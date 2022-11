WM 2022: Warum die Schweizer Nati ein Rätsel ist

Fussball-WM 2022 Warum die Schweizer Nati an dieser WM ein Rätsel ist Nach dem 0:1 gegen Brasilien kommt es für die Schweiz am nächsten Freitag zum Endspiel gegen Serbien im Kampf um den Achtelfinal. Captain Granit Xhaka ist zuversichtlich – und gibt ein Versprechen ab. Etienne Wuillemin, Doha Jetzt kommentieren 28.11.2022, 21.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schweiz um Granit Xhaka (Bild) darf gegen Serbien nicht verlieren. Keystone

Top oder Flop? Es gibt Momente an grossen Turnieren, da ist ein Urteil schnell gefällt. Gerade bei diesem Schweizer Nationalteam sind die extremen Gefühle eigentlich Programm. Die letzte EM taugt bestens als Beispiel. 0:3 gegen Italien – zu Tode betrübt! Sieg gegen Frankreich im Achtelfinal – grenzenlose ­Euphorie.

An dieser sonderbaren WM in Katar ist vieles anders. Die Schweiz gewinnt 1:0 gegen ­Kamerun, aber richtig gut ist es nicht. Die Schweiz verliert 0:1 gegen Brasilien, aber richtig schlecht ist es auch nicht. ­Defensivarbeit? Überzeugend. Offensivpower? Unsichtbar. ­Solidarität und Leidenschaft? Gewiss! Kreativität und Mut? Nicht wirklich. Diese Schweizer Nati ist bis anhin ein Rätsel.

Nun kommt es, wie es kommen musste: Die Partie am Freitag (20:00 Uhr) gegen Serbien wird zum Endspiel im Kampf um den Achtelfinal. Es ist das Spiel, das darüber entscheiden wird, ob die Schweiz diese WM als Erfolg verbuchen darf. ­«Seien wir ehrlich, wir haben von Anfang an gewusst, dass es soweit kommt», sagt Captain Granit Xhaka.

Die Ausgangslage? Sie ist weiter gut. Das hat viel damit zu tun, dass die Serben am Nachmittag gegen Kamerun ein 3:1 ohne Not aus der Hand gaben. Darum reicht jetzt der Schweiz ein Unentschieden zum Weiterkommen – ausser Kamerun ­besiegt Brasilien. Dann bräuchte die Schweiz selbst einen Sieg. «Ich glaube an Wunder», sagt Xhaka und lächelt, «aber an dieses kamerunische Wunder glaube ich nicht. Dafür ist Brasilien zu stark.»

Die vielen Absenzen: Neymar, Shaqiri, Okafor

Gut 80 Minuten vergehen, ohne dass etwas Besonderes geschieht. Einmal muss Sommer in der ersten Hälfte gegen Vinicius retten. Einmal liegt der Ball im Schweizer Tor, doch der Treffer zählt nicht, weil der Videoschiedsrichter in der Entstehung ein Offside erkennt.

Casemiro schockte die Schweizer Nati mit seinem Treffer. Keystone

Doch gerade als man aus Schweizer Sicht so langsam an den Punktgewinn zu glauben beginnt, gerade als man sich fragt, ob die Brasilianer ohne ihren verletzten Superstar ­Neymar tatsächlich so ideenlos sind, blitzt ihre Klasse doch noch entscheidend auf. Ein Lauf in die Mitte, zwei schnelle Pässe, der Ball kommt zu Casemiro, toller Abschluss, 1:0 – das Spiel ist entschieden. Den Schweizern gelingt es nicht mehr, zurückzuschlagen. Trainer Murat Yakins letzter Wechsel – er bringt Fabian Frei anstatt eines Stürmers – ist nicht das Signal für einen späten Sturmlauf. Dabei ist es für die Ausgangslage völlig unerheblich, ob das Spiel 0:1, 0:2 oder 0:3 verloren geht.

Es passt zum Bild, das die Schweizer vor gut 43’000 Zuschauern hinterlassen. Sie lassen den Mut vermissen, selbst etwas zu kreieren. Es fehlt die Bereitschaft zum Risiko. Das ist, bei allem Lob für die gute Organisation und starke Verteidigungsarbeit, enttäuschend.

Offensichtlich ist, dass es die Nati nicht verkraften kann, wenn mit Xherdan Shaqiri und Noah Okafor gleich zwei Offensivkräfte ausfallen. Shaqiris Einsatz wäre geplant gewesen, er verspürte nach dem Training am Sonntag ein Ziehen im Oberschenkel. Nach den Tests vor dem Spiel entschieden die Schweizer, ihn als Vorsichtsmassnahme nicht einzusetzen. Gegen Serbien sollte Shaqiri zurück sein. Sein Ersatz, Fabian Rieder, zeigte einen gelungenen Einstand.

Xherdan Shaqiri war für die Partie gegen Brasilien nicht fit. Freshfocus

Nun gilt es, möglichst rasch vorwärts zu blicken. Captain Xhaka geht dabei voran. Er strahlt in diesen Tagen viel Gelassenheit aus. Wie schon nach dem Kamerun-Spiel beantwortet er auch jetzt wieder alle Fragen geduldig und souverän, auch jene aus Serbien. Xhaka gibt gleich auch ein Versprechen ab: «Ich muss nicht extra mein Handy ausschalten, um alles auszublenden. Wir sind professionell genug, dass wir uns auf den Fussball konzentrieren.»

Murat Yakin hat sich im Vorfeld dieser WM ein Turnier ohne Nebengeräusche gewünscht. Bis anhin gelingt das den Schweizern ganz gut. Provokationen und Doppeladler sind weit weg. Möge es so bleiben. Letzte Frage an Xhaka: Wird die Schweiz den Achtelfinal erreichen? «Auf jeden Fall.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen