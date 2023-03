National League Ein Jahrhundertboom auf dünnem Eis: Aber deshalb bricht dieses Eis in den nächsten drei bis vier Jahren nicht Die 364 Spiele der Qualifikation in der National League sind vorüber. Wo steht unser Eishockey nach der ersten Saison mit 14 Teams und sechs Ausländern pro Mannschaft in der höchsten Liga? Eine Analyse. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

In der besten Saison waren sie in der Qualifikation die Besten: die Spieler von Genf-Servette. (Zug, 02.03.2023) Urs Flueeler / KEYSTONE

Die bisher beste Saison der Geschichte hat unserem Hockey neue Rekorde und viel Dramatik beschert. Es ist auch eine Saison des «Ja, aber». Die Klubkassiere freuen sich über fast 2,5 Millionen verkaufte Tickets in 364 Spielen. Rekord. Eine halbe Million über der bisherigen Bestmarke. Aber der Publikumskrösus SC Bern hat im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit mehr als 1000 Zuschauende pro Spiel verloren.

Private TV-Stationen haben alle Partien live übertragen und so hohe Reichweiten erzielt wie noch nie. Aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist von Live-Übertragungen erstmals ausgeschlossen. Auch während der Playoffs. Zeitweise rutschten die Titanen SC Bern, Lugano und Lausanne sogar aus den Pre-Playoffrängen. Aber Lugano und Bern sind doch noch in die Saisonverlängerung gewankt. Sieben von 14 Trainern haben ihren Job verloren. Aber Krisen haben Unterhaltungswert und generieren viel Medienpräsenz.

Langnau, bei nahezu allen Prognosen auf dem letzten Platz, hat die Erwartungen weit übertroffen und durfte bis drei Spiele vor Schluss auf den vorzeitigen Liga-Erhalt hoffen. Aber die Emmentaler müssen nun doch in die Playouts gegen Ajoie. Ringen und Bangen um den Ligaerhalt werden so unterhaltsam sein wie die Playoffs.

Die Meisterschaft mit erstmals 14 Teams und der bisher höchsten Anzahl Ausländer (sechs pro Team) war die beste und unterhaltsamste der Geschichte. Nach dem Motto «Drama, Baby, Drama.» Der Gesamtumsatz der Liga dürfte erstmals 250 Millionen übersteigen. Noch nie ist in unserem Eishockey so viel Geld umgesetzt worden.

Dieser Jahrhundert-Boom hat viele Väter und Mütter. Die weltpolitische Lage (Krieg in der Ukraine) hat dazu geführt, dass die russische KHL auf dem Spielermarkt keine Konkurrentin mehr ist. Unsere National League bietet nach der NHL die bestbezahlten, attraktivsten Arbeitsplätze. In Zürich ist die beste Hockey-Arena in Europa eröffnet worden. Auch in Biel, Zug, Lausanne, Pruntrut, Freiburg, Ambri, Davos und Langnau wird in neuen oder kürzlich renovierten Stadien gespielt: Die Infrastruktur ist so gut wie noch nie und Hockey ist auf höchster Ebene in drei Sprachregionen mit mindestens zwei Klubs vertreten. Die Aussicht auf die WM 2026 in Zürich und Freiburg gibt dem Eishockey politisches Gewicht und ist auf allen Ebenen zusätzlicher Sauerstoff fürs Geschäft.

Wie nachhaltig ist dieser Boom? Eine berechtigte Frage. Die National League ist im ersten Jahr der Selbständigkeit (juristisch vom Verband gelöst) so erfolgreich, dass der «Klub-Egoismus» immer grösser und die Rücksicht auf die Gesamtinteressen unseres Eishockeys ständig kleiner werden. Die Erhöhung von vier auf sechs Ausländer ist erst einmal der Schlüssel zur Ausgeglichenheit. Sechs gute Ausländer können ein durchschnittliches Team besser machen und durch die ganze Qualifikation tragen. Die höhere Anzahl Ausländer ist eingeführt worden, um die Lohnkosten zu drücken (billige Ausländer für teure Schweizer). Diesen Zweck hat die Massnahme nicht erfüllt: Die Klubs investieren noch mehr in Spielersäläre als zuvor. Noch nie war es so schwierig, junge Spieler in die höchste Liga zu integrieren.

Die Swiss League als Fundament des Profihockeys und als Ausbildungsliga für die jungen Spieler unerlässlich, ist vom Jahrhundertboom praktisch ausgeschlossen und steckt in den grössten strukturellen und finanziellen Schwierigkeiten seit ihrem Bestehen. Noch ist die Nationalmannschaft nicht direkt betroffen. Die besten Schweizer bekommen genügend Eiszeit und die starke ausländische Konkurrenz macht sie eher besser. Zwölf Schweizer sind diese Saison in der NHL bereits eingesetzt worden und einige gehören zu den Titanen der Liga (Roman Josi, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter) oder stehen am Anfang einer vielversprechenden Karriere (Janis Moser, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid).

14 Teams sind eigentlich zu viel für die höchste Liga. Das Darben der zweithöchsten Spielklasse, die auf der entscheidenden Stufe aus dem Ruder gelaufene Nachwuchsmeisterschaft (die besten Talente «fliehen» nach Nordamerika und Skandinavien), die hausgemachten Probleme im Amateurbereich, Auflösung von Farmteams, der Trend, die Mehreinnahmen nicht in die Ausbildung, sondern in die Spielerlöhne zu investieren und ohne Kapitalbasis von der Hand in den Mund zu leben: Das sind alles Faktoren, die unser Eishockey in die Bredouille bringen können. Das Business war, ist und bleibt ein unsicheres Geschäft. Aber 13 der 14 Teams sind im Besitze von hablichen Schweizerinnen und Schweizern.

Anders als im Fussball sind die Klubs nicht auf ungewisse Einnahmen aus internationalen Wettbewerben angewiesen, um konkurrenzfähig zu sein. Im Vergleich zum Fussball ist unser Eishockey schon beinahe eine geschützte Werkstatt und war schon immer dazu in der Lage, Krisen gut zu meistern. Die ganze Herrlichkeit mag auf ziemlich dünnem Eis stehen. Aber es gibt keine Anzeichen, dass dieses Eis in den nächsten drei bis vier Jahren brechen wird.