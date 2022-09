SRF verliert Live-Eishockey – das müssen Sie wissen

National League Die neue Saison bringt so viel Eishockey im Fernsehen wie nie zuvor Der erstaunlichste TV-Deal unseres Sportes sichert dem Eishockey die Präsenz im bezahlten und im frei empfangbaren Fernsehen. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Auch ohne SRF wird die National League im Free-TV zu sehen sein. Steffen Schmidt/freshfocus

Klar, in Amerika ist alles viel, viel grösser. Die nordamerikanische National Hockey League (NHL) mit 32 Klubs kassiert allein aus dem US-Markt für ihre Medienrechte etwas mehr als 620 Millionen Dollar. Da sind die nicht ganz 30 Millionen, die unsere National League ab dieser Saison jährlich aus dem Verkauf ihrer laufenden Bilder löst, bescheiden. Und doch: Es ist der erstaunlichste TV-Deal unseres Sportes. Und im europäischen Eishockey hinter Schweden (60 Millionen für ebenfalls 14 Klubs) der zweitbeste.

Das Erfolgsgeheimnis der Schweiz ist die hohe Kunst des Kompromisses. Und so ist es gelungen, im TV-Business einen Kompromiss zu finden, der unserem Hockey die Präsenz im öffentlich-rechtlichen, im frei empfangbaren kommerziellen und im bezahlten Fernsehen sichert. Diese umfassende Abdeckung ist für die Vermarktung des Eishockeys von zentraler Bedeutung: Der Sauerstoff des Geschäftes war, ist und bleibt die Sichtbarkeit auf den Bildschirmen.

SRF überträgt keine Meisterschaftspartien mehr

Erstmals in der Geschichte hat die SRG in allen drei Sprachregionen keinerlei Live-Rechte mehr an den Meisterschaftspartien (Qualifikation und Playoffs). Aber sie kehrt dem Eishockey deswegen nicht den Rücken: Das staatstragende Fernsehen sendet nun neu jeden Donnerstag um 22.15 Uhr ein 20-minütiges Hintergrund-Magazin («Hockey-Inside»), hat beim Verband die Rechte für die Nationalteams der Frauen und Männer eingekauft und überträgt nach wie vor den Spengler Cup. Erstmals werden diese Saison alle Länderspiele inklusive WM-Partien der Frauen und Männer auf einem der SRF-Kanäle gezeigt.

SRF überträgt neu alle Länderspiele der Schweizer Nationalteams. Reto Martin

Von den Direktübertragungen der Meisterschaftsspiele (Qualifikation und Playoffs) ist Leutschenbach jedoch für die nächsten fünf Jahre ausgeschlossen. Erneut ist es der Bezahlsender MySports, der alle Partien live überträgt. Die Berichterstattung auf das Pay-TV zu begrenzen, würde die öffentliche Wahrnehmung des nationalen Hockeys allerdings stark eingrenzen. Für Hockey-Übertragungen bezahlen «nur» die am Hockey interessierten Kreise.

Die Wahrnehmung über die Hockey-Kreise hinaus ist aber im vitalen Interesse der Klubs. Deshalb wird darauf geachtet, dass es weiterhin auch im frei empfangbaren Fernsehen Direktübertragungen gibt. Bis und mit der letzten Saison waren die Live-Rechte für das frei empfangbare Fernsehen mangels Alternativen stets beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Die ersten Spiele National League Mittwoch 14. Sept. 19.45:

Rapperswil-Jona – ZSC Lions



Freitag 16. Sept. 19:45:

Bern – Zug

Fribourg – Ambri-Piotta

Genf – Davos

Lausanne – Biel

Lugano – Ajoie

SCL Tigers – ZSC Lions Swiss League Freitag 16. Sept. 19:45:

La Chaux-de-Fonds – GCK Lions

Visp – Basel

Langenthal – Winterthur

Thurgau – Sierre

Ticino Rockets – Olten

Spiel der Woche jeweils am Sonntag live auf TV24

Inzwischen haben die frei empfangbaren privaten TV-Stationen eine so hohe Reichweite, dass die Liga zum ersten Mal in der Geschichte die Rechte fürs kostenlose Fernsehen nicht mehr Leutschenbach, sondern der CH-Media-Gruppe, die auch diese Zeitung herausgibt, mit TV24 verkauft hat. Dieses neue Verbreitungsmodell ermöglicht es, so viele Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen wie noch nie. Jeden Sonntag wird um 20 Uhr ein Spiel der Woche live von TV24 übertragen, dazu zeigt der Sender die Highlights aller weiteren Spieltage, jeweils ab 22 Uhr. Zusätzlich läuft eine ausgewählte Partie (in der Regel am Dienstag oder am Freitag) über das News-Portal Blick.ch.

Möglich geworden ist dieses TV-Geschäftsmodell durch die neue juristische Selbstständigkeit der Liga. Zum ersten Mal haben die Vertreter der Liga um Liga-Manager Denis Vaucher und nicht die «Hockey-Beamten» des Verbandes die TV-Verträge für die Meisterschaft ausgehandelt. Die Verliererin im TV-Business ist die Swiss League, die vorerst abgesehen von einer eigenen Streaming-Plattform keinerlei TV-Präsenz mehr hat. Nicht ganz ausgeschlossen, dass im Laufe der Saison doch noch eine Lösung mit TV24 gefunden wird.

