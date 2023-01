Yann Sommer: Die 6 wichtigsten Fragen zum Bayern-München-Transfer

Nati-Torhüter Yann Sommer wechselt zu Bayern München – wie gut ist diese Entscheidung? Sechs Fragen und Antworten Yann Sommer macht den grossen Schritt und wechselt mit 34 Jahren zum grössten Verein Deutschlands und einem der Topklubs Europas. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Transfer. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 18.01.2023, 17.30 Uhr

Der Tag, an dem Sommer für Bayern zur unüberwindbaren Mauer wurde: Der Goalie beim 1:1 im August. Keystone

Was in Herrliberg begann, endet vielleicht in München: die Karriere des Fussball-Torhüters Yann Sommer. Der 34-Jährige, zuletzt achteinhalb Jahre bei Borussia Mönchengladbach engagiert, wechselt per sofort zum deutschen Rekordmeister und unterschreibt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025.

Für Sommer geht im Herbst seiner Laufbahn ein Traum in Erfüllung. Endlich kann er um die deutsche Meisterschaft spielen. Endlich ist er in einem Klub engagiert, der das Potenzial hat, die Champions League zu gewinnen. Endlich hat er einen Arbeitgeber, der seinem Status als einer der besten Torhüter Europas gerecht wird.

Gewiss, hätte sich Manuel Neuer nach der WM nicht auf eine Skitour begeben und sich dabei das Schien- und Wadenbein gebrochen, würde Sommer seinen Vertrag in Gladbach bis Saisonende wohl erfüllen. Doch wegen des langen Ausfalls seiner Nummer 1 bestand beim deutschen Serienmeister die Dringlichkeit, einen Torhüter zu verpflichten, der nicht nur gut genug ist, um die Meisterschaft zu gewinnen, sondern den Bayern dabei helfen kann, den Traum vom Champions-League-Triumph zu erfüllen.

Am Anfang steht die Verletzung von Manuel Neuer, der bei den zehn Meistertiteln in Folge die Nummer 1 der Bayern war. Danach haben sich die Verantwortlichen intensiv mit dem Torhütermarkt beschäftigt. Die naheliegendste Lösung hiess Alexander Nübel. 2020 von Schalke als möglicher Neuer-Nachfolger verpflichtet, wuchs bei Nübel der Frust, weil er kaum eine echte Chance erhielt. Vor eineinhalb Jahren wurde Nübel an Monaco ausgeliehen. Eine Rückkehr mit der vorgesehenen Rolle als temporäre Nummer 1 kam für ihn nicht in Frage.

Auch an Marokkos WM-Held Bono soll Bayern Interesse signalisiert haben. Gerüchte keimten auch im Zusammenhang mit Weltmeister Emiliano Martinez, Kroatiens Dominik Livakovic und Frankfurts Kevin Trapp. Aber am intensivsten buhlen die Münchner um Yann Sommer. Einerseits, weil er seit Jahren zu den Top-Cracks der Bundesliga gehört und in den direkten Duellen gegen Bayern herausragende Leistungen zeigte – zuletzt im August, als er einen Bundesliga-Rekord an abgewehrten Bällen aufstellte. Andererseits ist Sommer der ideale Ersatz, weil er wie Neuer extrem stark ist mit dem Ball am Fuss. Damit passt er ideal zum Spielstil der Bayern.

Als Bayern sich erstmals bei Gladbach nach der Möglichkeit eines Sommer-Transfers erkundigte, liess Sportdirektor Roland Virkus verlauten: «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt.» Ein Nein mit einem Preisschild, wie üblich in dieser Branche. Denn für Gladbach bot sich im Winter-Transferfenster die letzte Möglichkeit, mit Sommer Geld zu verdienen, weil dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Selbst wenn das Angebot den Vorstellungen entsprochen hätte, konnte Virkus gar nicht zusagen, ehe er nicht mit einem Ersatz für Sommer handelseinig ist.

Dank ihm wird Sommers Wechsel nach München möglich: Jonas Omlin, hier im Nationaldress. Keystone

Die Bayern verstehen: Sie erhöhen schrittweise ihr Angebot. Parallel dazu wird Virkus fündig auf der Suche nach einem neuen Gladbach-Torhüter: Jonas Omlin, 29, die Nummer 3 der Nati und 2020 von Basel zu Montpellier gewechselt. Der Innerschweizer Omlin will, und irgendwann finden sich auch das abstiegsbedrohte Montpellier und Gladbach: nämlich bei etwa acht Millionen Euro Ablöse.

Die Parteien sollen sich bei acht Millionen Euro gefunden haben. Sollte Bayern die Bundesliga – was wahrscheinlich ist – und die Champions League gewinnen, werden nochmals etwa 1,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen fällig. Das ist eine stattliche Summe für einen 34-jährigen Torhüter, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Aber sie lässt sich mit der Dringlichkeit der Bayern und der internationalen Klasse Sommers erklären.

Sicher, der 36-jährige Neuer ist eine Institution in München. Aber sein Skiunfall – normalerweise ist es Fussballern untersagt, Ski zu fahren – kostet die Bayern geschätzt zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Das ist nicht förderlich für sein Standing. Ausserdem kann niemand garantieren, dass Neuer zu Beginn der kommenden Saison wieder einsatzbereit sein wird. Und erst recht nicht prognostizieren, in welcher Verfassung er sich zurückmelden wird.

Manuel Neuer – im Bild bei der Rückkehr von der WM in Katar – umgibt die Frage, ob er so stark zurückkehrt, wie er es einst war. Keystone

Selbst wenn es ab Sommer zum Zweikampf zwischen dem Schweizer und dem Deutschen kommen wird, werden die Rollen kaum vergeben sein. Man stelle sich nur vor, Bayern gewinnt in dieser Saison mit Sommer die Champions League. Das wären dann ziemlich starke Argumente im Kampf um die Nummer 1.

Eine Zeitlang wurde auch darüber spekuliert, dass Sommer nur temporär zu Bayern wechseln wird und im Sommer zu Manchester United weiterzieht. Dass er nun bis 2025 in München unterschreibt, deutet darauf hin, dass Manchester United oder ein anderes Kaliber des europäischen Fussballs keine Option ist. Aber auch aus Sicht der Münchner würde ein Kurz-Engagement Sommers wenig Sinn machen. Denn wie erwähnt: Keiner garantiert, dass Neuer sein bestes Niveau je wieder erreichen wird.

Das ist offen. Bayerns Trainer Julian Nagelsmann antwortete auf die Frage, wie lange die Eingewöhnungszeit für einen Torhüter dauert: «15 Minuten ungefähr. Das geht schnell. Das ist kein Hexenwerk.» Falls Sommer mehr Eingewöhnungszeit zugesprochen wird, steht Sven Ulreich im Tor der Bayern.

Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern. DPA

Einer, der Sommer sehr gut kennt, ist Max Eberl. Viele Jahre Sportdirektor in Gladbach, hat er kürzlich in Leipzig die Führung übernommen. Vor dem Transfer sagte er der «Bild»: «Yann Sommer ist einer der besten Torhüter Europas.» Und weil Leipzig nur sechs Punkte hinter den Münchnern liegt und mit einem Sieg der Meisterschaft etwas Spannung einhauchen können, sagt Eberl auch: «Ich würde schon sagen, dass wir in der Lage sind, den Bayern gefährlich zu werden. Wenn Bayern Probleme hat, und jetzt haben sie vielleicht das eine oder andere kleine Problem, muss man als Leipzig da sein.» Nur: Das wohl wichtigste Problem haben die Bayern gelöst: jenes auf der Torhüterposition.

