Nationalmannschaft Wunderkinder Gavi und Pedri: Unsere Fussball-Nati kann sich auf das Duell gegen den künftigen Weltmeister freuen Seit Spanien 2008 die EM gewann, reist das Team alle zwei Jahre als Favorit an ein Endrundenturnier. Aber nach der Titelverteidigung 2012 haben die Spanier nichts mehr gewonnen. Das wird sich wohl bald ändern. Schon an der WM 2022 in Katar? François Schmid-Bechtel 24.09.2022, 05.00 Uhr

Gavi (links) und Pedri kommen ohne Tattoos und äusserliche Extravaganz aus. Astronomisch ist hingegen ihre festgeschriebene Ablösesumme, definiert von ihrem Verein Barcelona: 1 Milliarde Franken. Freshfocus / Keystone

Eigentlich töricht, jetzt schon eine Prognose abzugeben, wer am 18. Dezember in Doha den WM-Titel feiern wird. Noch kennen wir nicht mal die Kader. Und wir wissen auch nicht, welche Spieler die WM verletzt verpassen oder ausser Form in den Golfstaat reisen werden. Trotzdem lasse ich mich zu einer gewagten These hinreissen: Die Schweizer Nati tritt am Samstag gegen den künftigen Weltmeister an.