt Smith diesen konsequent weiter und visualisiert sie ihr Ziel, dann sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Und wer weiss, vielleicht kann sie dereinst ihr Bild im Wohnzimmer durch eines mit dem Sieg an den French Open ersetzen.