SC Bern: Eine Krise, die keine Krise ist

Eishockey Gute Stimmung in Hockey-Bern: Beim SCB sehen sie sich auf einem guten Weg – trotz Niederlage gegen Aufsteiger Kloten Die Fans pfeifen, die Klub-Führung aber ist zufrieden. Trotz der klaren Heimniederlage vom Samstag gegen Aufsteiger Kloten steht Johan Lundskog, der Trainer des SC Bern, eher näher an einer Vertragsverlängerung als an einer Entlassung. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trotz regelmässiger Rückschläge scheint Trainer Johan Lundskog beim SC Bern fest im Sattel zu sitzen. Urs Lindt/Freshfocus

Trainer Johan Lundskog steht im SCB-Umfeld in der Kritik wie kaum ein anderer Trainer seit dem Wiederaufstieg von 1986. Sogar auf der klubeigenen Webseite (!) wird im Fan-Forum unter dem Titel «Lundskog raus!!!!!!!!!» (mit neun Ausrufezeichen) die Arbeit des Trainers sehr kritisch hinterfragt. Nicht ganz zu Unrecht. Eine Mannschaft, die theoretisch gut genug wäre für einen Spitzenplatz, steht auf Rang 7. Neunmal hintereinander ist es nicht mehr gelungen, mit drei Punkten zu gewinnen. Am Samstag nun der vorläufige Tiefpunkt mit einer 2:5-Pleite gegen Kloten.

Aber die Stimmung im Volk entspricht nicht immer den Befindlichkeiten der Regierung. SCB-Manager Raëto Raffainer ist nach der Niederlage gegen Aufsteiger Kloten zwar enttäuscht. Aber keineswegs beunruhigt und insgesamt guter Dinge. Der SCB sei sportlich und wirtschaftlich auf Kurs. Obwohl im Schnitt pro Partie nur noch etwas mehr als 14'000 und damit 2000 Fans weniger ins Stadion kommen als vor der Pandemie. «Es wäre unverantwortlich, wenn wir mit dem gleichen Zuschauerschnitt wie vor der Pandemie budgetiert hätten. Die Zahlen entsprechen dem, was wir budgetiert haben.»

Raëto Raffainers Zuversicht

Manager Raeto Raffainer sieht dem weiteren Saisonverlauf des SC Bern zuversichtlich entgegen. Urs Lindt/Freshfocus

Und wie steht es mit der sportlichen Bilanz? Die Pleite gegen Kloten wird von vielen zahlenden Kundinnen und Kunden als Schmach empfunden. «Auch wir sind enttäuscht» sagt der oberste SCB-Manager. Aber Trainer Johan Lundskog sitzt offensichtlich fester im Sattel denn je. Raëto Raffainer erklärt, warum das so ist und nicht ein einziges Mal entfährt ihm der verräterische Satz, der Trainer sei kein Thema. Es gelte auch sportlich das Gesamtbild zu betrachten. «Wir haben unter anderem in Zug und in Davos gepunktet und am Freitag super gespielt. Die Lakers mussten gegen uns erst die zweite Heimniederlage hinnehmen. Das zeigt, dass die Entwicklung der Mannschaft stimmt. Wir sind aber mit der Scheibe noch zu oft ungeduldig. Das müssen wir ändern. Und zwar schnell.»

Dass es dem Trainer zügig gelingen werde, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, steht für Raëto Raffainer ausser Zweifel. Die Stimmung im Team sei gut. Sportchef Andrew Ebbett sei täglich in der Garderobe und spüre den Puls. Unsere Garderobe lebt. Den Satz, den verräterischen, alle stünden hinter dem Trainer, sagt er nicht. Nur so viel: In einer Garderobe sind auch im Erfolg nie alle zufrieden.

Es gibt Gründe, weshalb Fahrni und Ritzmann wenig spielen

Joshua Fahrni bekommt wenig Eiszeit, doch dafür gibt es Gründe: Er ist nach der Junioren-WM noch nicht wieder in Form. Peter Schneider/KEYSTONE

Aber es gibt halt schon Gründe für sachliche Kritik, die über die Enttäuschung nach Punktverlusten oder Niederlagen hinausgeht. Beispielsweise wird die Zuteilung der Eiszeit kritisiert. Zu viel Eiszeit für die Veteranen und Leitwölfe und zu wenig für die hochkarätigen Talente. Beispielsweise für Joshua Fahrni, einen der besten jungen Schweizer Stürmer der Liga. Er kommt nicht einmal auf zehn Minuten. Und Fabian Ritzmann nicht einmal auf sechs Minuten.

Auch darauf weiss Raëto Raffainer eine kluge Antwort: «Joshua Fahrni ist seit der Junioren-WM im Sommer ausser Form.» Ihm fehle nach wie vor die Energie. «Wir tun alles, um ihn aufzubauen. Er und Ritzmann sind voll und ganz ins Team integriert.» Es gebe kaum einen anderen Klub, der zwei Junioren-Internationale so gut in die erste Mannschaft integriert habe.

Bei der offensichtlich guten Stimmung in Hockey-Bern könnte bald die Vertragsverlängerung für eine dritte Saison mit Johan Lundskog ein Thema werden. Jeder Trainer hat einen Agenten, der sich spätestens während der Nationalmannschaftspause im November nach den Zukunftsperspektiven erkundigt. Raëto Raffainer lässt sich in einer so hochheiklen Sache nicht aufs verbale Glatteis locken. Er sagt, Johan Lundskog werde von Daniel Giger, einem überaus professionellen und verständigen Agenten vertreten, der nicht jetzt schon auf einen Entscheid drängen werde.

Und doch ist die Frage: Was wäre die Antwort auf eine entsprechende Frage nach der nächsten Saison? «Dass wir die Entwicklung abwarten und dass es für einen Entscheid zu früh sei.» Wir können diese Aussage auch so interpretieren: Der SCB-Trainer steht momentan einer Vertragsverlängerung eher näher als einer Entlassung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen